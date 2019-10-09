Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.489,00 0,00 471,50 İş Bankası (C) 5,81 -2,68 28,26 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,24 6,16 -51,62 İş Girişim 2,45 -1,21 20,10 İş GMYO 0,91 -3,19 -15,74 İş Y. Men. Değ. 3,82 -2,05 106,84 İş Yat. Ort. 1,25 -2,34 69,35 İşbir Holding 355,00 -2,74 158,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 -4,55 -50,00 İttifak Holding 4,02 -3,37 94,52 İz Hayvancılık Tarım 5,37 -6,93 -18,51 İzmir Demir Çelik 2,20 -3,51 32,53 İzmir Fırça 1,83 -1,61 -11,59 Jantsa Jant Sanayi 47,50 3,26 84,03 Kafein Yazılım 6,35 -0,47 -7,81 Kapital Yat. Holding 2,78 11,20 -3,14 Kaplamin 4,12 -2,60 14,44 Kardemir (A) 2,04 -2,39 19,18 Kardemir (B) 2,04 -2,39 18,53 Kardemir (D) 2,07 -2,36 0,69 Karel Elektronik 9,84 -1,99 135,97 Karsan Otomotiv 1,11 -3,48 -13,28 Karsu Tekstil 1,84 -2,65 47,20 Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 0,00 41,89 Kartonsan 318,20 -2,39 -0,24 Katmerciler Ekipman 2,84 -3,73 -5,61 Kent Gıda 114,80 -1,03 -3,53 Kerevitaş Gıda 2,29 -4,98 27,22 Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 0,00 Kiler GMYO 1,87 -1,06 6,86 Klimasan Klima 10,58 0,00 172,69 Koç Holding 18,41 -4,26 32,94 Konfrut Gıda 39,96 -0,15 67,34 Konya Çimento 203,00 -4,43 14,04 Kordsa Teknik Tekstil 12,00 -1,56 26,84 Koza Altın 68,30 -0,29 33,14 Koza Madencilik 9,28 -3,03 28,53 Körfez GMYO 1,41 -0,70 15,57 Kristal Kola 1,13 -2,59 7,62 Kron Telekomünikasyon 9,22 -1,71 5,98 Kuştur Kuşadası Turizm 20,60 -1,90 50,26 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 -5,74 1,77 Kütahya Porselen 4,89 -3,17 7,47 Lider Faktoring 3,13 14,65 39,11 Link Bilgisayar 10,16 -3,61 22,12 Logo Yazılım 37,70 -1,57 38,91 Lokman Hekim Sağlık 3,69 -1,07 -18,00 Lüks Kadife 6,11 -0,49 25,98 Makina Takım 1,36 -3,55 -11,69 Mardin Çimento 5,28 -0,19 90,13 Marka Yatırım Holding 0,78 -1,27 25,81 Marmaris Altınyunus 23,24 3,47 32,35 Marshall 29,70 -2,56 17,76 Martı GMYO 0,71 -4,05 9,23 Martı Otel 0,75 -5,06 29,31 Mavi Giyim 44,48 -1,16 38,05 Mazhar Zorlu Holding 5,82 -0,17 52,76 Mega Polietilen 1,88 -5,05 -7,84 Menderes Tekstil 0,76 -2,56 5,56 Mensa 0,18 5,88 28,57 Merit Turizm 11,96 -0,08 99,67 Merko Gıda 0,75 -2,60 -25,74 Metal Gayrimenkul 0,73 -1,35 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,50 -3,85 42,86 Metro Holding 1,93 -1,53 153,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,31 -2,96 19,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 4,39 0,85 Migros Ticaret 19,99 -2,11 34,16 Milpa 1,91 -4,02 33,63 Mistral GMYO 1,33 -3,62 -13,07 MLP Sağlık 14,24 -4,24 33,08 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,92 -1,08 -16,36 Mondi Tire Kutsan 1,56 -3,11 -16,13 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,68 -0,74 Net Holding 1,72 -2,27 -12,24 Netaş Telekom. 