Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.197,10 -1,67 461,96 İş Bankası (C) 5,94 2,24 31,13 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,19 -2,23 -52,70 İş Girişim 2,43 -0,82 19,12 İş GMYO 0,92 1,10 -14,81 İş Y. Men. Değ. 3,83 0,26 107,38 İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35 İşbir Holding 345,00 -2,82 151,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 -2,38 -51,19 İttifak Holding 4,10 1,99 98,39 İz Hayvancılık Tarım 5,49 2,23 -16,69 İzmir Demir Çelik 2,10 -4,55 26,51 İzmir Fırça 1,77 -3,28 -14,49 Jantsa Jant Sanayi 47,98 1,01 85,89 Kafein Yazılım 6,49 2,20 -5,78 Kapital Yat. Holding 2,58 -7,19 -10,10 Kaplamin 4,16 0,97 15,56 Kardemir (A) 2,04 0,00 19,18 Kardemir (B) 2,05 0,49 19,11 Kardemir (D) 2,08 0,48 1,18 Karel Elektronik 9,71 -1,32 132,85 Karsan Otomotiv 1,10 -0,90 -14,06 Karsu Tekstil 1,76 -4,35 40,80 Karsusan Su Ürünleri San. 4,99 -4,95 34,86 Kartonsan 311,20 -2,20 -2,44 Katmerciler Ekipman 2,83 -0,35 -5,94 Kent Gıda 113,80 -0,87 -4,37 Kerevitaş Gıda 2,37 3,49 31,67 Kervansaray Yat. Holding 0,34 -2,86 -2,86 Kiler GMYO 1,87 0,00 6,86 Klimasan Klima 10,72 1,32 176,29 Koç Holding 18,23 -0,98 31,64 Konfrut Gıda 40,16 0,50 68,17 Konya Çimento 202,40 -0,30 13,71 Kordsa Teknik Tekstil 11,75 -2,08 24,19 Koza Altın 68,45 0,22 33,43 Koza Madencilik 9,50 2,37 31,58 Körfez GMYO 1,38 -2,13 13,11 Kristal Kola 1,10 -2,65 4,76 Kron Telekomünikasyon 8,82 -4,34 1,38 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 -2,91 45,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 -1,74 0,00 Kütahya Porselen 4,79 -2,04 5,27 Lider Faktoring 3,02 -3,51 34,22 Link Bilgisayar 9,99 -1,67 20,07 Logo Yazılım 38,10 1,06 40,38 Lokman Hekim Sağlık 3,69 0,00 -18,00 Lüks Kadife 6,00 -1,80 23,71 Makina Takım 1,33 -2,21 -13,64 Mardin Çimento 5,35 1,33 92,65 Marka Yatırım Holding 0,75 -3,85 20,97 Marmaris Altınyunus 22,90 -1,46 30,41 Marshall 28,68 -3,43 13,72 Martı GMYO 0,69 -2,82 6,15 Martı Otel 0,71 -5,33 22,41 Mavi Giyim 43,20 -2,88 34,08 Mazhar Zorlu Holding 5,80 -0,34 52,23 Mega Polietilen 1,85 -1,60 -9,31 Menderes Tekstil 0,75 -1,32 4,17 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 11,91 -0,42 98,83 Merko Gıda 0,73 -2,67 -27,72 Metal Gayrimenkul 0,73 0,00 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,49 -0,67 41,90 Metro Holding 1,90 -1,55 150,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,27 -3,05 15,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,15 -3,36 -2,54 Migros Ticaret 19,62 -1,85 31,68 Milpa 1,94 1,57 35,73 Mistral GMYO 1,32 -0,75 -13,73 MLP Sağlık 13,62 -4,35 27,29 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 7,61 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,52 -2,56 -18,28 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,58 -1,50 Net Holding 1,70 -1,16 -13,27 Netaş Telekom. 