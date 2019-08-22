Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.058,00 -1,86 490,09 İş Bankası (C) 5,35 0,00 18,10 İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78 İş Fin.Kir. 2,12 -1,40 -54,21 İş Girişim 2,47 -1,59 21,08 İş GMYO 0,86 -2,27 -20,37 İş Y. Men. Değ. 3,70 1,09 100,34 İş Yat. Ort. 1,19 1,71 61,22 İşbir Holding 390,00 8,30 183,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 -2,94 -60,71 İttifak Holding 5,97 0,00 92,58 İz Hayvancılık Tarım 4,60 4,07 -30,20 İzmir Demir Çelik 1,52 -0,65 -8,43 İzmir Fırça 1,59 -1,24 -23,19 İzocam 20,08 0,10 -6,26 Jantsa Jant Sanayi 33,78 -1,46 30,87 Kafein Yazılım 6,32 0,64 -8,24 Kapital Yat. Holding 1,75 0,00 -39,02 Kaplamin 6,06 1,00 68,33 Kardemir (A) 1,98 1,02 15,68 Kardemir (B) 1,96 0,00 13,88 Kardemir (D) 1,99 0,51 -3,20 Karel Elektronik 8,05 -2,42 93,05 Karsan Otomotiv 1,07 -0,93 -16,41 Karsu Tekstil 1,95 -2,99 56,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,48 -0,36 48,11 Kartonsan 298,60 -0,47 -6,39 Katmerciler Ekipman 2,40 -0,83 -20,23 Kent Gıda 112,00 -2,01 -5,88 Kerevitaş Gıda 1,95 -1,02 8,33 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,76 0,57 0,57 Klimasan Klima 11,21 -2,01 188,92 Koç Holding 17,37 -0,74 25,43 Konfrut Gıda 35,06 -1,85 46,82 Konya Çimento 167,50 -1,47 -5,90 Kordsa Teknik Tekstil 11,65 0,17 23,14 Koza Altın 64,40 3,79 25,54 Koza Madencilik 8,17 1,11 13,16 Körfez GMYO 1,43 -0,69 17,21 Kristal Kola 0,88 0,00 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,39 1,21 -3,56 Kuştur Kuşadası Turizm 22,00 4,27 60,47 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,03 -1,90 -8,85 Kütahya Porselen 4,85 1,04 6,59 Lider Faktoring 2,14 0,94 -4,89 Link Bilgisayar 9,28 -1,90 11,54 Logo Yazılım 40,00 2,04 47,38 Lokman Hekim Sağlık 3,40 -1,45 -24,44 Lüks Kadife 5,23 -0,95 7,84 Makina Takım 1,36 -5,56 -11,69 Mardin Çimento 2,69 -1,10 -3,13 Marka Yatırım Holding 0,66 -2,94 6,45 Marmaris Altınyunus 18,52 0,27 5,47 Marshall 26,50 0,00 5,08 Martı GMYO 0,62 -3,13 -4,62 Martı Otel 0,67 -1,47 15,52 Mavi Giyim 36,54 1,50 13,41 Mazhar Zorlu Holding 5,00 -2,15 31,23 Mega Polietilen 1,85 1,65 -9,31 Menderes Tekstil 0,64 -1,54 -11,11 Mensa 0,17 0,00 21,43 Merit Turizm 12,49 -3,03 108,51 Merko Gıda 0,68 0,00 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,69 -1,43 -20,69 Metemtur Otelcilik 1,45 2,84 38,10 Metro Holding 1,16 1,75 52,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,87 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 2,99 16,95 Migros Ticaret 18,40 1,27 23,49 Milpa 1,49 -5,10 4,24 Mistral GMYO 1,28 4,92 -16,34 MLP Sağlık 11,91 1,79 11,31 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -4,76 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,37 0,00 -26,34 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,15 0,82 Net Holding 1,51 0,00 -22,96 Netaş Telekom. 