8,65 -6,49 33,90 Niğbaş Niğde Beton 7,50 -1,32 87,50 Nuh Çimento 8,20 -0,73 18,32 Nurol GMYO 2,52 -2,33 20,00 Odaş Elektrik 1,61 -3,59 14,34 Olmuksan-IP 3,90 -0,76 15,73 Orge Enerji Elektrik 3,46 -1,70 10,90 Orma Orman Mahsulleri 3,50 -6,91 191,67 Osmanlı Menkul 1,51 -3,21 -12,21 Ostim Endüstriyel Yat 1,09 -1,80 0,93 Otokar 133,30 -3,12 55,20 Oyak Yat. Ort. 1,71 -2,29 8,00 Oylum Sınai Yatırımlar 2,54 3,67 149,02 Özak GMYO 1,59 -2,45 9,72 Özbal Çelik Boru 1,25 -0,79 -9,42 Özderici GMYO 0,99 -5,71 -57,87 Özerden Plastik 2,13 -1,84 6,07 Panora GMYO 4,51 0,22 22,66 Park Elek.Madencilik 3,31 -5,43 37,34 Parsan 12,38 -0,88 41,32 Pegasus 59,95 0,67 161,56 Peker GMYO 2,93 -1,35 -64,37 Penguen Gıda 1,48 -5,13 37,04 Pera GMYO 0,69 -2,82 -10,39 Pergamon Dış Ticaret 6,14 -0,97 0,53 Petkim 3,39 -1,74 -13,90 Petrokent Turizm 98,90 0,10 43,96 Pınar Et Ve Un 6,58 0,77 48,30 Pınar Su 1,54 0,65 23,20 Pınar Süt 8,56 -5,20 37,69 Plastikkart 4,24 -0,93 57,04 Polisan Holding 2,81 -0,71 -6,79 Politeknik Metal 71,50 -9,44 103,90 Prizma Press Matbaacılık 4,86 0,83 213,55 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.108,70 0,30 QNB Finans Fin. Kir. 23,28 5,15 242,35 QNB Finansbank 15,70 3,63 74,25 Ral Yatırım Holding 7,21 -2,57 291,85 Ray Sigorta 2,26 -2,59 62,59 Reysaş GMYO 1,40 3,70 102,90 Reysaş Lojistik 1,01 -2,88 36,49 Rhea Girişim 0,74 -2,63 12,12 Rodrigo Tekstil 2,52 -8,70 32,63 Royal Halı 0,99 -1,98 0,00 RTA Laboratuvarları 1,32 -2,22 -18,69 Sabancı Holding 8,99 -2,81 24,30 Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 -2,84 10,31 Salix Yatırım Holding 5,42 7,11 40,78 Sanel Mühendislik 6,40 0,79 193,58 Sanifoam Sünger 2,02 -2,88 61,60 Sanko Pazarlama 3,00 -2,91 51,20 Saray Matbaacılık 1,04 -1,89 4,00 Sarkuysan 3,49 -1,97 11,05 Sasa Polyester 6,03 -1,15 4,94 Say Reklamcılık 1,15 1,77 22,34 Sekuro Plastik 2,93 -2,98 -1,01 Selçuk Ecza Deposu 5,08 -0,97 86,87 Selçuk Gıda 1,58 -1,25 18,80 Senkron Güvenlik 3,01 -1,31 201,00 Serve Film Prodüksiyon 1,78 -1,11 -8,72 Servet GMYO 5,26 -1,87 11,91 Seyitler Kimya 4,97 -2,55 29,09 Silverline Endüstri 1,35 0,75 0,75 Sinpaş GMYO 0,85 -5,56 129,73 Smartiks Yazılım 2,50 -1,96 Soda Sanayii 5,72 -0,52 -15,45 Sodaş Sodyum Sanayii 7,38 -1,86 33,01 Söktaş 1,51 -4,43 