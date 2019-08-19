FİNANS

Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 18:40 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.250,00 0,27 496,37 İş Bankası (C) 5,39 0,75 18,98 İş Bankası (Kur.) 170.000,00 0,00 249,78 İş Fin.Kir. 2,15 -1,38 -53,56 İş Girişim 2,52 -0,79 23,53 İş GMYO 0,88 0,00 -18,52 İş Y. Men. Değ. 3,56 1,14 92,76 İş Yat. Ort. 1,14 -2,56 54,45 İşbir Holding 342,00 0,59 147,83 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 -2,94 -60,71 İttifak Holding 5,97 1,36 92,58 İz Hayvancılık Tarım 4,63 -2,11 -29,74 İzmir Demir Çelik 1,53 0,00 -7,83 İzmir Fırça 1,61 1,26 -22,22 İzocam 20,20 0,10 -5,70 Jantsa Jant Sanayi 36,20 1,29 40,25 Kafein Yazılım 6,34 -3,06 -7,95 Kapital Yat. Holding 1,75 2,94 -39,02 Kaplamin 6,10 1,16 69,44 Kardemir (A) 1,94 1,04 13,34 Kardemir (B) 1,93 -0,52 12,14 Kardemir (D) 1,98 -0,50 -3,69 Karel Elektronik 8,28 0,36 98,56 Karsan Otomotiv 1,09 0,00 -14,84 Karsu Tekstil 1,83 1,10 46,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,49 2,62 48,38 Kartonsan 295,80 -0,97 -7,27 Katmerciler Ekipman 2,39 -3,24 -20,56 Kent Gıda 115,30 0,44 -3,11 Kerevitaş Gıda 2,04 -3,77 13,33 Kervansaray Yat. Holding 0,22 -4,35 -37,14 Kiler GMYO 1,74 0,58 -0,57 Klimasan Klima 11,80 -1,83 204,13 Koç Holding 17,37 -3,55 25,43 Konfrut Gıda 35,94 1,99 50,50 Konya Çimento 173,00 -0,40 -2,81 Kordsa Teknik Tekstil 11,59 4,41 22,50 Koza Altın 63,95 -1,16 24,66 Koza Madencilik 8,78 -1,57 21,61 Körfez GMYO 1,42 0,00 16,39 Kristal Kola 0,88 1,15 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,32 -0,83 -4,37 Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 78,70 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 0,00 -0,88 Kütahya Porselen 4,85 1,25 6,59 Lider Faktoring 2,05 0,00 -8,89 Link Bilgisayar 9,68 0,31 16,35 Logo Yazılım 40,60 0,00 49,59 Lokman Hekim Sağlık 3,50 -1,69 -22,22 Lüks Kadife 4,91 -3,16 1,24 Makina Takım 1,43 7,52 -7,14 Mardin Çimento 2,77 0,36 -0,25 Marka Yatırım Holding 0,66 3,13 6,45 Marmaris Altınyunus 18,68 0,32 6,38 Marshall 26,88 0,98 6,58 Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54 Martı Otel 0,69 -1,43 18,97 Mavi Giyim 35,76 0,22 10,99 Mazhar Zorlu Holding 5,32 -1,48 39,63 Mega Polietilen 1,95 5,41 -4,41 Menderes Tekstil 0,66 -1,49 -8,33 Mensa 0,17 6,25 21,43 Merit Turizm 12,90 5,48 115,36 Merko Gıda 0,68 -1,45 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69 Metemtur Otelcilik 1,39 0,00 32,38 Metro Holding 1,23 3,36 61,84 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -0,85 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 0,00 16,95 Migros Ticaret 18,65 0,97 25,17 Milpa 1,52 4,83 6,34 Mistral GMYO 1,27 5,83 -16,99 MLP Sağlık 11,75 -0,68 9,81 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,01 2,02 -8,18 Mondi Tire Kutsan 1,39 0,00 -25,27 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.050,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 5,93 1,02 Net Holding 1,46 0,00 -25,51 Netaş Telekom. 