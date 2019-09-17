Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.894,90 -1,46 484,76 İş Bankası (C) 6,11 -2,71 34,88 İş Bankası (Kur.) 145.000,00 -3,97 198,34 İş Fin.Kir. 2,19 -1,35 -52,70 İş Girişim 2,63 -1,50 28,92 İş GMYO 0,94 -1,05 -12,96 İş Y. Men. Değ. 3,86 -0,52 109,01 İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35 İşbir Holding 338,60 0,86 146,44 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -55,95 İttifak Holding 4,45 -1,84 115,32 İz Hayvancılık Tarım 5,10 -0,97 -22,61 İzmir Demir Çelik 1,71 -1,16 3,01 İzmir Fırça 1,87 -5,56 -9,66 İzocam 20,12 0,00 -6,07 Jantsa Jant Sanayi 40,86 -1,92 58,30 Kafein Yazılım 6,98 -3,19 1,34 Kapital Yat. Holding 1,72 -1,71 -40,07 Kaplamin 5,16 -7,19 43,33 Kardemir (A) 2,15 -0,46 25,61 Kardemir (B) 2,16 0,00 25,51 Kardemir (D) 2,20 -0,90 7,01 Karel Elektronik 8,96 -0,78 114,87 Karsan Otomotiv 1,14 -0,87 -10,94 Karsu Tekstil 2,04 0,49 63,20 Karsusan Su Ürünleri San. 5,12 -2,66 38,38 Kartonsan 313,90 0,45 -1,59 Katmerciler Ekipman 2,85 0,71 -5,27 Kent Gıda 124,50 -2,43 4,62 Kerevitaş Gıda 2,22 -3,48 23,33 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -2,13 31,43 Kiler GMYO 2,02 -0,98 15,43 Klimasan Klima 11,03 -0,81 184,28 Koç Holding 18,32 -2,14 32,29 Konfrut Gıda 36,58 3,27 53,18 Konya Çimento 185,50 -0,75 4,21 Kordsa Teknik Tekstil 12,14 -0,49 28,32 Koza Altın 62,60 -1,42 22,03 Koza Madencilik 8,18 0,62 13,30 Körfez GMYO 1,51 -1,95 23,77 Kristal Kola 1,04 -4,59 -0,95 Kron Telekomünikasyon 9,28 1,20 6,67 Kuştur Kuşadası Turizm 20,60 -1,90 50,26 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,23 -0,81 8,85 Kütahya Porselen 5,17 -1,52 13,63 Lider Faktoring 2,45 1,66 8,89 Link Bilgisayar 10,46 -2,24 25,72 Logo Yazılım 38,46 -1,44 41,71 Lokman Hekim Sağlık 3,92 0,51 -12,89 Lüks Kadife 5,45 0,93 12,37 Makina Takım 1,56 -1,89 1,30 Mardin Çimento 3,12 7,22 12,35 Marka Yatırım Holding 0,83 3,75 33,87 Marmaris Altınyunus 22,60 3,96 28,70 Marshall 31,28 -3,87 24,03 Martı GMYO 0,76 1,33 16,92 Martı Otel 0,77 -1,28 32,76 Mavi Giyim 39,06 0,00 21,23 Mazhar Zorlu Holding 5,38 -6,43 41,21 Mega Polietilen 2,11 0,96 3,43 Menderes Tekstil 0,79 1,28 9,72 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 11,25 -0,27 87,81 Merko Gıda 0,87 3,57 -13,86 Metal Gayrimenkul 0,75 -1,32 -13,79 Metemtur Otelcilik 1,44 0,70 37,14 Metro Holding 1,95 5,98 156,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 0,00 29,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,49 1,36 26,27 Migros Ticaret 19,80 -1,20 32,89 Milpa 1,51 -0,66 5,64 Mistral GMYO 1,42 -0,70 -7,19 MLP Sağlık 14,20 -2,07 32,71 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -1,00 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,66 -1,19 -10,75 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,56 0,61 Net Holding 1,84 0,55 -6,12 Netaş Telekom. 