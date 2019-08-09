Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.750,00 1,68 512,71 İş Bankası (C) 5,76 -2,21 27,15 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,30 0,88 -50,32 İş Girişim 2,54 -0,39 24,51 İş GMYO 0,92 1,10 -14,81 İş Y. Men. Değ. 3,54 2,31 91,68 İş Yat. Ort. 1,24 -3,13 68,00 İşbir Holding 350,00 -5,15 153,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 -2,94 -60,71 İttifak Holding 6,02 0,00 94,19 İz Hayvancılık Tarım 4,83 -1,02 -26,71 İzmir Demir Çelik 1,57 0,00 -5,42 İzmir Fırça 1,62 -0,61 -21,74 İzocam 21,14 -11,55 -1,31 Jantsa Jant Sanayi 32,78 4,20 27,00 Kafein Yazılım 6,78 0,15 -1,57 Kapital Yat. Holding 1,70 -0,58 -40,77 Kaplamin 5,53 0,55 53,61 Kardemir (A) 2,01 0,50 17,43 Kardemir (B) 2,01 0,50 16,79 Kardemir (D) 2,05 0,00 -0,28 Karel Elektronik 7,05 3,52 69,06 Karsan Otomotiv 1,11 0,00 -13,28 Karsu Tekstil 1,76 -1,68 40,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,24 5,01 41,62 Kartonsan 308,90 -0,52 -3,16 Katmerciler Ekipman 2,61 10,13 -13,25 Kent Gıda 121,00 0,41 1,68 Kerevitaş Gıda 2,07 -1,90 15,00 Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43 Kiler GMYO 1,87 -0,53 6,86 Klimasan Klima 10,94 -0,27 181,96 Koç Holding 18,05 -0,77 30,34 Konfrut Gıda 32,88 -1,08 37,69 Konya Çimento 179,40 1,70 0,79 Kordsa Teknik Tekstil 11,21 -1,49 18,49 Koza Altın 62,80 6,17 22,42 Koza Madencilik 8,37 7,03 15,93 Körfez GMYO 1,42 -2,07 16,39 Kristal Kola 0,88 -1,12 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,57 1,42 -1,49 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 4,44 75,06 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 0,87 2,65 Kütahya Porselen 4,85 1,25 6,59 Lider Faktoring 2,15 0,47 -4,44 Link Bilgisayar 9,74 -1,02 17,07 Logo Yazılım 40,68 -1,26 49,89 Lokman Hekim Sağlık 3,63 2,25 -19,33 Lüks Kadife 4,66 -2,31 -3,92 Makina Takım 1,32 0,00 -14,29 Mardin Çimento 2,81 -0,35 1,19 Marka Yatırım Holding 0,64 -1,54 3,23 Marmaris Altınyunus 18,50 0,00 5,35 Marshall 26,96 0,22 6,90 Martı GMYO 0,67 1,52 3,08 Martı Otel 0,70 4,48 20,69 Mavi Giyim 38,06 -2,31 18,13 Mazhar Zorlu Holding 5,52 0,00 44,88 Mega Polietilen 1,75 0,57 -14,22 Menderes Tekstil 0,70 -1,41 -2,78 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 12,98 3,34 116,69 Merko Gıda 0,73 -1,35 -27,72 Metal Gayrimenkul 0,70 -1,41 -19,54 Metemtur Otelcilik 1,38 0,00 31,43 Metro Holding 1,12 -0,88 47,37 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -0,85 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 0,76 12,71 Migros Ticaret 18,30 0,55 22,82 Milpa 1,42 0,00 -0,65 Mistral GMYO 1,20 0,00 -21,57 MLP Sağlık 12,40 0,32 15,89 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 1,01 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,47 -7,55 -20,97 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 5,90 0,51 Net Holding 1,53 -1,29 -21,94 Netaş Telekom. 6,71 -7,45 3,87 Niğbaş Niğde Beton 11,29 0,36 182,25 Nuh Çimento 6,21 0,16 -10,39 Nurol GMYO 2,33 -2,10 10,95 Odaş Elektrik 1,57 3,29 11,50 Olmuksan-IP 3,33 -0,60 -1,19 Orge Enerji Elektrik 3,38 1,20 8,33 Orma Orman Mahsulleri 1,15 -0,86 -4,17 Osmanlı Menkul 1,36 3,03 -20,93 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -1,98 -8,33 Otokar 127,00 0,79 47,87 Oyak Yat. Ort. 2,15 -0,46 35,79 Oylum Sınai Yatırımlar 1,92 3,78 88,24 Özak GMYO 1,47 -2,00 1,44 Özbal Çelik Boru 1,23 -2,38 -10,87 Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11 Özerden Plastik 2,75 0,73 12,82 Panora GMYO 4,24 0,24 15,32 Park Elek.Madencilik 2,87 2,50 19,09 Parsan 13,94 1,90 59,13 Pegasus 54,80 14,84 139,09 Peker GMYO 3,62 -0,55 -55,98 Penguen Gıda 1,43 0,70 32,41 Pera GMYO 0,58 0,00 -24,68 Pergamon Dış Ticaret 7,09 0,28 16,09 Petkim 3,53 -0,28 -10,35 Petrokent Turizm 78,00 0,00 13,54 Pınar Et Ve Un 6,37 -1,24 43,57 Pınar Su 1,30 