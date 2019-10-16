Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 16.550,00 -0,90 440,81 İş Bankası (C) 5,70 0,00 25,83 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,14 -0,93 -53,78 İş Girişim 2,33 -1,69 14,22 İş GMYO 0,89 -1,11 -17,59 İş Y. Men. Değ. 3,74 -0,53 102,51 İş Yat. Ort. 1,27 1,60 72,06 İşbir Holding 336,00 -1,47 144,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,00 -50,00 İttifak Holding 3,89 -0,26 88,23 İz Hayvancılık Tarım 5,31 1,14 -19,42 İzmir Demir Çelik 2,38 4,39 43,37 İzmir Fırça 1,84 2,79 -11,11 Jantsa Jant Sanayi 45,60 -1,68 76,66 Kafein Yazılım 6,40 -0,93 -7,08 Kapital Yat. Holding 2,57 3,63 -10,45 Kaplamin 4,00 -3,61 11,11 Kardemir (A) 2,02 0,50 18,02 Kardemir (B) 2,02 0,00 17,37 Kardemir (D) 2,06 1,48 0,20 Karel Elektronik 9,66 -0,21 131,65 Karsan Otomotiv 1,10 -1,79 -14,06 Karsu Tekstil 1,67 -2,91 33,60 Karsusan Su Ürünleri San. 6,18 15,95 67,03 Kartonsan 300,10 -1,90 -5,92 Katmerciler Ekipman 2,74 1,48 -8,93 Kent Gıda 111,70 -0,45 -6,13 Kerevitaş Gıda 2,56 1,19 42,22 Kervansaray Yat. Holding 0,33 -2,94 -5,71 Kiler GMYO 1,81 -0,55 3,43 Klimasan Klima 9,21 -4,86 137,38 Koç Holding 17,60 -0,28 27,09 Konfrut Gıda 39,36 -0,05 64,82 Konya Çimento 189,00 -2,02 6,18 Kordsa Teknik Tekstil 10,91 -2,15 15,32 Koza Altın 64,90 -3,42 26,51 Koza Madencilik 8,38 -6,99 16,07 Körfez GMYO 1,37 2,24 12,30 Kristal Kola 1,08 -1,82 2,86 Kron Telekomünikasyon 8,48 -0,47 -2,53 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 45,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 -1,75 -0,88 Kütahya Porselen 4,72 -1,67 3,74 Lider Faktoring 2,71 -1,45 20,44 Link Bilgisayar 9,68 -0,51 16,35 Logo Yazılım 36,78 -1,39 35,52 Lokman Hekim Sağlık 3,53 -1,40 -21,56 Lüks Kadife 5,64 -1,91 16,29 Makina Takım 1,29 -2,27 -16,23 Mardin Çimento 5,05 -2,32 81,85 Marka Yatırım Holding 0,74 0,00 19,35 Marmaris Altınyunus 23,28 -1,61 32,57 Marshall 27,36 -1,44 8,49 Martı GMYO 0,67 -1,47 3,08 Martı Otel 0,68 -1,45 17,24 Mavi Giyim 41,18 1,68 27,81 Mazhar Zorlu Holding 5,38 -1,82 41,21 Mega Polietilen 1,75 -3,85 -14,22 Menderes Tekstil 0,72 -2,70 0,00 Mensa 0,17 0,00 21,43 Merit Turizm 12,40 0,81 107,01 Merko Gıda 0,73 1,39 -27,72 Metal Gayrimenkul 0,72 -1,37 -17,24 Metemtur Otelcilik 1,44 2,13 37,14 Metro Holding 2,33 -2,10 206,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,28 -1,54 16,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,15 -1,71 -2,54 Migros Ticaret 19,00 -0,52 27,52 Milpa 1,95 0,52 36,43 Mistral GMYO 1,27 -2,31 -16,99 MLP Sağlık 13,02 1,88 21,68 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 -3,06 -13,64 Mondi Tire Kutsan 1,47 -1,34 -20,97 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.068,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,48 0,62 Net Holding 1,63 -0,61 -16,84 Netaş Telekom. 