6,25 -0,64 -3,25 Niğbaş Niğde Beton 12,46 2,81 211,50 Nuh Çimento 6,11 -0,65 -11,83 Nurol GMYO 2,12 2,42 0,95 Odaş Elektrik 1,41 -4,73 0,14 Olmuksan-IP 3,19 -0,93 -5,34 Orge Enerji Elektrik 3,25 0,00 4,17 Orma Orman Mahsulleri 1,10 -0,90 -8,33 Osmanlı Menkul 1,44 -2,70 -16,28 Ostim Endüstriyel Yat 0,94 -1,05 -12,96 Otokar 124,10 -0,80 44,49 Oyak Yat. Ort. 2,20 4,27 38,95 Oylum Sınai Yatırımlar 1,76 -2,76 72,55 Özak GMYO 1,43 0,00 -1,32 Özbal Çelik Boru 1,26 1,61 -8,70 Özderici GMYO 0,81 2,53 -65,53 Özerden Plastik 2,59 -0,77 6,25 Panora GMYO 4,26 0,24 15,86 Park Elek.Madencilik 3,03 2,71 25,73 Parsan 14,06 1,30 60,50 Pegasus 68,25 5,90 197,77 Peker GMYO 3,12 -2,80 -62,06 Penguen Gıda 1,39 -0,71 28,70 Pera GMYO 0,57 1,79 -25,97 Pergamon Dış Ticaret 6,04 -0,33 -1,10 Petkim 3,30 -1,79 -16,19 Petrokent Turizm 76,00 -1,04 10,63 Pınar Et Ve Un 6,26 0,16 41,09 Pınar Su 1,35 0,75 8,00 Pınar Süt 6,35 -0,94 2,14 Plastikkart 3,16 -1,86 17,04 Polisan Holding 2,18 0,46 -27,69 Politeknik Metal 70,10 0,14 99,90 Prizma Press Matbaacılık 3,08 0,33 98,71 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.093,00 0,04 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 1,01 -41,03 QNB Finansbank 6,08 -0,82 -32,52 Ral Yatırım Holding 4,99 0,60 171,20 Ray Sigorta 2,11 -0,94 51,80 Reysaş GMYO 1,18 4,42 71,01 Reysaş Lojistik 1,00 5,26 35,14 Rhea Girişim 0,68 0,00 3,03 Rodrigo Tekstil 4,88 0,41 156,84 Royal Halı 0,86 0,00 -13,13 RTA Laboratuvarları 1,16 0,00 -28,54 Sabancı Holding 8,40 -2,10 16,14 Safkar Ege Soğutmacılık 1,55 2,65 -0,01 Salix Yatırım Holding 3,80 2,70 -1,30 Sanel Mühendislik 4,85 -0,61 122,48 Sanifoam Sünger 1,88 -1,05 50,40 Sanko Pazarlama 2,53 7,20 27,52 Saray Matbaacılık 1,10 -6,78 10,00 Sarkuysan 3,30 0,92 5,00 Sasa Polyester 5,68 -0,70 -1,15 Say Reklamcılık 0,98 6,52 4,26 Sekuro Plastik 2,54 0,40 -14,19 Selçuk Ecza Deposu 4,72 0,43 73,63 Selçuk Gıda 1,81 2,84 36,09 Senkron Güvenlik 2,06 -0,96 106,00 Serve Film Prodüksiyon 2,00 2,04 2,56 Servet GMYO 4,10 -2,38 -12,77 Seyitler Kimya 5,28 -1,49 37,14 Silverline Endüstri 1,17 0,86 -12,69 Sinpaş GMYO 0,81 0,00 118,92 Smartiks Yazılım 2,45 -0,41 Soda Sanayii 5,63 -1,05 -16,78 Sodaş Sodyum Sanayii 6,80 -1,73 