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Borsada günün ilk yarısı (1)

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,522,01-22,05Acıpayam Selüloz4,17-2,8030,52Adana Çimento (A)6,27-1,7231,82Adana Çimento (B)4,73-3,2746,64Adana Çimento (C)1,51-2,5822,66Adel Kalemcilik10,52-1,312,40Adese Alışveriş Ticaret2,03-2,40-13,25Afyon Çimento4,15-0,95-9,59Ak Enerji0,55-1,79-12,70Akbank6,66-1,3313,17Akçansa6,20-3,73-5,23Akdenız Güvenlık Hız.1,353,85-32,84Akfen GMYO2,24-1,7535,76Akın Tekstil9,43-1,054,03Akiş GMYO2,40-0,415,31Akmerkez GMYO20,580,7839,22Aksa8,99-0,6635,50Aksa Enerji2,34-1,68-12,69Aksigorta4,90-1,0156,08Aksu Enerji9,380,1121,50Alarko Carrıer34,88-0,68-11,38Alarko GMYO49,94-1,2118,27Alarko Holding5,06-0,98159,45Albaraka Türk1,20-1,64-1,64Alcatel Lucent Teletaş7,70-0,5233,68Alkim Kağıt3,83-0,266,56Alkim Kimya24,80-1,5915,13Altınyağ0,420,00-4,55Altınyunus Çeşme6,582,02112,17Anadolu Cam3,13-1,5722,04Anadolu Efes19,10-0,16-4,85Anadolu Grubu Holding13,34-0,7431,63Anadolu Hayat Emek.5,11-1,73-10,27Anadolu Isuzu7,89-0,3827,67Anadolu Sigorta4,14-0,485,46Anel Elektrik1,86-0,5314,81Arçelik17,55-2,3911,15Arena Bilgisayar4,14-1,43-6,12Armada Bilgisayar10,061,318,29Arsan Tekstil2,12-1,8530,86Artı Yatırım Holding0,750,00-13,79Aselsan16,84-2,32-29,69Aslan Çimento26,54-1,04-5,75Ata GMYO3,89-2,99-2,99Atakule GMYO1,16-0,85-11,84Atlantis Yatırım Holding0,5019,05177,78Atlas Yat. Ort.0,90-1,104,65AvivaSA Emeklilik Hayat10,560,8642,72Avrasya GMYO1,10-0,9025,00Avrasya Petrol ve Tur.1,30-0,7620,37Avrasya Stratejik GMYF1.278,300,012,57Avrupa Yatırım Holding1,911,06-21,40Ayen Enerji1,93-2,037,18Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,72-4,4425,06Aygaz10,12-1,651,77Bagfaş10,04-0,89108,30Bak Ambalaj5,330,1913,21Balatacılar Balatacılık0,310,00-6,06Bantaş Ambalaj1,59-1,8526,69Banvit11,65-2,027,97Baştaş Başkent Çimento1,952,63-3,47Batı Çimento2,650,009,96Batısöke Çimento0,96-2,04-11,93Bera Holding2,031,50-1,46Berkosan Yalıtım1,77-1,67-2,21Beşiktaş Futbol Yat.1,631,870,62Beyaz Filo3,01-0,9910,26Beymen Perakende Yat.13,60-4,90245,18Bilici Yatırım2,54-0,39100,86Bim Mağazalar47,40-0,5010,65Birko Mensucat0,270,00-10,00Birlik Mensucat0,82-2,38-29,91Bizim Mağazaları8,38-2,6723,24Bolu Çimento2,65-2,57-14,18Bomonti Elektrik2,00-0,99316,67Borusan Mannesmann8,22-0,3617,27Borusan Yat. Paz.32,40-1,82-10,57Bosch Fren Sistemleri195,30-1,2627,84Bossa4,40-1,124,66Brisa5,45-1,45-13,90Burçelik3,57-0,2811,21Burçelik Vana4,500,22204,05Bursa Çimento4,51-0,662,50Carrefoursa3,13-1,57-10,06Ceo Event Medya7,21-1,77 Coca Cola İçecek29,64-0,200,25Cosmos Yat. Holding1,22 25,77Credıtwest Faktorıng1,750,0068,27Çelebi97,30-1,2766,76Çelik Halat4,610,66-14,68Çemaş