8,60 2,99 33,13 Niğbaş Niğde Beton 7,17 3,17 79,25 Nuh Çimento 8,03 -2,67 15,87 Nurol GMYO 2,81 6,84 33,81 Odaş Elektrik 1,50 -0,66 6,53 Olmuksan-IP 3,84 -1,29 13,95 Orge Enerji Elektrik 3,34 -0,89 7,05 Orma Orman Mahsulleri 2,90 -3,33 141,67 Osmanlı Menkul 1,51 -6,21 -12,21 Ostim Endüstriyel Yat 1,09 1,87 0,93 Otokar 124,00 -0,80 44,37 Oyak Yat. Ort. 2,12 11,58 33,90 Oylum Sınai Yatırımlar 2,37 -1,25 132,35 Özak GMYO 1,61 5,23 11,10 Özbal Çelik Boru 1,19 -0,83 -13,77 Özderici GMYO 1,05 1,94 -55,32 Özerden Plastik 2,16 0,00 7,56 Panora GMYO 4,57 0,22 24,29 Park Elek.Madencilik 2,78 -2,11 15,35 Parsan 12,30 0,41 40,41 Pegasus 58,65 -0,68 155,89 Peker GMYO 2,89 -1,70 -64,86 Penguen Gıda 1,42 0,00 31,48 Pera GMYO 0,68 -1,45 -11,69 Pergamon Dış Ticaret 6,15 0,82 0,70 Petkim 3,37 -0,59 -14,41 Petrokent Turizm 93,30 -1,32 35,81 Pınar Et Ve Un 6,31 -2,47 42,22 Pınar Su 1,45 -2,03 16,00 Pınar Süt 7,90 -3,19 27,07 Plastikkart 3,93 -0,51 45,56 Polisan Holding 2,58 -1,15 -14,42 Politeknik Metal 63,50 -2,31 81,08 Prizma Press Matbaacılık 5,53 11,49 256,77 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.092,70 -0,06 QNB Finans Fin. Kir. 28,00 -1,75 311,76 QNB Finansbank 18,46 2,61 104,88 Ral Yatırım Holding 6,30 -16,00 242,39 Ray Sigorta 2,22 -1,33 59,71 Reysaş GMYO 1,32 -2,22 91,30 Reysaş Lojistik 0,95 -3,06 28,38 Rhea Girişim 0,72 1,41 9,09 Rodrigo Tekstil 2,36 -2,88 24,21 Royal Halı 1,00 0,00 1,01 RTA Laboratuvarları 1,29 0,78 -20,54 Sabancı Holding 8,49 -1,28 17,38 Safkar Ege Soğutmacılık 1,58 -1,86 1,92 Salix Yatırım Holding 5,32 0,38 38,18 Sanel Mühendislik 3,55 -4,05 62,84 Sanifoam Sünger 1,96 -1,01 56,80 Sanko Pazarlama 3,31 -0,90 66,83 Saray Matbaacılık 1,03 0,00 3,00 Sarkuysan 3,50 -0,57 11,37 Sasa Polyester 5,92 0,51 3,03 Say Reklamcılık 1,13 -0,88 20,21 Sekuro Plastik 2,94 -0,34 -0,68 Selçuk Ecza Deposu 5,18 4,86 90,55 Selçuk Gıda 1,58 -1,25 18,80 Senkron Güvenlik 2,87 -3,04 187,00 Serve Film Prodüksiyon 1,78 2,89 -8,72 Servet GMYO 4,96 -3,69 5,53 Seyitler Kimya 4,94 -0,20 28,31 Silverline Endüstri 1,32 -1,49 -1,49 Sinpaş GMYO 0,82 2,50 121,62 Smartiks Yazılım 2,32 -1,69 Soda Sanayii 5,74 -2,21 -15,16 Sodaş Sodyum Sanayii 7,32 -0,81 31,93 Söktaş 1,46 -2,67 14,96 