6,33 -3,21 -2,01 Niğbaş Niğde Beton 11,31 -0,62 182,75 Nuh Çimento 6,25 0,32 -9,81 Nurol GMYO 2,10 -4,55 0,00 Odaş Elektrik 1,57 -4,85 11,50 Olmuksan-IP 3,30 2,80 -2,08 Orge Enerji Elektrik 3,35 -1,76 7,37 Orma Orman Mahsulleri 1,14 -1,72 -5,00 Osmanlı Menkul 1,47 -8,70 -14,53 Ostim Endüstriyel Yat 0,97 1,04 -10,19 Otokar 129,10 -0,54 50,31 Oyak Yat. Ort. 2,31 -2,53 45,90 Oylum Sınai Yatırımlar 1,86 -2,62 82,35 Özak GMYO 1,50 6,38 3,51 Özbal Çelik Boru 1,20 -0,83 -13,04 Özderici GMYO 0,81 -1,22 -65,53 Özerden Plastik 2,66 -1,48 9,12 Panora GMYO 4,21 -1,64 14,50 Park Elek.Madencilik 2,78 -1,42 15,35 Parsan 14,15 -4,71 61,53 Pegasus 62,70 3,72 173,56 Peker GMYO 3,22 -5,57 -60,85 Penguen Gıda 1,44 0,00 33,33 Pera GMYO 0,58 -1,69 -24,68 Pergamon Dış Ticaret 6,06 -1,14 -0,78 Petkim 3,35 -2,33 -14,92 Petrokent Turizm 75,60 0,13 10,04 Pınar Et Ve Un 6,45 0,78 45,37 Pınar Su 1,30 -0,76 4,00 Pınar Süt 6,40 0,00 2,94 Plastikkart 3,33 -6,98 23,33 Polisan Holding 2,20 -2,22 -27,03 Politeknik Metal 63,75 2,82 81,80 Prizma Press Matbaacılık 3,01 -6,23 94,19 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.084,40 -0,08 QNB Finans Fin. Kir. 4,08 -1,21 -40,00 QNB Finansbank 6,21 0,00 -31,08 Ral Yatırım Holding 5,00 -0,60 171,74 Ray Sigorta 2,20 2,80 58,27 Reysaş GMYO 1,07 4,90 55,07 Reysaş Lojistik 0,94 1,08 27,03 Rhea Girişim 0,70 0,00 6,06 Rodrigo Tekstil 4,85 -3,00 155,26 Royal Halı 0,88 1,15 -11,11 RTA Laboratuvarları 1,16 -0,85 -28,54 Sabancı Holding 8,64 0,58 19,46 Safkar Ege Soğutmacılık 1,55 -1,27 -0,01 Salix Yatırım Holding 4,00 -4,76 3,90 Sanel Mühendislik 4,85 0,41 122,48 Sanifoam Sünger 2,06 11,96 64,80 Sanko Pazarlama 2,72 16,74 37,09 Saray Matbaacılık 1,13 -3,42 13,00 Sarkuysan 3,44 2,69 9,46 Sasa Polyester 5,82 -3,00 1,29 Say Reklamcılık 0,87 1,16 -7,45 Sekuro Plastik 2,50 1,21 -15,54 Selçuk Ecza Deposu 4,56 3,40 67,74 Selçuk Gıda 1,76 -1,68 32,33 Senkron Güvenlik 2,14 -4,46 114,00 Serve Film Prodüksiyon 2,00 -4,76 2,56 Servet GMYO 4,15 -4,38 -11,70 Seyitler Kimya 5,25 -6,25 36,36 Silverline Endüstri 1,13 0,89 -15,67 Sinpaş GMYO 0,79 1,28 113,51 Smartiks Yazılım 2,47 -0,80 Soda Sanayii 5,44 3,42 -19,59 Sodaş Sodyum Sanayii 6,80 -2,30 22,56 Söktaş 1,84 -4,17 44,88 Sönmez Filament 6,42 6,47 105,77 Sönmez Pamuklu 4,04 -1,70 29,49 Sumaş Suni Tahta 6,00 -4,15 -10,39 Şeker Fin. Kir. 3,50 -0,28 24,11 Şekerbank 0,89 0,00 -19,09 Şişe Cam 4,17 0,97 -23,94 Şok Marketler 11,49 0,97 6,88 T. Halk Bankası 5,30 0,76 -24,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,55 -0,85 -37,94 T.S.K.B. 0,83 1,22 2,47 T.Tuborg 8,43 -0,35 6,25 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26 Tat Gıda 4,85 -1,62 26,96 TAV Havalimanları 22,46 -3,85 2,13 Taze Kuru Gıda 5,15 -3,56 -24,26 Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -16,47 Tekfen Holding 21,44 2,10 9,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,02 -0,49 -31,99 Temapol Polimer Plastik 3,05 2,01 -0,33 TGS Dış Ticaret 3,71 0,54 