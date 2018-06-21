Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.D Gıda Ve Tarım0,852,41-34,11Acıpayam Selüloz2,280,44-13,96Adana Çimento (A)6,380,166,33Adana Çimento (B)4,470,685,92Adana Çimento (C)0,941,0811,90Adel Kalemcilik13,380,00-13,82Adese Alışveriş Ticaret2,240,0012,56Afyon Çimento5,646,02-27,51Ak Enerji0,711,43-21,98Akbank7,25-0,28-23,23Akçansa8,95-0,22-12,57Akdenız Güvenlık Hız.2,371,28-60,03Akfen GMYO1,540,00-36,10Akın Tekstil8,45-0,24-40,11Akiş GMYO2,610,38-12,31Akmerkez GMYO17,54-0,23-10,97Aksa11,120,00-7,21Aksa Enerji4,151,970,48Aksigorta3,874,3127,60Aksu Enerji6,85-1,8629,26Alarko Carrıer39,800,96-30,81Alarko GMYO40,021,63-18,66Alarko Holding4,73-2,27-34,85Albaraka Türk1,313,15-12,88Alcatel Lucent Teletaş5,14-0,58-35,59Alkim Kağıt3,350,60-27,74Alkim Kimya18,351,38-22,61Altınyağ0,750,00-37,30Altınyunus Çeşme4,200,00-16,83Anadolu Cam2,67-0,374,59Anadolu Efes23,24-0,26-2,39Anadolu Grubu Holding22,06-0,09-6,49Anadolu Hayat Emek.8,10-0,123,62Anadolu Isuzu8,91-0,89-2,09Anadolu Sigorta4,160,9738,15Anel Elektrik2,431,25-35,54Anel Telekom0,410,00-18,00Arçelik15,780,38-24,03Arena Bilgisayar3,180,32-24,82Armada Bilgisayar7,430,419,59Arsan Tekstil1,820,004,00Artı Yatırım Holding1,641,8674,47Aselsan21,101,34-33,56Aslan Çimento31,182,50-18,38Ata GMYO4,121,23-13,99Atakule GMYO1,890,00-7,80Atlantik Petrol Ürünleri0,962,13-30,94Atlantis Yatırım Holding0,390,00-20,41Atlas Yat. Ort.0,851,19-13,27AvivaSA Emeklilik Hayat14,82-0,34-16,29Avrasya GMYO1,181,72-25,32Avrasya Petrol ve Tur.1,200,84-28,57Avrasya Stratejik GMYF1.084,300,05 Avrupa Yatırım Holding3,02-1,6365,03Ayen Enerji3,530,00-26,92Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,75-1,696,82Aygaz11,020,36-23,98Bagfaş7,060,43-32,76Bak Ambalaj5,96-0,3315,95Balatacılar Balatacılık0,450,00-19,64Bantaş Ambalaj2,100,00-48,66Banvit11,273,39-47,39Baştaş Başkent Çimento2,48 4,78Batı Çimento3,110,65-29,18Batısöke Çimento1,302,36-26,97Bera Holding1,750,57-43,55Berkosan Yalıtım1,670,00-25,11Beşiktaş Futbol Yat.2,120,47-48,17Beyaz Filo15,996,60-78,38Bilici Yatırım1,300,78-15,06Bim Mağazalar64,551,33-15,97Bimeks0,14-6,67-50,00Birko Mensucat0,39-2,50-4,88Birlik Mensucat1,051,94-25,53Bizim Mağazaları5,441,49-29,35Bolu Çimento6,351,1118,03Bomonti Elektrik0,660,00-38,89Borusan Mannesmann8,260,36-25,21Borusan Yat. Paz.38,180,53-11,51Bosch Fren Sistemleri148,300,47-19,04Bossa5,17-0,1927,65Boyner Perakende Yat.7,800,13-15,03Brisa6,050,67-16,78Burçelik3,322,79-13,77Burçelik Vana1,46-1,35-16,57Bursa Çimento4,950,61-5,71Carrefoursa4,481,36-19,71Coca Cola İçecek33,322,52-0,51Cosmos Yat. Holding1,155,50-1,71Credıtwest Faktorıng1,15-0,863,16Çelebi33,001,85-3,14Çelik Halat7,59-0,78102,96Çemaş Döküm1,920,003,78Çemtaş4,58-0,4312,25Çimbeton32,081,20-13,11Çimentaş9,000,00-22,35Çimsa10,55-0,28-20,04Çuhadaroğlu