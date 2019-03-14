FİNANS

Borsada günün ilk yarısı (1)

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,52 0,66 -22,05 Acıpayam Selüloz 3,90 -0,51 19,63 Adana Çimento (A) 6,89 1,03 13,88 Adana Çimento (B) 4,84 0,21 17,76 Adana Çimento (C) 1,30 0,00 -7,80 Adel Kalemcilik 11,74 -0,42 6,73 Adese Alışveriş Ticaret 2,21 0,91 -5,56 Afyon Çimento 4,68 0,86 1,96 Ak Enerji 0,62 1,64 -1,59 Akbank 6,66 0,76 13,17 Akçansa 7,47 0,13 1,63 Akdenız Güvenlık Hız. 2,24 0,90 11,44 Akfen GMYO 1,75 0,57 6,06 Akın Tekstil 9,28 -0,11 -1,80 Akiş GMYO 2,66 0,00 3,91 Akmerkez GMYO 16,97 -0,47 3,67 Aksa 9,19 -0,11 23,19 Aksa Enerji 2,84 1,43 5,97 Aksigorta 4,44 2,30 41,43 Aksu Enerji 8,50 -0,93 10,10 Alarko Carrıer 41,14 0,44 4,52 Alarko GMYO 47,88 0,42 6,59 Alarko Holding 2,81 0,00 35,75 Albaraka Türk 1,47 2,08 20,49 Alcatel Lucent Teletaş 7,61 0,13 32,12 Alkim Kağıt 4,26 0,95 2,65 Alkim Kimya 25,60 0,31 8,02 Altınyağ 0,62 19,23 40,91 Altınyunus Çeşme 4,00 -3,85 -3,61 Anadolu Cam 3,21 1,90 19,78 Anadolu Efes 20,16 0,90 -2,14 Anadolu Grubu Holding 12,70 -0,24 24,02 Anadolu Hayat Emek. 5,77 -0,52 -3,99 Anadolu Isuzu 7,49 0,81 21,20 Anadolu Sigorta 4,19 0,24 1,70 Anel Elektrik 1,71 -1,72 5,56 Arçelik 19,47 1,78 23,31 Arena Bilgisayar 3,61 1,40 -18,14 Armada Bilgisayar 9,24 0,00 -0,54 Arsan Tekstil 1,67 0,00 3,09 Artı Yatırım Holding 0,97 0,00 11,49 Aselsan 22,88 1,06 -4,98 Aslan Çimento 27,38 0,81 -2,77 Ata GMYO 3,90 0,26 -2,74 Atakule GMYO 1,28 0,00 -2,72 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,44 144,44 Atlas Yat. Ort. 1,99 0,51 131,40 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,58 0,00 11,86 Avrasya GMYO 1,31 0,77 48,86 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 2,48 14,81 Avrasya Stratejik GMYF 1.259,10 0,01 1,03 Avrupa Yatırım Holding 2,65 -0,38 9,05 Ayen Enerji 3,06 4,08 30,21 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,53 -0,65 7,75 Aygaz 11,64 -0,26 2,74 Bagfaş 5,32 0,38 10,37 Bak Ambalaj 5,23 1,95 3,16 Balatacılar Balatacılık 0,41 0,00 24,24 Bantaş Ambalaj 1,53 1,32 21,91 Banvit 10,48 1,75 -2,87 Baştaş Başkent Çimento 1,86 -7,92 Batı Çimento 2,38 1,28 -1,24 Batısöke Çimento 1,05 -0,94 -3,67 Bera Holding 1,94 0,52 -5,83 Berkosan Yalıtım 1,73 0,00 -4,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 0,00 -2,47 Beyaz Filo 4,02 0,00 47,25 Bilici Yatırım 1,75 -1,69 28,68 Bim Mağazalar 85,40 -1,16 -1,84 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,81 5,19 -30,77 Bizim Mağazaları 8,18 1,49 20,29 Bolu Çimento 3,32 0,61 -3,21 Bomonti Elektrik 0,92 2,22 91,67 Borusan Mannesmann 9,77 2,30 25,26 Borusan Yat. Paz. 38,32 0,05 1,86 Bosch Fren Sistemleri 174,10 0,12 7,47 Bossa 4,80 -2,24 14,17 Boyner Perakende Yat. 4,20 0,24 6,60 Brisa 7,42 -0,27 17,22 Burçelik 3,39 1,19 5,61 Burçelik Vana 1,62 -1,22 9,46 Bursa Çimento 4,67 -0,64 6,14 Carrefoursa 3,59 1,99 3,16 Coca Cola İçecek 34,50 -1,65 11,72 Cosmos Yat. Holding 0,96 -1,03 Credıtwest Faktorıng 1,22 0,00 17,31 Çelebi 68,20 3,65 7,57 Çelik Halat 5,69 -0,70 -5,17 Çemaş Döküm 0,77 0,00 1,32 Çemtaş 5,86 0,86 -3,62 Çimbeton 29,10 0,28 1,75 Çimentaş 11,24 1,17 -11,50 Çimsa 7,06 -0,14 -6,49 Çuhadaroğlu Metal 1,96 0,00 10,11 Dagi Giyim 1,48 0,00 19,35 Dagi Yatırım Holding 1,35 -0,74 33,66 Dardanel 1,07 0,00 -2,73 Datagate Bilgisayar 8,39 0,36 96,03 Demısaş Döküm 3,03 4,84 22,18 Denge Holding 2,81 5,64 142,24 Deniz GMYO 3,06 -0,33 0,66 Denizbank 14,60 0,27 -23,56 Denizli Cam 10,90 -0,46 -5,38 Derimod 9,19 0,11 6,00 Desa Deri 2,03 14,04 17,34 Despec Bilgisayar 3,36 -4,00 2,44 Deva Holding 4,24 -2,75 28,88 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 0,00 -16,67 Ditaş Doğan 5,91 0,51 7,85 DO-CO 446,80 -0,25 -6,68 Doğan Burda 3,00 0,33 -0,33 Doğan Holding 1,24 0,81 21,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,75 -4,92 Doğusan 1,73 -2,26 -28,22 Doğuş GMYO 2,15 0,47 1,90 Doğuş Otomotiv 5,18 0,19 