0,00 4,00 Pınar Süt 6,77 -2,59 8,90 Plastikkart 3,60 -9,09 33,33 Polisan Holding 2,24 0,45 -25,70 Politeknik Metal 62,20 -1,27 77,38 Prizma Press Matbaacılık 3,08 -1,91 98,71 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.079,10 -0,02 QNB Finans Fin. Kir. 4,10 -1,44 -39,71 QNB Finansbank 6,44 0,78 -28,52 Ral Yatırım Holding 4,96 0,61 169,57 Ray Sigorta 2,19 1,86 57,55 Reysaş GMYO 1,03 3,00 49,28 Reysaş Lojistik 0,97 2,11 31,08 Rhea Girişim 0,70 -4,11 6,06 Rodrigo Tekstil 5,00 2,04 163,16 Royal Halı 0,90 3,45 -9,09 RTA Laboratuvarları 1,24 -5,34 -28,74 Sabancı Holding 9,05 -2,06 25,13 Safkar Ege Soğutmacılık 1,68 -1,18 8,37 Salix Yatırım Holding 4,00 -2,20 3,90 Sanel Mühendislik 4,88 0,83 123,85 Sanifoam Sünger 1,82 -1,62 45,60 Sanko Pazarlama 2,25 -2,17 13,40 Saray Matbaacılık 1,32 0,00 32,00 Sarkuysan 3,43 -0,87 9,14 Sasa Polyester 6,19 1,48 7,73 Say Reklamcılık 0,89 -1,11 -5,32 Sekuro Plastik 2,52 -2,33 -14,86 Selçuk Ecza Deposu 4,53 0,00 66,64 Selçuk Gıda 1,90 2,70 42,86 Senkron Güvenlik 2,29 8,02 129,00 Serve Film Prodüksiyon 2,10 16,67 7,69 Servet GMYO 4,30 3,37 -8,51 Seyitler Kimya 5,40 6,09 40,26 Silverline Endüstri 1,15 -3,36 -14,18 Sinpaş GMYO 0,78 1,30 110,81 Smartiks Yazılım 2,61 0,00 Soda Sanayii 5,62 0,90 -16,93 Sodaş Sodyum Sanayii 7,07 -0,14 27,42 Söktaş 1,89 1,07 48,82 Sönmez Filament 5,23 1,75 67,63 Sönmez Pamuklu 3,51 1,15 12,50 Sumaş Suni Tahta 6,28 -0,79 -6,21 Şeker Fin. Kir. 3,67 -1,87 30,14 Şekerbank 0,94 1,08 -14,55 Şişe Cam 4,31 -0,23 -21,38 Şok Marketler 11,03 0,64 2,60 T. Halk Bankası 5,66 -0,35 -19,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,82 -1,10 -36,35 T.S.K.B. 0,84 -1,18 3,70 T.Tuborg 8,34 1,21 5,12 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -0,55 -28,26 Tat Gıda 5,00 -0,60 30,89 TAV Havalimanları 24,74 0,73 12,50 Taze Kuru Gıda 5,36 1,13 -21,18 Tek-Art Turizm 0,74 2,78 -12,94 Tekfen Holding 22,00 2,23 12,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,10 0,00 -29,29 Temapol Polimer Plastik 3,11 -2,81 1,63 TGS Dış Ticaret 3,74 0,54 59,15 Tofaş Oto. Fab. 18,92 0,91 21,97 Torunlar GMYO 1,90 2,15 25,83 Trabzon Liman 7,09 0,28 3,07 Trabzonspor Sportif 1,06 0,00 -22,97 Trakya Cam 2,52 0,40 -12,77 Trend GMYO 1,22 -3,17 -3,94 TSKB GMYO 0,79 -1,25 -3,66 Tuğçelik 2,23 -1,76 4,69 Tukaş 4,54 2,48 173,49 Turcas Petrol 1,52 0,66 7,80 Turkcell 12,30 -0,65 1,07 Tümosan Motor ve Traktör 3,95 -0,50 -12,22 Tüpraş 135,10 -1,60 29,49 Türk Hava Yolları 12,12 0,75 -24,77 Türk Prysmian Kablo 1,93 0,52 11,91 Türk Telekom 5,64 0,18 44,62 Türk Traktör 37,20 0,54 6,59 Türker Proje Gayrimenkul 23,74 -0,25 -26,14 Ufuk Yatırım 1,63 4,49 42,98 Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 0,00 34,21 Ulusoy Elektrik 25,50 1,27 59,77 Ulusoy Un Sanayi 2,45 1,24 17,79 Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45 Uşak Seramik 1,06 0,00 -4,50 Utopya Turizm 3,15 1,29 -23,17 Uzertaş Boya 1,12 -0,88 86,67 Ülker Bisküvi 18,25 -1,88 24,40 Ünye Çimento 2,64 -0,38 -21,09 Vakıf Fin. Kir. 1,48 1,37 -16,85 Vakıf GMYO 1,74 2,96 -10,62 Vakıf Yat. Ort. 1,88 5,62 23,68 Vakıflar Bankası 4,75 1,28 21,79 Vakko Tekstil 3,31 6,43 26,90 Vanet Gıda 1,61 -0,62 23,85 Verusa Holding 14,79 0,61 -10,90 Verusaturk Girisim 3,25 2,20 -1,81 Vestel 10,09 3,17 81,80 Vestel Beyaz Eşya 15,56 -0,83 59,30 Viking Kağıt 0,97 -1,02 -11,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 -0,65 -11,63 Yapı ve Kredi Bank. 2,67 -0,37 66,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,87 0,00 2,87 Yataş 5,67 3,28 26,85 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 1,25 -13,83 Yeni Gimat GMYO 8,50 0,12 18,38 Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,61 0,42 -0,21 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,40 0,01 4,61 Yonga Mobilya 6,98 3,71 7,54 Yünsa 3,92 2,62 -6,10 Zorlu Enerji 1,20 1,69 -2,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