8,85 1,49 37,00 Niğbaş Niğde Beton 10,93 -19,99 173,25 Nuh Çimento 6,94 -0,29 0,14 Nurol GMYO 2,70 4,25 28,57 Odaş Elektrik 1,76 0,57 25,00 Olmuksan-IP 3,75 -1,32 11,28 Orge Enerji Elektrik 3,63 -2,16 16,35 Orma Orman Mahsulleri 1,28 2,40 6,67 Osmanlı Menkul 1,45 0,69 -15,70 Ostim Endüstriyel Yat 1,17 1,74 8,33 Otokar 132,50 -0,08 54,27 Oyak Yat. Ort. 1,60 0,00 1,05 Oylum Sınai Yatırımlar 1,96 -1,01 92,16 Özak GMYO 1,61 -0,62 11,10 Özbal Çelik Boru 1,25 -2,34 -9,42 Özderici GMYO 1,19 0,85 -49,36 Özerden Plastik 2,86 0,70 17,33 Panora GMYO 4,63 1,09 25,92 Park Elek.Madencilik 3,78 0,80 56,85 Parsan 13,06 -8,61 49,09 Pegasus 57,05 -1,81 148,91 Peker GMYO 3,16 -3,66 -61,58 Penguen Gıda 1,57 0,64 45,37 Pera GMYO 0,64 -1,54 -16,88 Pergamon Dış Ticaret 6,25 -2,50 2,33 Petkim 3,52 0,57 -10,60 Petrokent Turizm 81,75 -2,68 19,00 Pınar Et Ve Un 6,67 -0,89 50,33 Pınar Su 1,47 -0,68 17,60 Pınar Süt 8,49 0,83 36,56 Plastikkart 3,66 5,48 35,56 Polisan Holding 2,42 0,00 -19,73 Politeknik Metal 80,00 0,00 128,14 Prizma Press Matbaacılık 4,26 5,45 174,84 QNB Finans Fin. Kir. 5,80 19,59 -14,71 QNB Finansbank 11,35 -1,30 25,97 Ral Yatırım Holding 7,70 3,91 318,48 Ray Sigorta 2,27 -1,73 63,31 Reysaş GMYO 1,24 -1,59 79,71 Reysaş Lojistik 1,07 -0,93 44,59 Rhea Girişim 0,79 1,28 19,70 Rodrigo Tekstil 6,34 2,92 233,68 Royal Halı 0,87 -1,14 -12,12 RTA Laboratuvarları 1,37 -1,44 -15,61 Sabancı Holding 9,10 -2,47 25,82 Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 -0,55 16,11 Salix Yatırım Holding 3,60 -1,37 -6,49 Sanel Mühendislik 5,14 0,19 135,78 Sanifoam Sünger 2,06 1,48 64,80 Sanko Pazarlama 2,62 0,00 32,05 Saray Matbaacılık 1,14 -2,56 14,00 Sarkuysan 3,53 -1,12 12,32 Sasa Polyester 6,08 0,50 5,81 Say Reklamcılık 1,21 0,83 28,72 Sekuro Plastik 3,11 -2,20 5,07 Selçuk Ecza Deposu 5,34 1,91 96,43 Selçuk Gıda 1,60 -1,84 20,30 Senkron Güvenlik 3,38 18,60 238,00 Serve Film Prodüksiyon 1,82 0,00 -6,67 Servet GMYO 4,69 5,39 -0,21 Seyitler Kimya 4,60 -0,86 19,48 Silverline Endüstri 1,37 -2,84 2,24 Sinpaş GMYO 0,83 6,41 124,32 Smartiks Yazılım 2,60 0,39 Soda Sanayii 5,75 -0,35 -15,01 Sodaş Sodyum Sanayii 7,29 1,39 31,39 Söktaş 1,59 -3,05 25,20 Sönmez