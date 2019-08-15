Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.500,00 -1,33 504,54 İş Bankası (C) 5,40 -6,25 19,21 İş Bankası (Kur.) 169.999,90 13,33 249,78 İş Fin.Kir. 2,21 -3,91 -52,27 İş Girişim 2,49 -1,97 22,06 İş GMYO 0,89 -3,26 -17,59 İş Y. Men. Değ. 3,56 0,56 92,76 İş Yat. Ort. 1,20 -3,23 62,58 İşbir Holding 339,80 -2,91 146,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 -60,71 İttifak Holding 5,94 -1,33 91,61 İz Hayvancılık Tarım 4,77 -1,24 -27,62 İzmir Demir Çelik 1,54 -1,91 -7,23 İzmir Fırça 1,60 -1,23 -22,71 İzocam 20,70 -2,08 -3,36 Jantsa Jant Sanayi 34,70 5,86 34,44 Kafein Yazılım 6,70 -1,18 -2,73 Kapital Yat. Holding 1,68 -1,18 -41,46 Kaplamin 5,66 2,35 57,22 Kardemir (A) 1,94 -3,48 13,34 Kardemir (B) 1,96 -2,49 13,88 Kardemir (D) 2,01 -1,95 -2,23 Karel Elektronik 8,20 16,31 96,64 Karsan Otomotiv 1,10 -0,90 -14,06 Karsu Tekstil 1,80 2,27 44,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,35 2,10 44,59 Kartonsan 303,10 -1,88 -4,98 Katmerciler Ekipman 2,58 -1,15 -14,25 Kent Gıda 117,20 -3,14 -1,51 Kerevitaş Gıda 2,05 -0,97 13,89 Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29 Kiler GMYO 1,74 -6,95 -0,57 Klimasan Klima 11,95 9,23 208,00 Koç Holding 17,72 -1,83 27,95 Konfrut Gıda 32,68 -0,61 36,85 Konya Çimento 175,60 -2,12 -1,35 Kordsa Teknik Tekstil 10,98 -2,05 16,06 Koza Altın 63,50 1,11 23,78 Koza Madencilik 8,46 1,08 17,17 Körfez GMYO 1,37 -3,52 12,30 Kristal Kola 0,87 -1,14 -17,14 Kron Telekomünikasyon 8,40 -1,98 -3,45 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 0,00 75,06 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -1,72 0,88 Kütahya Porselen 4,82 -0,62 5,93 Lider Faktoring 2,07 -3,72 -8,00 Link Bilgisayar 9,57 -1,75 15,02 Logo Yazılım 40,80 0,29 50,33 Lokman Hekim Sağlık 3,59 -1,10 -20,22 Lüks Kadife 4,64 -0,43 -4,33 Makina Takım 1,30 -1,52 -15,58 Mardin Çimento 2,77 -1,42 -0,25 Marka Yatırım Holding 0,65 1,56 4,84 Marmaris Altınyunus 18,48 -0,11 5,24 Marshall 26,70 -0,96 5,87 Martı GMYO 0,66 -1,49 1,54 Martı Otel 0,73 4,29 25,86 Mavi Giyim 36,32 -4,57 12,73 Mazhar Zorlu Holding 5,45 -1,27 43,04 Mega Polietilen 1,77 1,14 -13,24 Menderes Tekstil 0,68 -2,86 -5,56 Mensa 0,17 0,00 21,43 Merit Turizm 11,90 -8,32 98,66 Merko Gıda 0,71 -2,74 -29,70 Metal Gayrimenkul 0,70 0,00 -19,54 Metemtur Otelcilik 1,42 2,90 35,24 Metro Holding 1,19 6,25 56,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,17 0,86 6,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 2,26 15,25 Migros Ticaret 17,78 -2,84 19,33 Milpa 1,42 0,00 -0,65 Mistral GMYO 1,18 -1,67 -22,88 MLP Sağlık 12,40 0,00 15,89 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,01 1,00 -8,18 Mondi Tire Kutsan 1,41 -4,08 -24,19 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 5,85 -0,85 Net Holding 1,49 -2,61 -23,98 Netaş Telekom. 