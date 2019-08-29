Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.500,00 -1,41 471,86 İş Bankası (C) 5,51 0,18 21,63 İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78 İş Fin.Kir. 2,17 1,88 -53,13 İş Girişim 2,62 0,38 28,43 İş GMYO 0,88 0,00 -18,52 İş Y. Men. Değ. 3,80 -2,81 105,76 İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35 İşbir Holding 335,00 -1,47 143,82 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 3,03 -59,52 İttifak Holding 6,06 1,00 95,48 İz Hayvancılık Tarım 4,53 0,67 -31,26 İzmir Demir Çelik 1,58 0,64 -4,82 İzmir Fırça 1,65 1,23 -20,29 İzocam 20,14 0,00 -5,98 Jantsa Jant Sanayi 36,98 -0,32 43,27 Kafein Yazılım 6,43 -0,77 -6,65 Kapital Yat. Holding 1,58 0,00 -44,95 Kaplamin 6,50 3,17 80,56 Kardemir (A) 2,03 0,50 18,60 Kardemir (B) 2,03 0,00 17,95 Kardemir (D) 2,04 0,49 -0,77 Karel Elektronik 8,48 0,71 103,36 Karsan Otomotiv 1,10 0,00 -14,06 Karsu Tekstil 1,91 -4,02 52,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,16 -0,77 39,46 Kartonsan 300,30 0,13 -5,86 Katmerciler Ekipman 2,66 0,76 -11,59 Kent Gıda 109,80 0,18 -7,73 Kerevitaş Gıda 2,28 -2,98 26,67 Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43 Kiler GMYO 1,83 2,81 4,57 Klimasan Klima 11,38 0,71 193,31 Koç Holding 17,49 0,58 26,29 Konfrut Gıda 34,48 -0,75 44,39 Konya Çimento 176,00 2,62 -1,12 Kordsa Teknik Tekstil 11,74 2,53 24,09 Koza Altın 68,40 -2,84 33,33 Koza Madencilik 8,18 -3,42 13,30 Körfez GMYO 1,41 0,00 15,57 Kristal Kola 0,96 2,13 -8,57 Kron Telekomünikasyon 8,45 0,12 -2,87 Kuştur Kuşadası Turizm 22,24 1,00 62,22 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 1,82 -0,88 Kütahya Porselen 4,87 1,46 7,03 Lider Faktoring 2,24 -0,44 -0,44 Link Bilgisayar 9,46 0,53 13,70 Logo Yazılım 37,00 0,00 36,33 Lokman Hekim Sağlık 3,60 -0,28 -20,00 Lüks Kadife 5,35 0,75 10,31 Makina Takım 1,42 2,90 -7,79 Mardin Çimento 2,66 -0,37 -4,21 Marka Yatırım Holding 0,67 0,00 8,06 Marmaris Altınyunus 19,31 0,84 9,97 Marshall 26,44 0,15 4,84 Martı GMYO 0,65 1,56 0,00 Martı Otel 0,68 -1,45 17,24 Mavi Giyim 36,90 -0,22 14,53 Mazhar Zorlu Holding 4,75 3,26 24,67 Mega Polietilen 1,88 1,62 -7,84 Menderes Tekstil 0,66 0,00 -8,33 Mensa 0,17 6,25 21,43 Merit Turizm 12,19 6,74 103,51 Merko Gıda 0,71 2,90 -29,70 Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69 Metemtur Otelcilik 1,52 0,66 44,76 Metro Holding 1,30 3,17 71,05 Metro Petrol ve Tesisleri 1,21 0,00 10,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 -2,13 16,95 Migros Ticaret 18,45 1,15 23,83 Milpa 1,57 0,64 9,84 Mistral GMYO 1,25 -1,57 -18,30 MLP Sağlık 13,87 4,21 29,63 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -1,96 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,64 12,33 -11,83 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,46 1,10 Net Holding 1,65 -1,20 -15,82 Netaş Telekom. 6,71 1,36 3,87 Niğbaş Niğde Beton 13,83 1,69 245,75 Nuh Çimento 6,31 0,80 -8,95 Nurol GMYO 2,19 0,92 4,29 Odaş Elektrik 1,54 8,45 9,37 Olmuksan-IP 3,31 1,53 -1,78 Orge Enerji Elektrik 3,33 -2,63 6,73 Orma Orman Mahsulleri 1,16 0,87 -3,33 Osmanlı Menkul 1,50 -0,66 -12,79 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 1,02 -8,33 Otokar 130,50 2,76 51,94 Oyak Yat. Ort. 2,08 0,00 31,37 Oylum Sınai Yatırımlar 1,82 1,68 78,43 Özak GMYO 1,47 0,00 1,44 Özbal Çelik Boru 1,24 0,81 -10,14 Özderici GMYO 0,80 0,00 -65,96 Özerden Plastik 2,61 1,16 7,07 Panora GMYO 4,26 -2,07 15,86 Park Elek.Madencilik 3,17 0,32 31,54 Parsan 14,33 1,27 63,58 Pegasus 70,90 0,57 209,34 Peker GMYO 3,10 0,32 -62,31 Penguen Gıda 1,48 2,78 37,04 Pera GMYO 0,60 -3,23 -22,08 Pergamon Dış Ticaret 6,05 0,00 -0,94 Petkim 3,43 1,48 -12,89 Petrokent Turizm 78,50 2,95 14,26 Pınar Et Ve Un 6,50 0,00 46,50 Pınar Su 1,35 0,75 8,00 Pınar Süt 6,84 -0,87 10,02 Plastikkart 3,21 0,63 