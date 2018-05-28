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Borsada günün ilk yarısı (1)

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,06 0,00 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,37 1,28 -10,57 Adana Çimento (A) 6,40 1,43 6,67 Adana Çimento (B) 4,42 0,68 4,74 Adana Çimento (C) 1,05 1,94 25,00 Adel Kalemcilik 16,48 1,79 0,12 Adese Alışveriş Ticaret 1,90 2,70 -4,52 Afyon Çimento 5,57 4,11 -28,41 Ak Enerji 0,73 1,39 -19,78 Akbank 8,84 2,67 -6,39 Akçansa 9,94 1,53 -2,90 Akdenız Güvenlık Hız. 3,01 4,88 -49,24 Akfen GMYO 1,76 3,53 -26,97 Akın Tekstil 8,54 2,52 -39,48 Akiş GMYO 3,04 0,33 2,13 Akmerkez GMYO 17,80 0,74 -9,65 Aksa 11,95 2,31 -0,28 Aksa Enerji 3,92 3,16 -5,08 Aksigorta 4,05 1,00 33,54 Aksu Enerji 6,90 2,99 30,20 Alarko Carrıer 44,22 2,84 -23,13 Alarko GMYO 43,80 1,11 -13,86 Alarko Holding 4,88 3,17 -32,78 Albaraka Türk 1,40 3,70 -6,89 Alcatel Lucent Teletaş 5,38 6,75 -32,58 Alkim Kağıt 3,80 1,60 -18,03 Alkim Kimya 21,40 13,83 -9,74 Altınyağ 0,74 7,25 -38,13 Altınyunus Çeşme 4,78 1,49 -5,35 Anadolu Cam 2,88 3,23 9,51 Anadolu Efes 26,14 3,32 8,02 Anadolu Grubu Holding 20,66 1,77 -12,83 Anadolu Hayat Emek. 8,00 0,00 2,34 Anadolu Isuzu 9,92 3,44 9,01 Anadolu Sigorta 4,34 -0,69 44,13 Anel Elektrik 2,61 2,76 -30,77 Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00 Arçelik 17,11 3,38 -17,63 Arena Bilgisayar 3,93 2,08 -7,09 Armada Bilgisayar 7,30 0,41 7,67 Arsan Tekstil 2,05 4,06 17,14 Artı Yatırım Holding 1,62 1,89 72,34 Aselsan 23,60 -25,79 Aslan Çimento 31,78 3,52 -16,81 Ata GMYO 4,07 -0,73 -15,03 Atakule GMYO 1,85 2,21 -9,76 Atlantik Petrol Ürünleri 1,16 1,75 -16,55 Atlantis Yatırım Holding 0,43 0,00 -12,24 Atlas Yat. Ort. 0,87 -1,14 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,40 2,29 -1,71 Avrasya GMYO 1,20 2,56 -24,05 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 3,33 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.073,60 0,12 Avrupa Yatırım Holding 2,08 2,46 13,66 Ayen Enerji 3,45 3,60 -28,57 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,66 -2,35 Aygaz 11,80 2,34 -18,60 Bagfaş 7,16 2,87 -31,81 Bak Ambalaj 5,80 1,93 12,84 Balatacılar Balatacılık 0,46 -2,13 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,14 2,88 -47,68 Banvit 12,62 3,02 -41,08 Baştaş Başkent Çimento 2,58 5,31 9,01 Batı Çimento 6,58 3,30 -33,40 Batısöke Çimento 1,36 3,82 -23,60 Bera Holding 2,09 1,95 -32,58 Berkosan Yalıtım 1,96 -0,51 -12,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,37 2,60 -42,05 Beyaz Filo 23,80 4,39 -67,82 Bilici Yatırım 1,55 1,97 1,27 Bim Mağazalar 72,30 2,12 -7,43 Bimeks 0,16 14,29 -42,86 Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44 Birlik Mensucat 1,20 4,35 -14,89 Bizim Mağazaları 6,39 2,24 -17,01 Bolu Çimento 6,78 0,74 26,02 Bomonti Elektrik 0,74 1,37 -31,48 Borusan Mannesmann 9,68 2,76 -12,35 Borusan Yat. Paz. 40,66 5,56 -5,77 Bosch Fren Sistemleri 155,10 1,51 -15,33 Bossa 5,72 3,44 41,23 Boyner Perakende Yat. 8,00 1,52 -12,85 Brisa 6,26 1,95 -13,89 Burçelik 3,00 1,69 -22,08 Burçelik Vana 1,47 2,08 -16,00 Bursa Çimento 5,22 2,55 -0,57 Carrefoursa 4,86 2,10 -12,90 Coca Cola İçecek 37,36 1,69 11,55 Cosmos Yat. Holding 1,17 -2,50 0,00 Credıtwest Faktorıng 1,08 2,86 -3,12 Çelebi 38,00 2,98 11,53 Çelik Halat 7,43 0,68 98,68 Çemaş Döküm 1,90 9,20 2,70 Çemtaş 5,38 2,67 31,86 Çimbeton 32,16 1,07 -12,89 Çimentaş 9,04 1,35 -22,00 Çimsa 11,55 