18,90 Sönmez Filament 3,93 -2,72 25,96 Sönmez Pamuklu 3,50 -3,31 12,18 Sumaş Suni Tahta 7,05 -4,73 5,29 Şeker Fin. Kir. 3,87 -0,26 37,23 Şekerbank 0,97 -3,00 -11,82 Şişe Cam 4,21 -2,32 -23,21 Şok Marketler 10,40 -2,99 -3,26 T. Halk Bankası 5,74 -4,49 -18,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,86 -8,76 28,59 T.S.K.B. 0,88 -1,12 8,64 T.Tuborg 8,18 -2,27 3,10 Taç Tarım Ürünleri 3,65 -3,18 -27,87 Tat Gıda 4,68 -4,10 22,51 TAV Havalimanları 23,94 0,25 8,86 Taze Kuru Gıda 7,29 -2,80 7,21 Tek-Art Turizm 0,72 -4,00 -15,29 Tekfen Holding 17,93 0,62 -8,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,53 -3,44 -14,81 Temapol Polimer Plastik 3,74 -3,11 22,22 TGS Dış Ticaret 3,15 -3,96 34,04 Tofaş Oto. Fab. 22,00 -1,35 41,83 Torunlar GMYO 1,58 -7,60 4,64 Trabzon Liman 7,85 -2,12 14,12 Trabzonspor Sportif 1,23 -3,15 -10,62 Trakya Cam 2,82 -3,42 -2,38 Trend GMYO 1,50 -1,96 18,11 TSKB GMYO 0,84 -2,33 2,44 Tuğçelik 3,04 0,00 42,72 Tukaş 6,15 -3,45 270,48 Turcas Petrol 1,76 -3,83 24,82 Turkcell 12,98 -0,76 6,66 Tümosan Motor ve Traktör 4,40 -6,18 -2,22 Tüpraş 133,30 -3,55 27,76 Türk Hava Yolları 11,64 -1,94 -27,75 Türk Prysmian Kablo 1,97 -2,48 14,23 Türk Telekom 5,38 -2,00 37,95 Türk Traktör 41,32 -2,59 18,40 Türker Proje Gayrimenkul 26,10 0,38 -18,79 Ufuk Yatırım 1,86 0,54 63,16 Ulaşlar Turizm Yat. 1,58 -3,66 38,60 Ulusoy Elektrik 24,94 -1,73 56,27 Ulusoy Un Sanayi 2,85 -3,06 37,02 Umpaş Holding 0,45 -10,00 -18,18 Uşak Seramik 1,25 -3,85 12,61 Utopya Turizm 3,36 -1,47 -18,05 Uzertaş Boya 1,11 -2,63 85,00 Ülker Bisküvi 18,76 -5,11 27,88 Ünye Çimento 3,05 -1,61 -8,84 Vakıf Fin. Kir. 1,29 -2,27 -9,41 Vakıf GMYO 1,76 -3,30 -9,59 Vakıf Yat. Ort. 1,88 -2,08 23,68 Vakıflar Bankası 4,45 -3,05 14,10 Vakko Tekstil 3,74 -3,61 43,38 Vanet Gıda 1,51 -2,58 16,15 Verusa Holding 15,03 -6,06 -9,27 Verusaturk Girisim 3,21 -1,53 4,13 Vestel 9,88 1,86 78,02 Vestel Beyaz Eşya 14,56 0,76 49,07 Viking Kağıt 1,14 -0,87 3,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,89 -4,55 9,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 -2,60 40,62 Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,09 -6,41 46,59 Yataş 6,20 -3,28 38,70 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,88 -2,22 -6,38 Yeni Gimat GMYO 10,16 0,10 41,50 Yeşil GMYO 0,51 6,25 88,89 Yeşil Yapı 0,43 -4,44 65,38 Yeşil Yatırım Holding 10,35 -9,21 7,48 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.656,00 -3,42 20,78 Yonga Mobilya 7,00 4,48 7,85 Yünsa 4,75 -1,86 13,78 Zorlu Enerji 1,20 -2,44 -2,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