22,56 Söktaş 1,59 -0,63 25,20 Sönmez Filament 4,92 -11,99 57,69 Sönmez Pamuklu 3,53 -3,81 13,14 Sumaş Suni Tahta 5,95 5,31 -11,14 Şeker Fin. Kir. 3,61 1,40 28,01 Şekerbank 0,90 0,00 -18,18 Şişe Cam 4,14 -1,19 -24,48 Şok Marketler 10,70 -3,25 -0,47 T. Halk Bankası 5,44 2,64 -22,51 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,76 -4,19 -36,70 T.S.K.B. 0,85 0,00 4,94 T.Tuborg 7,88 -0,63 -0,68 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26 Tat Gıda 4,68 0,86 22,51 TAV Havalimanları 23,00 0,00 4,59 Taze Kuru Gıda 5,19 -0,19 -23,68 Tek-Art Turizm 0,68 -1,45 -20,00 Tekfen Holding 20,70 -1,62 5,45 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,03 1,00 -31,65 Temapol Polimer Plastik 3,15 -1,56 2,94 TGS Dış Ticaret 3,57 -1,65 51,91 Tofaş Oto. Fab. 17,56 -0,28 13,21 Torunlar GMYO 1,84 0,00 21,85 Trabzon Liman 6,73 0,45 -2,16 Trabzonspor Sportif 1,09 0,93 -20,79 Trakya Cam 2,47 2,07 -14,50 Trend GMYO 1,39 2,96 9,45 TSKB GMYO 0,79 0,00 -3,66 Tuğçelik 2,47 -0,40 15,96 Tukaş 4,31 -2,05 159,64 Turcas Petrol 1,47 0,68 4,26 Turkcell 12,53 4,42 2,96 Tümosan Motor ve Traktör 3,81 -1,04 -15,33 Tüpraş 134,00 -1,11 28,43 Türk Hava Yolları 11,24 0,99 -30,23 Türk Prysmian Kablo 1,96 -0,51 13,65 Türk Telekom 5,27 -2,95 35,13 Türk Traktör 36,00 -3,49 3,15 Türker Proje Gayrimenkul 23,50 0,26 -26,88 Ufuk Yatırım 1,69 5,62 48,25 Ulaşlar Turizm Yat. 1,54 0,00 35,09 Ulusoy Elektrik 25,74 1,82 61,28 Ulusoy Un Sanayi 2,48 1,64 19,23 Umpaş Holding 0,39 2,63 -29,09 Uşak Seramik 1,15 3,60 3,60 Utopya Turizm 3,21 1,90 -21,71 Uzertaş Boya 1,13 0,00 88,33 Ülker Bisküvi 17,19 1,72 17,18 Ünye Çimento 2,56 -1,54 -23,48 Vakıf Fin. Kir. 1,55 3,33 -12,92 Vakıf GMYO 1,76 2,33 -9,59 Vakıf Yat. Ort. 1,77 2,91 16,45 Vakıflar Bankası 4,39 0,46 12,56 Vakko Tekstil 3,41 0,00 30,73 Vanet Gıda 1,57 -0,63 20,77 Verusa Holding 14,80 -1,60 -10,84 Verusaturk Girisim 3,15 0,32 -4,83 Vestel 10,60 -1,30 90,99 Vestel Beyaz Eşya 15,02 -1,83 53,77 Viking Kağıt 0,94 -2,08 -14,55 Yapı Kredi Koray GMYO 1,83 17,31 6,40 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 -0,41 52,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 -5,92 -3,23 Yataş 5,41 -3,74 21,03 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,79 -2,47 -15,96 Yeni Gimat GMYO 8,64 0,00 20,33 Yeşil GMYO 0,26 4,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,40 -0,74 -2,39 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,00 0,00 4,59 Yonga Mobilya 6,91 1,62 6,46 Yünsa 3,75 -1,32 -10,18 Zorlu Enerji 1,12 -0,88 -8,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