8,40 -2,89 30,03 Niğbaş Niğde Beton 7,50 0,00 87,50 Nuh Çimento 8,22 0,24 18,61 Nurol GMYO 2,44 -3,17 16,19 Odaş Elektrik 1,57 -2,48 11,50 Olmuksan-IP 3,88 -0,51 15,13 Orge Enerji Elektrik 3,41 -1,45 9,29 Orma Orman Mahsulleri 3,06 -12,57 155,00 Osmanlı Menkul 1,45 -3,97 -15,70 Ostim Endüstriyel Yat 1,09 0,00 0,93 Otokar 129,30 -3,00 50,54 Oyak Yat. Ort. 1,74 1,75 9,90 Oylum Sınai Yatırımlar 2,43 -4,33 138,24 Özak GMYO 1,58 -0,63 9,03 Özbal Çelik Boru 1,23 -1,60 -10,87 Özderici GMYO 1,03 4,04 -56,17 Özerden Plastik 2,09 -1,88 4,08 Panora GMYO 4,51 0,00 22,66 Park Elek.Madencilik 3,10 -6,34 28,63 Parsan 12,30 -0,65 40,41 Pegasus 59,70 -0,42 160,47 Peker GMYO 2,96 1,02 -64,01 Penguen Gıda 1,45 -2,03 34,26 Pera GMYO 0,68 -1,45 -11,69 Pergamon Dış Ticaret 6,15 0,16 0,70 Petkim 3,40 0,29 -13,65 Petrokent Turizm 98,45 -0,46 43,30 Pınar Et Ve Un 6,55 -0,46 47,63 Pınar Su 1,49 -3,25 19,20 Pınar Süt 8,59 0,35 38,17 Plastikkart 3,99 -5,90 47,78 Polisan Holding 2,73 -2,85 -9,45 Politeknik Metal 68,50 -4,20 95,34 Prizma Press Matbaacılık 4,88 0,41 214,84 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.109,30 0,05 QNB Finans Fin. Kir. 25,90 11,25 280,88 QNB Finansbank 15,26 -2,80 69,37 Ral Yatırım Holding 7,96 10,40 332,61 Ray Sigorta 2,25 -0,44 61,87 Reysaş GMYO 1,44 2,86 108,70 Reysaş Lojistik 1,03 1,98 39,19 Rhea Girişim 0,73 -1,35 10,61 Rodrigo Tekstil 2,72 7,94 43,16 Royal Halı 0,99 0,00 0,00 RTA Laboratuvarları 1,35 2,27 -16,84 Sabancı Holding 8,87 -1,33 22,64 Safkar Ege Soğutmacılık 1,69 -1,17 9,02 Salix Yatırım Holding 5,99 10,52 55,58 Sanel Mühendislik 6,52 1,87 199,08 Sanifoam Sünger 1,99 -1,49 59,20 Sanko Pazarlama 3,44 14,67 73,38 Saray Matbaacılık 1,03 -0,96 3,00 Sarkuysan 3,47 -0,57 10,41 Sasa Polyester 5,99 -0,66 4,25 Say Reklamcılık 1,13 -1,74 20,21 Sekuro Plastik 2,84 -3,07 -4,05 Selçuk Ecza Deposu 5,07 -0,20 86,50 Selçuk Gıda 1,61 1,90 21,05 Senkron Güvenlik 2,96 -1,66 196,00 Serve Film Prodüksiyon 1,78 0,00 -8,72 Servet GMYO 5,18 -1,52 10,21 Seyitler Kimya 5,00 0,60 29,87 Silverline Endüstri 1,33 -1,48 -0,75 Sinpaş GMYO 0,83 -2,35 124,32 Smartiks Yazılım 2,51 0,40 Soda Sanayii 5,77 0,87 -14,71 Sodaş Sodyum Sanayii 7,01 -5,01 26,34 Söktaş 1,51 0,00 18,90 Sönmez Filament 3,94 0,25 