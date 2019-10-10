Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,50 -1,32 -23,08 Acıpayam Selüloz 4,53 -2,79 41,79 Adana Çimento (A) 6,59 14,81 38,55 Adana Çimento (B) 5,02 19,81 55,63 Adana Çimento (C) 1,69 14,19 37,28 Adel Kalemcilik 11,31 -0,18 10,09 Adese Alışveriş Ticaret 1,92 -1,03 -17,95 Afyon Çimento 4,35 3,57 -5,23 Ak Enerji 0,56 -3,45 -11,11 Akbank 7,30 -2,28 24,05 Akçansa 6,52 0,31 -0,34 Akdenız Güvenlık Hız. 1,31 -0,76 -34,83 Akfen GMYO 2,24 0,45 35,76 Akın Tekstil 9,33 -0,32 2,92 Akiş GMYO 2,58 -2,27 13,21 Akmerkez GMYO 20,36 -0,68 37,73 Aksa 9,25 -1,60 39,42 Aksa Enerji 2,47 -1,98 -7,84 Aksigorta 4,94 -1,00 57,36 Aksu Enerji 8,78 2,69 13,73 Alarko Carrıer 35,34 -2,91 -10,21 Alarko GMYO 50,05 -1,86 18,53 Alarko Holding 5,19 1,17 166,11 Albaraka Türk 1,26 -0,79 3,28 Alcatel Lucent Teletaş 7,64 -1,29 32,64 Alkim Kağıt 3,98 -1,00 10,74 Alkim Kimya 24,50 -0,81 13,74 Altınyağ 0,42 -2,33 -4,55 Altınyunus Çeşme 5,68 -0,87 83,15 Anadolu Cam 3,21 1,26 25,16 Anadolu Efes 19,97 -0,55 -0,51 Anadolu Grubu Holding 13,67 -1,80 34,89 Anadolu Hayat Emek. 5,20 -0,76 -8,68 Anadolu Isuzu 8,42 0,36 36,25 Anadolu Sigorta 4,16 -0,72 5,97 Anel Elektrik 1,87 -1,06 15,43 Arçelik 17,62 -2,22 11,59 Arena Bilgisayar 4,43 -3,70 0,45 Armada Bilgisayar 10,17 -0,49 9,47 Arsan Tekstil 2,20 -3,08 35,80 Artı Yatırım Holding 0,77 0,00 -11,49 Aselsan 18,13 -0,82 -24,30 Aslan Çimento 27,30 0,81 -3,05 Ata GMYO 3,86 -2,03 -3,74 Atakule GMYO 1,22 -2,40 -7,28 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,93 -1,06 8,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,58 -1,58 42,99 Avrasya GMYO 1,12 0,00 27,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,31 -1,50 21,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.277,70 0,01 2,52 Avrupa Yatırım Holding 1,95 -2,99 -19,75 Ayen Enerji 2,05 -1,91 13,85 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 -2,23 27,24 Aygaz 10,95 -2,06 10,11 Bagfaş 9,60 -2,93 99,17 Bak Ambalaj 5,30 -2,21 12,57 Balatacılar Balatacılık 0,32 -3,03 -3,03 Bantaş Ambalaj 1,67 -2,34 33,07 Banvit 12,53 -1,34 16,13 Baştaş Başkent Çimento 1,84 0,00 -8,91 Batı Çimento 2,64 -0,38 9,54 Batısöke Çimento 0,97 0,00 -11,01 Bera Holding 2,03 -3,33 -1,46 Berkosan Yalıtım 1,77 -2,75 -2,21 Beşiktaş Futbol Yat. 1,59 0,00 -1,85 Beyaz Filo 3,13 -2,19 14,65 Beymen Perakende Yat. 13,92 -10,19 253,30 Bilici Yatırım 2,61 -2,61 106,40 Bim Mağazalar 47,78 -0,46 11,54 Birko Mensucat 0,27 -6,90 -10,00 Birlik Mensucat 0,87 -1,14 -25,64 Bizim Mağazaları 9,38 -3,30 37,94 Bolu Çimento 2,64 1,15 -14,50 Bomonti Elektrik 2,05 -1,44 327,08 Borusan Mannesmann 8,51 -3,51 21,41 Borusan Yat. Paz. 34,32 -0,52 -5,27 Bosch Fren Sistemleri 209,70 -1,69 37,26 Bossa 4,53 -0,22 7,75 Brisa 5,65 -1,91 -10,74 Burçelik 3,59 -3,49 11,84 Burçelik Vana 4,35 0,00 193,92 Bursa Çimento 4,79 1,91 8,86 Carrefoursa 3,26 -1,21 -6,32 Ceo Event Medya 7,44 -0,67 Coca Cola İçecek 32,30 -2,12 9,25 Cosmos Yat. Holding 1,18 -0,84 21,65 Credıtwest Faktorıng 1,63 0,00 56,73 Çelebi 98,25 -0,61 68,39 Çelik Halat 4,54 0,00 -15,97 Çemaş Döküm 1,02 -2,86 34,21 Çemtaş 5,36 -0,92 -10,12 Çimbeton 29,06 -0,07 1,61 Çimentaş 11,32 0,62 -10,87 Çimsa 7,15 -1,92 -5,30 Çuhadaroğlu Metal 2,29 -2,55 28,65 Dagi Giyim 1,72 -1,15 38,71 Dagi Yatırım Holding 1,45 -1,36 43,56 Dardanel 1,25 -3,10 13,64 Datagate Bilgisayar 5,66 -2,08 32,24 Demısaş Döküm 2,37 -2,07 3,15 Denge Holding 1,67 -2,91 43,97 Deniz GMYO 3,39 -0,88 11,51 Denizbank 21,00 0,19 9,95 Denizli Cam 5,41 -3,74 3,88 Derimod 3,62 -1,36 28,86 Derlüks Deri 1,98 -2,94 Desa Deri 2,31 -1,28 33,53 Despec Bilgisayar 3,11 -0,96 13,86 Deva Holding 6,46 0,62 96,35 Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 0,00 14,10 Ditaş Doğan 6,85 4,10 33,82 DO-CO 518,00 0,48 9,30 Doğan Burda 3,07 -1,60 1,99 Doğan Holding 1,58 -0,63 69,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -1,00 -18,85 Doğusan 1,34 -3,60 -38,09 Doğuş GMYO 2,65 -1,85 25,59 Doğuş Otomotiv 7,35 -1,47 69,35 Döktaş Dökümcülük 29,20 0,27 258,28 Duran Doğan Basım 10,65 -1,39 108,82 Dyo Boya 3,49 -1,97 20,34 Eczacıbaşı İlaç 3,08 1,65 26,98 Eczacıbaşı Yatırım 7,99 0,50 24,80 Edip Gayrimenkul 0,90 -3,23 16,88 Ege Endüstri 479,00 -3,23 53,95 Ege Gübre 36,02 -2,91 74,12 Ege Profil 9,00 -0,99 7,17 Ege Seramik 2,86 -0,69 -3,42 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,34 17,24 41,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 5,60 -0,18 45,83 Ekiz Kimya 0,42 0,00 27,27 Emek Elektrik 1,14 -0,87 16,33 Eminiş Ambalaj 1,00 -2,91 -14,53 Emlak Konut GMYO 1,27 0,00 -12,82 Enerjisa Enerji 6,26 -0,16 32,95 Enka İnşaat 5,81 1,04 30,73 Erbosan 19,23 -2,29 26,48 Ereğli Demir Çelik 6,69 2,14 9,64 Ersu Gıda 1,23 -4,65 33,70 Escort Teknoloji 0,75 -3,85 -1,32 Etiler Gıda 3,60 2,86 69,01 Euro Kapital Yat. Ort. 1,12 -5,08 59,09 Euro Trend Yat. Ort. 0,83 -2,35 30,72 Euro Yat. Ort. 0,83 -3,49 32,46 Euro Yatırım Holding 1,14 -5,00 107,27 Fenerbahçe Futbol 10,93 -1,44 57,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,85 -3,06 7,14 F-M İzmit Piston 19,70 -1,89 28,16 Fonet Bilgi Teknolojileri 2,85 -2,73 85,19 Ford Otosan 58,30 -2,43 22,71 Formet Çelik Kapı 5,36 -3,77 322,05 Frigo Pak Gıda 7,90 0,00 364,71 Galatasaray Sportif 1,49 -2,61 20,16 Garanti Bankası 9,33 -0,43 17,21 Garanti Faktoring 3,34 -0,30 68,69 Garanti Yat. Ort. 0,94 2,17 28,35 Gedik Y. Men. Değ. 4,15 0,00 35,92 Gedik Yatırım Holding 4,45 -0,67 89,36 Gediz Ambalaj 5,36 -1,11 32,53 Gentaş 1,36 -2,86 -0,92 Gersan Elektrik 2,06 -2,37 -15,59 Global Men. Değ. 0,90 -3,23 91,49 Global Yat. Holding 3,75 -1,06 25,42 Good-Year 2,63 -1,13 -20,74 Göltaş Çimento 12,37 -1,59 1,02 Gözde Girişim 3,46 0,29 29,59 GSD Denizcilik 1,52 -3,18 32,17 GSD Holding 0,86 -2,27 7,50 Gübre Fabrik. 5,23 -0,95 76,69 Güler Yat. Holding 1,73 10,19 61,68 Güneş Sigorta 1,73 1,76 23,38 Halk GMYO 0,94 1,08 46,12 Halk Sigorta 1,50 -6,83 69,97 Hatay Tekstil 3,87 -1,28 12,23 Hedef Girişim 1,55 -1,90 33,62 Hektaş 14,86 -0,40 60,30 HUB Girişim 5,51 -3,33 193,09 Hürriyet Gzt. 0,73 -2,67 -21,51 ICBC Turkey Bank 4,02 1,01 -18,46 İdealist Danışmanlık 3,59 -4,27 -38,57 İdealist GMYO 2,54 -4,15 55,83 İhlas Ev Aletleri 1,46 -3,31 347,00 İhlas Gayrimenkul 0,84 -2,33 -10,60 İhlas Gazetecilik 2,35 -1,26 285,25 İhlas Holding 0,50 -1,96 56,25 İhlas Yayın Holding 0,81 -2,41 145,45 İndeks Bilgisayar 7,27 -2,94 30,55 Info Yatırım 4,80 366,02 İntema 6,63 -1,63 10,56 İpek Doğal Enerji 6,57 0,00 22,35 İskenderun Demir Çelik 6,51 10,71 38,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