Sönmez Filament 3,74 -3,36 19,87 Sönmez Pamuklu 3,56 2,30 14,10 Sumaş Suni Tahta 7,14 -0,14 6,64 Şeker Fin. Kir. 3,89 -0,26 37,94 Şekerbank 0,93 -1,06 -15,45 Şişe Cam 4,14 -1,43 -24,48 Şok Marketler 9,41 -0,74 -12,47 T. Halk Bankası 5,18 -4,07 -26,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,20 -1,87 54,12 T.S.K.B. 0,84 -2,33 3,70 T.Tuborg 7,89 0,00 -0,56 Taç Tarım Ürünleri 3,53 0,57 -30,24 Tat Gıda 4,61 1,99 20,68 TAV Havalimanları 23,48 -1,01 6,77 Taze Kuru Gıda 7,96 19,88 17,06 Tek-Art Turizm 0,72 4,35 -15,29 Tekfen Holding 16,74 -3,18 -14,72 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,56 -1,92 -13,80 Temapol Polimer Plastik 3,53 -1,94 15,36 TGS Dış Ticaret 2,87 -3,37 22,13 Tofaş Oto. Fab. 21,12 0,38 36,16 Torunlar GMYO 1,53 -1,92 1,32 Trabzon Liman 7,73 -0,51 12,38 Trabzonspor Sportif 1,28 3,23 -6,98 Trakya Cam 2,90 -2,03 0,39 Trend GMYO 1,47 0,00 15,75 TSKB GMYO 0,88 -7,37 7,32 Tuğçelik 2,77 -1,07 30,05 Tukaş 4,02 1,26 142,17 Turcas Petrol 1,71 -2,84 21,28 Turkcell 12,03 -1,64 -1,15 Tümosan Motor ve Traktör 4,36 1,40 -3,11 Tüpraş 118,60 -2,15 13,67 Türk Hava Yolları 10,74 -2,89 -33,33 Türk Prysmian Kablo 1,91 -0,52 10,75 Türk Telekom 5,24 0,96 34,36 Türk Traktör 38,50 -0,21 10,32 Türker Proje Gayrimenkul 26,16 0,62 -18,61 Ufuk Yatırım 1,76 0,00 54,39 Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 0,66 34,21 Ulusoy Elektrik 24,00 -0,74 50,38 Ulusoy Un Sanayi 2,72 -0,73 30,77 Umpaş Holding 0,44 0,00 -20,00 Uşak Seramik 1,25 -1,57 12,61 Utopya Turizm 3,35 3,40 -18,29 Uzertaş Boya 1,05 -4,55 75,00 Ülker Bisküvi 18,34 1,95 25,02 Ünye Çimento 2,94 -1,34 -12,12 Vakıf Fin. Kir. 1,24 -1,59 -12,92 Vakıf GMYO 1,67 -0,60 -14,22 Vakıf Yat. Ort. 1,85 -1,60 21,71 Vakıflar Bankası 4,11 -3,07 5,38 Vakko Tekstil 3,54 0,00 35,72 Vanet Gıda 1,50 -0,66 15,38 Verusa Holding 14,11 -0,42 -14,82 Verusaturk Girisim 3,07 -1,29 -0,41 Vestel 9,14 -2,66 64,68 Vestel Beyaz Eşya 13,88 -2,18 42,10 Viking Kağıt 1,15 -0,86 4,55 Yapı Kredi Koray GMYO 1,89 0,53 9,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 0,92 37,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,58 -4,02 28,32 Yataş 5,54 -3,99 23,94 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,88 1,15 -6,38 Yeni Gimat GMYO 10,10 0,00 40,66 Yeşil GMYO 0,50 -1,96 85,19 Yeşil Yapı 0,40 -2,44 53,85 Yeşil Yatırım Holding 9,64 0,31 0,10 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.505,50 -2,89 13,94 Yonga Mobilya 6,70 1,21 3,23 Yünsa 4,61 -1,07 10,42 Zorlu Enerji 1,12 -0,88 -8,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