1,14 -12,46 Çuhadaroğlu Metal 2,14 2,88 -26,96 Dagi Giyim 1,34 2,29 -40,97 Dagi Yatırım Holding 1,25 1,63 -12,59 Dardanel 1,35 -1,46 -30,77 Datagate Bilgisayar 5,65 7,41 -46,04 Demısaş Döküm 2,26 1,80 23,50 Denge Holding 2,99 3,82 58,03 Deniz GMYO 3,15 -0,63 16,67 Denizbank 5,82 -0,68 58,58 Denizli Cam 11,30 1,71 -4,80 Derimod 8,32 2,46 10,79 Desa Deri 1,10 0,92 8,91 Despec Bilgisayar 2,56 3,64 -28,69 Deva Holding 3,91 2,89 -10,73 Diriteks Diriliş Tekstil 0,90 -19,64 -23,08 Ditaş Doğan 5,68 1,79 -5,27 DO-CO 251,50 -0,67 19,65 Doğan Burda 2,84 2,16 -14,46 Doğan Gazetecilik 5,75 3,23 108,33 Doğan Holding 0,99 2,06 13,79 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,68 5,00 -53,85 Doğusan 2,55 1,19 74,66 Doğuş GMYO 2,87 2,50 -11,42 Doğuş Otomotiv 7,32 1,95 -2,90 Döktaş Dökümcülük 10,91 0,28 -0,82 Duran Doğan Basım 4,42 1,14 17,24 Dyo Boya 5,01 0,00 -34,17 Eczacıbaşı İlaç 3,71 2,20 -11,25 Eczacıbaşı Yatırım 8,64 2,25 -13,86 Edip Gayrimenkul 0,83 2,47 -29,66 Ege Endüstri 313,00 1,82 4,36 Ege Gübre 24,62 1,48 -3,53 Ege Profil 9,46 1,18 -5,21 Ege Seramik 3,15 2,61 -31,52 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 0,00 -10,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 7,69 -30,00 Egeplast 5,95 2,59 27,14 Ekiz Kimya 0,45 -2,17 -21,05 Emek Elektrik 1,21 3,42 -23,90 Eminiş Ambalaj 3,23 1,57 -30,39 Emlak Konut GMYO 2,34 2,63 -16,73 Enerjisa Enerji 6,61 2,32 Enka İnşaat 4,75 1,50 -12,39 Erbosan 67,60 2,27 -14,77 Ereğli Demir Çelik 12,21 2,26 21,86 Ersu Gıda 0,98 2,08 -25,19 Escort Teknoloji 0,63 3,28 -50,00 Etiler Gıda 3,70 0,00 -21,11 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 4,29 -35,40 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 3,23 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,60 3,45 -30,23 Euro Yatırım Holding 0,59 1,72 -3,28 Fenerbahçe Futbol 42,82 12,21 24,84 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,76 1,41 -58,29 F-M İzmit Piston 14,02 2,11 11,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,39 1,62 -10,77 Ford Otosan 65,90 5,44 13,53 Formet Çelik Kapı 7,52 1,62 Frigo Pak Gıda 1,59 4,61 67,37 Galatasaray Sportif 2,00 3,09 -4,65 Garanti Bankası 9,56 3,02 -6,97 Garanti Faktoring 2,32 2,65 -28,83 Garanti Yat. Ort. 0,64 1,59 -14,67 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,00 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,43 0,00 3,62 Gediz Ambalaj 3,27 0,00 -9,54 Gentaş 1,88 2,73 11,90 Gersan Elektrik 3,84 2,95 -18,47 Global Men. Değ. 0,56 0,00 24,44 Global Yat. Holding 3,74 2,19 3,60 Good-Year 3,44 2,69 -17,27 Göltaş Çimento 48,38 1,98 -25,91 Gözde Girişim 3,17 4,97 -43,99 GSD Denizcilik 1,15 0,00 -14,81 GSD Holding 0,80 2,56 11,11 Gübre Fabrik. 3,40 2,41 -19,62 Güler Yat. Holding 1,27 -0,78 9,48 Güneş Sigorta 1,47 3,52 -10,91 Halk GMYO 0,83 1,22 -13,09 Halk Sigorta 1,42 -12,35 Hatay Tekstil 3,89 0,26 -21,73 Hedef Girişim 1,55 2,65 -35,93 Hektaş 10,19 3,14 45,57 HUB Girişim Sermayesi 1,27 3,25 6,72 Hürriyet Gzt. 1,30 2,36 -2,99 ICBC Turkey Bank 5,22 2,96 14,47 İdealist GMYO 2,10 0,96 2,94 İhlas Ev Aletleri 0,36 5,88 -29,41 İhlas Gayrimenkul 1,13 3,67 -42,35 İhlas Gazetecilik 0,73 2,82 -38,14 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,38 2,70 -25,49 İndeks Bilgisayar 9,60 12,94 -16,52 Info Yatırım 0,96 2,13 -18,64 İntema 20,28 12,48 -16,68 İpek Doğal Enerji 6,07 6,49 13,04 İskenderun Demir Çelik 9,08 2,14 71,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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