Filament 4,62 0,43 48,08 Sönmez Pamuklu 3,80 0,26 21,79 Sumaş Suni Tahta 6,04 -0,98 -9,79 Şeker Fin. Kir. 3,70 -0,27 31,21 Şekerbank 1,02 0,00 -7,27 Şişe Cam 4,49 -1,54 -18,10 Şok Marketler 10,68 0,47 -0,65 T. Halk Bankası 6,47 -2,27 -7,83 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 15,15 1,34 -10,88 T.S.K.B. 0,91 -1,09 12,35 T.Tuborg 8,04 -0,74 1,33 Taç Tarım Ürünleri 3,79 -1,56 -25,10 Tat Gıda 4,80 -1,23 25,65 TAV Havalimanları 23,58 1,29 7,23 Taze Kuru Gıda 5,45 -0,91 -19,85 Tek-Art Turizm 0,76 0,00 -10,59 Tekfen Holding 19,16 -5,62 -2,40 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,69 -2,18 -9,43 Temapol Polimer Plastik 3,72 7,83 21,57 TGS Dış Ticaret 3,42 0,00 45,53 Tofaş Oto. Fab. 19,21 -0,88 23,84 Torunlar GMYO 1,91 0,53 26,49 Trabzon Liman 8,71 3,08 26,62 Trabzonspor Sportif 1,47 0,00 6,83 Trakya Cam 2,71 0,37 -6,19 Trend GMYO 1,56 -0,64 22,83 TSKB GMYO 0,90 3,45 9,76 Tuğçelik 2,43 -2,02 14,08 Tukaş 5,09 0,00 206,63 Turcas Petrol 2,00 1,52 41,84 Turkcell 12,96 -2,11 6,49 Tümosan Motor ve Traktör 4,40 -0,68 -2,22 Tüpraş 134,50 -1,75 28,91 Türk Hava Yolları 11,82 -0,34 -26,63 Türk Prysmian Kablo 2,26 0,00 31,04 Türk Telekom 5,37 -2,72 37,69 Türk Traktör 39,36 -0,25 12,78 Türker Proje Gayrimenkul 26,56 -2,71 -17,36 Ufuk Yatırım 2,10 -3,67 84,21 Ulaşlar Turizm Yat. 1,64 -2,38 43,86 Ulusoy Elektrik 26,68 0,15 67,17 Ulusoy Un Sanayi 2,57 -0,77 23,56 Umpaş Holding 0,42 0,00 -23,64 Uşak Seramik 1,38 -3,50 24,32 Utopya Turizm 3,46 -0,57 -15,61 Uzertaş Boya 1,10 6,80 83,33 Ülker Bisküvi 19,94 -3,20 35,92 Ünye Çimento 2,89 0,70 -13,62 Vakıf Fin. Kir. 1,33 -2,21 -6,60 Vakıf GMYO 1,93 -1,53 -0,86 Vakıf Yat. Ort. 1,91 1,06 25,66 Vakıflar Bankası 5,27 -1,50 35,13 Vakko Tekstil 3,87 -1,02 48,37 Vanet Gıda 1,80 -1,64 38,46 Verusa Holding 15,75 3,69 -5,12 Verusaturk Girisim 3,24 1,57 5,11 Vestel 10,54 -2,32 89,91 Vestel Beyaz Eşya 15,18 -1,30 55,41 Viking Kağıt 0,97 -2,02 -11,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,87 -0,53 8,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,48 -1,98 55,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,78 -0,71 -0,36 Yataş 5,97 -1,81 33,56 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,96 -2,04 2,13 Yeni Gimat GMYO 9,93 -2,17 38,29 Yeşil GMYO 0,31 0,00 14,81 Yeşil Yapı 0,30 0,00 15,38 Yeşil Yatırım Holding 9,78 0,00 1,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.254,00 0,45 2,50 Yonga Mobilya 6,58 -0,15 1,38 Yünsa 5,07 -0,59 21,44 Zorlu Enerji 1,21 0,83 -1,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