6,61 -1,49 2,32 Niğbaş Niğde Beton 11,34 0,44 183,50 Nuh Çimento 6,26 0,81 -9,67 Nurol GMYO 2,20 -5,58 4,76 Odaş Elektrik 1,63 3,82 15,76 Olmuksan-IP 3,22 -3,30 -4,45 Orge Enerji Elektrik 3,33 -1,48 6,73 Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 -4,17 Osmanlı Menkul 1,54 13,24 -10,47 Ostim Endüstriyel Yat 0,97 -2,02 -10,19 Otokar 124,10 -2,28 44,49 Oyak Yat. Ort. 2,09 -2,79 32,00 Oylum Sınai Yatırımlar 1,90 -1,04 86,27 Özak GMYO 1,44 -2,04 -0,63 Özbal Çelik Boru 1,17 -4,88 -15,22 Özderici GMYO 0,81 -1,22 -65,53 Özerden Plastik 2,70 -1,82 10,77 Panora GMYO 4,24 0,00 15,32 Park Elek.Madencilik 2,87 0,00 19,09 Parsan 14,51 4,09 65,64 Pegasus 60,20 9,85 162,65 Peker GMYO 3,61 -0,28 -56,11 Penguen Gıda 1,42 -0,70 31,48 Pera GMYO 0,55 -5,17 -28,57 Pergamon Dış Ticaret 6,14 -13,40 0,53 Petkim 3,43 -2,83 -12,89 Petrokent Turizm 77,95 -0,06 13,46 Pınar Et Ve Un 6,50 2,04 46,50 Pınar Su 1,32 1,54 5,60 Pınar Süt 6,50 -3,99 4,55 Plastikkart 3,53 -1,94 30,74 Polisan Holding 2,19 -2,23 -27,36 Politeknik Metal 62,20 0,00 77,38 Prizma Press Matbaacılık 3,17 2,92 104,52 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.079,90 0,07 QNB Finans Fin. Kir. 4,03 -1,71 -40,74 QNB Finansbank 6,28 -2,48 -30,30 Ral Yatırım Holding 5,00 0,81 171,74 Ray Sigorta 2,14 -2,28 53,96 Reysaş GMYO 1,04 0,97 50,72 Reysaş Lojistik 0,96 -1,03 29,73 Rhea Girişim 0,71 1,43 7,58 Rodrigo Tekstil 5,00 0,00 163,16 Royal Halı 0,85 -5,56 -14,14 RTA Laboratuvarları 1,18 2,00 -27,31 Sabancı Holding 8,63 -4,64 19,32 Safkar Ege Soğutmacılık 1,61 -4,17 3,86 Salix Yatırım Holding 4,23 5,75 9,87 Sanel Mühendislik 4,86 -0,41 122,94 Sanifoam Sünger 1,82 0,00 45,60 Sanko Pazarlama 2,23 -0,89 12,40 Saray Matbaacılık 1,23 -6,82 23,00 Sarkuysan 3,30 -3,79 5,00 Sasa Polyester 6,10 -1,45 6,16 Say Reklamcılık 0,87 -2,25 -7,45 Sekuro Plastik 2,51 -0,40 -15,20 Selçuk Ecza Deposu 4,41 -2,65 62,22 Selçuk Gıda 1,75 -7,89 31,58 Senkron Güvenlik 2,26 -1,31 126,00 Serve Film Prodüksiyon 1,98 -5,71 1,54 Servet GMYO 4,29 -0,23 -8,72 Seyitler Kimya 5,39 -0,19 40,00 Silverline Endüstri 1,15 0,00 -14,18 Sinpaş GMYO 0,79 1,28 113,51 Smartiks Yazılım 2,53 -3,07 Soda Sanayii 5,42 -3,56 -19,89 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 