26,28 Sönmez Pamuklu 3,46 -1,14 10,90 Sumaş Suni Tahta 7,10 0,71 6,04 Şeker Fin. Kir. 3,86 -0,26 36,88 Şekerbank 0,96 -1,03 -12,73 Şişe Cam 4,20 -0,24 -23,39 Şok Marketler 10,13 -2,60 -5,77 T. Halk Bankası 5,68 -1,05 -19,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,52 3,02 32,47 T.S.K.B. 0,88 0,00 8,64 T.Tuborg 8,30 1,47 4,61 Taç Tarım Ürünleri 3,66 0,27 -27,67 Tat Gıda 4,70 0,43 23,04 TAV Havalimanları 24,32 1,59 10,59 Taze Kuru Gıda 7,16 -1,78 5,29 Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -16,47 Tekfen Holding 18,38 2,51 -6,37 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,64 4,35 -11,11 Temapol Polimer Plastik 3,64 -2,67 18,95 TGS Dış Ticaret 3,00 -4,76 27,66 Tofaş Oto. Fab. 21,46 -2,45 38,35 Torunlar GMYO 1,56 -1,27 3,31 Trabzon Liman 7,84 -0,13 13,97 Trabzonspor Sportif 1,22 -0,81 -11,34 Trakya Cam 2,85 1,06 -1,35 Trend GMYO 1,46 -2,67 14,96 TSKB GMYO 0,84 0,00 2,44 Tuğçelik 2,91 -4,28 36,62 Tukaş 4,94 -19,67 197,59 Turcas Petrol 1,75 -0,57 24,11 Turkcell 12,46 -4,01 2,38 Tümosan Motor ve Traktör 4,36 -0,91 -3,11 Tüpraş 128,10 -3,90 22,78 Türk Hava Yolları 11,59 -0,43 -28,06 Türk Prysmian Kablo 1,93 -2,03 11,91 Türk Telekom 5,35 -0,56 37,18 Türk Traktör 40,28 -2,52 15,42 Türker Proje Gayrimenkul 26,04 -0,23 -18,98 Ufuk Yatırım 1,86 0,00 63,16 Ulaşlar Turizm Yat. 1,52 -3,80 33,33 Ulusoy Elektrik 24,60 -1,36 54,14 Ulusoy Un Sanayi 2,86 0,35 37,50 Umpaş Holding 0,44 -2,22 -20,00 Uşak Seramik 1,23 -1,60 10,81 Utopya Turizm 3,31 -1,49 -19,27 Uzertaş Boya 1,10 -0,90 83,33 Ülker Bisküvi 18,38 -2,03 25,29 Ünye Çimento 3,18 4,26 -4,95 Vakıf Fin. Kir. 1,26 -2,33 -11,52 Vakıf GMYO 1,75 -0,57 -10,11 Vakıf Yat. Ort. 1,81 -3,72 19,08 Vakıflar Bankası 4,50 1,12 15,38 Vakko Tekstil 3,69 -1,34 41,47 Vanet Gıda 1,51 0,00 16,15 Verusa Holding 14,56 -3,13 -12,11 Verusaturk Girisim 3,19 -0,62 3,49 Vestel 9,86 -0,20 77,66 Vestel Beyaz Eşya 14,47 -0,62 48,14 Viking Kağıt 1,14 0,00 3,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,86 -1,59 8,14 Yapı ve Kredi Bank. 2,28 1,33 42,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,91 -4,40 40,14 Yataş 6,17 -0,48 38,03 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,87 -1,14 -7,45 Yeni Gimat GMYO 10,13 -0,30 41,08 Yeşil GMYO 0,50 -1,96 85,19 Yeşil Yapı 0,42 -2,33 61,54 Yeşil Yatırım Holding 10,00 -3,38 3,84 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.830,10 6,55 28,70 Yonga Mobilya 7,45 6,43 14,78 Yünsa 4,70 -1,05 12,58 Zorlu Enerji 1,19 -0,83 -3,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