18,89 Polisan Holding 2,33 1,75 -22,72 Politeknik Metal 73,10 3,69 108,46 Prizma Press Matbaacılık 4,11 -2,14 165,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.098,80 -0,08 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 0,00 -41,32 QNB Finansbank 6,38 0,95 -29,19 Ral Yatırım Holding 4,98 1,84 170,65 Ray Sigorta 2,12 -0,47 52,52 Reysaş GMYO 1,13 -2,59 63,77 Reysaş Lojistik 1,01 1,00 36,49 Rhea Girişim 0,78 4,00 18,18 Rodrigo Tekstil 4,89 0,20 157,37 Royal Halı 0,83 0,00 -16,16 RTA Laboratuvarları 1,17 -0,85 -27,93 Sabancı Holding 8,77 -0,79 21,26 Safkar Ege Soğutmacılık 1,53 0,00 -1,30 Salix Yatırım Holding 3,77 0,00 -2,08 Sanel Mühendislik 5,17 4,66 137,16 Sanifoam Sünger 1,89 -0,53 51,20 Sanko Pazarlama 2,47 0,00 24,49 Saray Matbaacılık 1,20 3,45 20,00 Sarkuysan 3,40 0,29 8,19 Sasa Polyester 5,81 -0,51 1,11 Say Reklamcılık 1,03 1,98 9,57 Sekuro Plastik 2,67 -4,64 -9,80 Selçuk Ecza Deposu 4,89 0,62 79,88 Selçuk Gıda 1,70 0,00 27,82 Senkron Güvenlik 2,03 -0,49 103,00 Serve Film Prodüksiyon 1,90 -1,04 -2,56 Servet GMYO 4,20 1,20 -10,64 Seyitler Kimya 4,90 -3,35 27,27 Silverline Endüstri 1,25 2,46 -6,72 Sinpaş GMYO 0,71 4,41 91,89 Smartiks Yazılım 2,54 0,79 Soda Sanayii 5,52 0,55 -18,41 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 1,43 27,96 Söktaş 1,49 0,00 17,32 Sönmez Filament 4,44 0,23 42,31 Sönmez Pamuklu 3,52 -0,85 12,82 Sumaş Suni Tahta 5,90 -1,50 -11,88 Şeker Fin. Kir. 3,77 -0,79 33,69 Şekerbank 0,92 2,22 -16,36 Şişe Cam 4,33 0,93 -21,02 Şok Marketler 10,54 -1,13 -1,95 T. Halk Bankası 5,68 0,71 -19,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,11 0,45 -34,64 T.S.K.B. 0,84 0,00 3,70 T.Tuborg 7,98 0,13 0,58 Taç Tarım Ürünleri 3,49 -3,86 -31,03 Tat Gıda 4,67 -0,21 22,25 TAV Havalimanları 23,60 3,33 7,32 Taze Kuru Gıda 5,53 -0,36 -18,68 Tek-Art Turizm 0,71 1,43 -16,47 Tekfen Holding 20,72 -0,86 5,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,15 -1,83 -27,61 Temapol Polimer Plastik 3,10 -0,32 1,31 TGS Dış Ticaret 3,52 0,86 49,79 Tofaş Oto. Fab. 17,67 -0,06 13,92 Torunlar GMYO 1,79 -1,10 18,54 Trabzon Liman 6,95 0,87 1,04 Trabzonspor Sportif 1,25 -0,79 -9,16 Trakya Cam 2,55 1,19 -11,73 Trend GMYO 1,33 0,00 4,72 TSKB GMYO 0,80 1,27 -2,44 Tuğçelik 2,37 -0,84 11,27 Tukaş 4,13 -1,90 148,80 Turcas Petrol 1,72 5,52 21,99 Turkcell 12,93 4,78 6,24 Tümosan Motor ve Traktör 3,91 0,51 -13,11 Tüpraş 126,00 -0,63 20,76 Türk Hava Yolları 11,30 -0,35 -29,86 Türk Prysmian Kablo 1,98 1,02 14,81 Türk Telekom 5,30 0,00 35,90 Türk Traktör 34,76 0,35 -0,40 Türker Proje Gayrimenkul 24,20 0,67 -24,70 Ufuk Yatırım 2,07 -1,43 81,58 Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 1,27 39,47 Ulusoy Elektrik 27,20 0,00 70,43 Ulusoy Un Sanayi 2,62 2,34 25,96 Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91 Uşak Seramik 1,21 1,68 9,01 Utopya Turizm 3,26 0,31 -20,49 Uzertaş Boya 1,14 -5,79 90,00 Ülker Bisküvi 17,92 1,99 22,15 Ünye Çimento 2,64 0,76 -21,09 Vakıf Fin. Kir. 1,60 -3,03 -10,11 Vakıf GMYO 1,86 5,08 -4,46 Vakıf Yat. Ort. 1,71 -1,16 12,50 Vakıflar Bankası 4,64 1,75 18,97 Vakko Tekstil 3,61 -5,00 38,40 Vanet Gıda 1,62 -1,22 24,62 Verusa Holding 14,98 1,08 -9,76 Verusaturk Girisim 3,35 0,90 1,21 Vestel 11,01 2,80 98,38 Vestel Beyaz Eşya 15,12 -0,20 54,80 Viking Kağıt 0,95 1,06 -13,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,89 -7,80 9,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -2,97 43,13 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 -1,06 0,36 Yataş 5,47 -0,18 22,37 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 0,00 -13,83 Yeni Gimat GMYO 9,08 -0,11 26,45 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,51 -0,83 -1,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.150,10 -2,21 -2,22 Yonga Mobilya 6,60 -0,75 1,68 Yünsa 4,20 -2,55 0,60 Zorlu Enerji 1,17 0,86 -4,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