Metal1,990,51-32,08Dagi Giyim1,39-1,42-38,77Dagi Yatırım Holding1,240,00-13,29Dardanel1,40-2,10-28,21Datagate Bilgisayar4,490,22-53,81Demirören Gazetecilik5,660,00105,07Demısaş Döküm2,16-0,4618,03Denge Holding2,21-0,4516,81Deniz GMYO2,720,370,74Denizbank5,122,2039,51Denizli Cam11,581,49-2,44Derimod9,351,7424,50Desa Deri1,110,009,90Despec Bilgisayar2,420,00-32,59Deva Holding3,870,26-11,64Diriteks Diriliş Tekstil0,720,00-38,46Ditaş Doğan5,200,58-13,28DO-CO266,201,2926,64Doğan Burda2,570,78-22,59Doğan Holding0,94-1,058,05Doğtaş Kelebek Mobilya1,443,60-60,44Doğusan2,670,0082,88Doğuş GMYO2,911,39-10,19Doğuş Otomotiv6,86-0,15-9,01Döktaş Dökümcülük10,17-0,10-7,55Duran Doğan Basım3,160,00-16,18Dyo Boya4,95-0,60-34,95Eczacıbaşı İlaç3,340,30-20,10Eczacıbaşı Yatırım8,47-0,12-15,55Edip Gayrimenkul0,74-1,33-37,29Ege Endüstri288,800,94-3,71Ege Gübre23,000,44-9,88Ege Profil9,340,21-6,41Ege Seramik2,780,36-36,40Egeli & Co Tarım Girişim0,290,00-57,97Egeli&Co Enerji Yatırım0,370,00-21,28Egeli&Co Yatırım Holding0,120,00-40,00Egeplast4,18-3,91-10,68Ekiz Kimya0,484,35-15,79Emek Elektrik1,200,00-24,53Eminiş Ambalaj3,240,62-30,17Emlak Konut GMYO2,00-0,99-23,00Enerjisa Enerji6,21-1,74 Enka İnşaat4,622,21-14,79Erbosan63,550,32-19,87Ereğli Demir Çelik10,26-2,019,86Ersu Gıda0,930,00-29,01Escort Teknoloji0,570,00-54,76Etiler Gıda3,382,74-27,93Euro Kapital Yat. Ort.0,76-2,56-32,74Euro Trend Yat. Ort.0,62-1,59-35,42Euro Yat. Ort.0,680,00-20,93Euro Yatırım Holding0,56-1,75-8,20Fenerbahçe Futbol33,400,48-2,62Flap Kongre Toplantı Hiz.5,534,34-59,96F-M İzmit Piston14,170,4313,10Fonet Bilgi Teknolojileri3,961,02-19,51Ford Otosan64,651,9711,38Formet Çelik Kapı7,441,22 Frigo Pak Gıda1,49 56,84Galatasaray Sportif1,63-0,61-22,29Garanti Bankası8,390,60-18,36Garanti Faktoring2,190,92-32,82Garanti Yat. Ort.0,611,67-16,93Gedik Y. Men. Değ.2,69 6,75Gedik Yatırım Holding1,47 6,52Gediz Ambalaj3,100,32-14,25Gentaş2,100,0029,62Gersan Elektrik4,69-2,09-0,42Global Men. Değ.0,490,008,89Global Yat. Holding3,480,29-3,60Good-Year3,180,32-23,52Göltaş Çimento44,040,82-32,56Gözde Girişim2,540,40-55,12GSD Denizcilik1,051,94-22,22GSD Holding0,651,56-9,72Gübre Fabrik.3,350,60-20,80Güler Yat. Holding1,210,004,31Güneş Sigorta1,470,68-10,91Halk GMYO0,75-1,32-17,83Halk Sigorta1,400,00-13,58Hatay Tekstil3,820,00-23,14Hedef Girişim1,400,00-33,86Hektaş9,00-0,9928,57HUB Girişim1,290,008,40Hürriyet Gzt.1,161,75-13,43ICBC Turkey Bank4,861,676,58İdealist GMYO2,1212,173,92İhlas Ev Aletleri0,343,03-33,33İhlas Gayrimenkul0,931,09-52,55İhlas Gazetecilik0,740,00-37,29İhlas Holding0,343,03-35,85İhlas Yayın Holding0,343,03-33,33İndeks Bilgisayar7,181,13-29,74Info Yatırım0,930,00-21,19İntema35,865,7847,33İpek Doğal Enerji6,582,0222,53İskenderun Demir Çelik7,01-0,1443,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