57,87 Tofaş Oto. Fab. 18,37 -2,55 18,43 Torunlar GMYO 1,91 0,53 26,49 Trabzon Liman 6,89 -1,01 0,16 Trabzonspor Sportif 1,07 0,00 -22,24 Trakya Cam 2,36 0,43 -18,31 Trend GMYO 1,33 9,92 4,72 TSKB GMYO 0,80 3,90 -2,44 Tuğçelik 2,26 -3,83 6,10 Tukaş 4,60 -1,29 177,11 Turcas Petrol 1,47 3,52 4,26 Turkcell 12,54 0,72 3,04 Tümosan Motor ve Traktör 3,85 -0,52 -14,44 Tüpraş 126,80 0,79 21,53 Türk Hava Yolları 11,18 -1,93 -30,60 Türk Prysmian Kablo 1,93 -1,03 11,91 Türk Telekom 5,34 3,49 36,92 Türk Traktör 38,54 -1,43 10,43 Türker Proje Gayrimenkul 23,56 0,26 -26,70 Ufuk Yatırım 1,59 2,58 39,47 Ulaşlar Turizm Yat. 1,56 2,63 36,84 Ulusoy Elektrik 24,98 -1,58 56,52 Ulusoy Un Sanayi 2,52 -2,70 21,15 Umpaş Holding 0,40 -2,44 -27,27 Uşak Seramik 1,10 0,92 -0,90 Utopya Turizm 3,13 0,00 -23,66 Uzertaş Boya 1,17 -1,68 95,00 Ülker Bisküvi 16,50 -3,62 12,47 Ünye Çimento 2,63 1,94 -21,39 Vakıf Fin. Kir. 1,47 -0,68 -17,42 Vakıf GMYO 1,72 -3,37 -11,65 Vakıf Yat. Ort. 1,80 -4,26 18,42 Vakıflar Bankası 4,34 -0,69 11,28 Vakko Tekstil 3,30 -3,23 26,52 Vanet Gıda 1,61 1,90 23,85 Verusa Holding 14,62 0,07 -11,93 Verusaturk Girisim 3,14 -1,57 -5,14 Vestel 9,99 0,71 80,00 Vestel Beyaz Eşya 14,65 -2,46 49,99 Viking Kağıt 0,96 0,00 -12,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 0,68 -14,53 Yapı ve Kredi Bank. 2,45 -2,00 53,13 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,88 -0,35 3,23 Yataş 5,41 -3,57 21,03 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,82 3,80 -12,77 Yeni Gimat GMYO 8,54 -1,50 18,93 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,54 1,49 -0,93 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.360,00 7,32 Yonga Mobilya 7,01 -6,53 8,00 Yünsa 3,71 -3,39 -11,13 Zorlu Enerji 1,13 -0,88 -8,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

PARTNER Bin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki... Bin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...
Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ olduGaranti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (2)

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Paraya ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en cazip kredi kampanyaları

Paraya ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en cazip kredi kampanyaları

Türkiye'nin en eski AVM'si satışa çıkarıldı

Türkiye'nin en eski AVM'si satışa çıkarıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu

Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Lincoln Electric Türkiye’den otomatik kararan kaynak maskesi

Lincoln Electric Türkiye’den otomatik kararan kaynak maskesi

Reidin-Gyoder: Temmuz'da konut kredisi kullanımı yüzde 14

Reidin-Gyoder: Temmuz'da konut kredisi kullanımı yüzde 14

Volentix’in Türkiye’deki danışmanı İsmail Hakkı Polat oldu

Volentix’in Türkiye’deki danışmanı İsmail Hakkı Polat oldu

MB zorunlu karşılıklara uygulanan faizleri değiştirdi

MB zorunlu karşılıklara uygulanan faizleri değiştirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.