0,42 27,96 Söktaş 1,91 1,06 50,39 Sönmez Filament 5,50 5,16 76,28 Sönmez Pamuklu 4,21 19,94 34,94 Sumaş Suni Tahta 6,24 -0,64 -6,81 Şeker Fin. Kir. 3,57 -2,72 26,60 Şekerbank 0,91 -3,19 -17,27 Şişe Cam 4,23 -1,86 -22,84 Şok Marketler 11,12 0,82 3,44 T. Halk Bankası 5,34 -5,65 -23,93 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,65 -1,57 -37,35 T.S.K.B. 0,82 -2,38 1,23 T.Tuborg 8,46 1,44 6,63 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26 Tat Gıda 4,94 -1,20 29,32 TAV Havalimanları 23,84 -3,64 8,41 Taze Kuru Gıda 5,30 -1,12 -22,06 Tek-Art Turizm 0,72 -2,70 -15,29 Tekfen Holding 21,46 -2,45 9,32 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,01 -4,29 -32,32 Temapol Polimer Plastik 3,04 -2,25 -0,65 TGS Dış Ticaret 3,67 -1,87 56,17 Tofaş Oto. Fab. 18,90 -0,11 21,85 Torunlar GMYO 1,89 -0,53 25,17 Trabzon Liman 7,00 -1,27 1,76 Trabzonspor Sportif 1,09 2,83 -20,79 Trakya Cam 2,43 -3,57 -15,88 Trend GMYO 1,23 0,82 -3,15 TSKB GMYO 0,78 -1,27 -4,88 Tuğçelik 2,30 3,14 7,98 Tukaş 4,69 3,30 182,53 Turcas Petrol 1,46 -3,95 3,55 Turkcell 12,06 -1,95 -0,90 Tümosan Motor ve Traktör 3,90 -1,27 -13,33 Tüpraş 130,00 -3,77 24,60 Türk Hava Yolları 11,76 -2,97 -27,00 Türk Prysmian Kablo 1,90 -1,55 10,17 Türk Telekom 5,25 -6,91 34,62 Türk Traktör 37,58 1,02 7,68 Türker Proje Gayrimenkul 23,74 0,00 -26,14 Ufuk Yatırım 1,59 -2,45 39,47 Ulaşlar Turizm Yat. 1,52 -0,65 33,33 Ulusoy Elektrik 25,30 -0,78 58,52 Ulusoy Un Sanayi 2,46 0,41 18,27 Umpaş Holding 0,41 0,00 -25,45 Uşak Seramik 1,05 -0,94 -5,41 Utopya Turizm 3,12 -0,95 -23,90 Uzertaş Boya 1,18 5,36 96,67 Ülker Bisküvi 17,33 -5,04 18,13 Ünye Çimento 2,64 0,00 -21,09 Vakıf Fin. Kir. 1,47 -0,68 -17,42 Vakıf GMYO 1,76 1,15 -9,59 Vakıf Yat. Ort. 1,95 3,72 28,29 Vakıflar Bankası 4,52 -4,84 15,90 Vakko Tekstil 3,46 4,53 32,65 Vanet Gıda 1,60 -0,62 23,08 Verusa Holding 14,60 -1,28 -12,05 Verusaturk Girisim 3,20 -1,54 -3,32 Vestel 10,11 0,20 82,16 Vestel Beyaz Eşya 15,47 -0,58 58,38 Viking Kağıt 0,96 -1,03 -12,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 -3,29 -14,53 Yapı ve Kredi Bank. 2,55 -4,49 59,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,90 1,05 3,94 Yataş 5,41 -4,59 21,03 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,79 -2,47 -15,96 Yeni Gimat GMYO 8,49 -0,12 18,24 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,47 -1,46 -1,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.360,00 2,59 7,32 Yonga Mobilya 6,96 -0,29 7,23 Yünsa 3,86 -1,53 -7,54 Zorlu Enerji 1,16 -3,33 -5,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