19,35 Döktaş Dökümcülük 10,04 5,68 23,19 Duran Doğan Basım 6,44 4,55 26,27 Dyo Boya 2,85 1,06 -1,72 Eczacıbaşı İlaç 3,09 -0,64 13,19 Eczacıbaşı Yatırım 8,39 0,36 16,53 Edip Gayrimenkul 0,81 1,25 5,19 Ege Endüstri 467,70 0,15 35,96 Ege Gübre 26,38 -1,49 21,57 Ege Profil 13,31 0,08 50,06 Ege Seramik 3,50 -1,69 4,48 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 0,00 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 3,94 1,03 2,60 Ekiz Kimya 0,30 0,00 -9,09 Emek Elektrik 0,88 -2,22 -10,20 Eminiş Ambalaj 1,00 -14,53 Emlak Konut GMYO 1,62 3,18 8,00 Enerjisa Enerji 5,62 -1,40 10,20 Enka İnşaat 5,01 1,01 9,39 Erbosan 66,55 0,08 6,65 Ereğli Demir Çelik 9,14 2,24 26,59 Ersu Gıda 0,87 0,00 -5,43 Escort Teknoloji 0,68 1,49 -10,53 Etiler Gıda 2,09 -0,48 -1,88 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 2,86 1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 1,61 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,61 1,67 -3,17 Euro Yatırım Holding 0,72 7,46 30,91 Fenerbahçe Futbol 6,71 0,60 -3,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 0,66 15,41 F-M İzmit Piston 17,46 1,22 1,22 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,75 -1,88 68,13 Ford Otosan 50,05 0,42 0,10 Formet Çelik Kapı 5,02 -2,52 295,28 Frigo Pak Gıda 1,73 1,17 1,76 Galatasaray Sportif 1,32 0,00 6,45 Garanti Bankası 9,19 0,33 15,45 Garanti Faktoring 3,92 1,82 97,98 Garanti Yat. Ort. 0,67 1,52 -15,19 Gedik Y. Men. Değ. 3,72 -1,33 15,53 Gedik Yatırım Holding 3,25 -0,31 38,30 Gediz Ambalaj 4,50 0,00 8,43 Gentaş 2,01 -0,50 13,56 Gersan Elektrik 2,50 0,81 2,45 Global Men. Değ. 0,48 0,00 2,13 Global Yat. Holding 3,54 -0,56 18,39 Good-Year 3,53 1,15 2,62 Göltaş Çimento 11,34 0,80 -8,77 Gözde Girişim 3,36 0,60 25,84 GSD Denizcilik 1,61 -1,23 40,00 GSD Holding 1,09 3,81 36,25 Gübre Fabrik. 3,07 0,00 3,72 Güler Yat. Holding 1,20 1,69 12,15 Güneş Sigorta 1,63 3,82 8,67 Halk GMYO 0,74 0,00 5,71 Halk Sigorta 1,13 0,00 2,73 Hatay Tekstil 4,18 -0,24 5,82 Hedef Girişim 1,16 -0,85 0,00 Hektaş 11,47 -0,69 23,73 HUB Girişim 2,42 -0,41 28,72 Hürriyet Gzt. 0,93 1,09 0,00 ICBC Turkey Bank 3,96 0,25 -19,68 İdealist Danışmanlık 18,70 2,86 73,15 İdealist GMYO 2,26 -1,74 38,65 İhlas Ev Aletleri 0,86 1,18 160,61 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,00 -4,21 İhlas Gazetecilik 0,67 3,08 9,84 İhlas Holding 0,42 5,00 31,25 İhlas Yayın Holding 0,48 9,09 45,45 İndeks Bilgisayar 7,99 0,25 33,84 Info Yatırım 1,56 1,30 51,46 İntema 8,13 1,63 35,57 İpek Doğal Enerji 4,67 0,86 -13,04 İskenderun Demir Çelik 7,23 1,12 27,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

PARTNERSaba Tümer'in bir de kardeşini görünSaba Tümer'in bir de kardeşini görün
Bahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecekBahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek
Global CX Araştırması 2018: Müşteriler e-perakende sektöründeki markalardan memnunGlobal CX Araştırması 2018: Müşteriler e-perakende sektöründeki markalardan memnun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günün ilk yarısı (1)

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Elektrikte önemli değişiklik!

Elektrikte önemli değişiklik!

80 lirasını devlet ödeyecek! Destek başladı

80 lirasını devlet ödeyecek! Destek başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak

PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak

Bahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek

Bahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek

Global CX Araştırması 2018: Müşteriler e-perakende sektöründeki markalardan memnun

Global CX Araştırması 2018: Müşteriler e-perakende sektöründeki markalardan memnun

Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

Araştırma: Kripto yatırımcısı ödemeyi kripto parayla yapmıyor

Araştırma: Kripto yatırımcısı ödemeyi kripto parayla yapmıyor

THBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyor

THBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.