Döküm1,05-1,8738,16Çemtaş5,01-2,15-15,99Çimbeton28,98-0,411,33Çimentaş11,161,00-12,13Çimsa6,95-2,25-7,95Çuhadaroğlu Metal2,21-1,7824,16Dagi Giyim1,64-0,6132,26Dagi Yatırım Holding1,490,6847,52Dardanel1,32-2,9420,00Datagate Bilgisayar5,37-1,4725,47Demısaş Döküm2,34-0,851,84Denge Holding1,623,1839,66Deniz GMYO3,22-1,535,92Denizbank21,180,0010,89Denizli Cam5,681,259,06Derimod3,39-1,7420,67Derlüks Deri1,86-1,59 Desa Deri2,29-1,7232,37Despec Bilgisayar3,180,3216,42Deva Holding6,53-2,1098,48Diriteks Diriliş Tekstil0,850,008,97Ditaş Doğan6,06-1,3018,39DO-CO519,40-0,509,59Doğan Burda3,10-0,642,99Doğan Holding1,660,0078,24Doğtaş Kelebek Mobilya0,97-1,02-20,49Doğusan1,33-2,21-38,55Doğuş GMYO2,49-1,5818,01Doğuş Otomotiv6,46-2,4248,85Döktaş Dökümcülük26,94-0,66230,55Duran Doğan Basım10,40-1,33103,92Dyo Boya3,28-2,0913,10Eczacıbaşı İlaç2,99-2,2923,27Eczacıbaşı Yatırım7,59-2,5718,55Edip Gayrimenkul0,9610,3424,68Ege Endüstri457,00-1,4246,88Ege Gübre37,36-0,1180,60Ege Profil8,870,235,63Ege Seramik2,79-1,41-5,78Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00Egeli&Co Enerji Yatırım0,30-3,2325,00Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00Egeplast5,25-0,3836,72Ekiz Kimya0,41-2,3824,24Emek Elektrik1,15-1,7117,35Eminiş Ambalaj1,055,00-10,26Emlak Konut GMYO1,14-4,20-21,74Enerjisa Enerji5,82-2,1823,61Enka İnşaat5,60-1,7526,01Erbosan18,49-1,5421,61Ereğli Demir Çelik6,57-1,357,67Ersu Gıda1,28-1,5439,13Escort Teknoloji0,770,001,32Etiler Gıda3,43-0,5861,03Euro Kapital Yat. Ort.1,15-1,7163,36Euro Trend Yat. Ort.0,830,0030,72Euro Yat. Ort.0,820,0030,86Euro Yatırım Holding1,14-1,72107,27Fenerbahçe Futbol11,262,5562,72Flap Kongre Toplantı Hiz.2,77-0,724,14F-M İzmit Piston20,425,9132,84Fonet Bilgi Teknolojileri2,71-1,4576,09Ford Otosan60,650,0827,66Formet Çelik Kapı5,14-4,28304,72Frigo Pak Gıda7,90-3,42364,71Galatasaray Sportif1,470,6818,55Garanti Bankası8,44-1,976,03Garanti Faktoring3,440,2973,74Garanti Yat. Ort.0,92-1,0825,62Gedik Y. Men. Değ.4,140,0035,59Gedik Yatırım Holding4,33-0,6984,26Gediz Ambalaj5,22-0,9529,07Gentaş1,5510,7112,92Gersan Elektrik2,00-1,48-18,04Global Men. Değ.1,042,97121,28Global Yat. Holding3,61-0,2820,74Good-Year2,56-0,78-22,85Göltaş Çimento12,08-0,82-1,35Gözde Girişim3,400,5927,34GSD Denizcilik1,95-7,5869,57GSD Holding0,86-1,157,50Gübre Fabrik.5,05-1,7570,61Güler Yat. Holding1,73-0,5761,68Güneş Sigorta1,66-0,6018,39Halk GMYO0,87-4,4035,24Halk Sigorta1,46-5,8165,44Hatay Tekstil3,83-0,5211,07Hedef Girişim1,59-1,8537,07Hektaş14,69-1,0858,47HUB Girişim5,45-0,37189,89Hürriyet Gzt.0,720,00-22,58ICBC Turkey Bank3,77-2,84-23,53İdealist Danışmanlık3,70-1,60-36,69İdealist GMYO2,62-1,5060,74İhlas Ev Aletleri1,391,46325,56İhlas Gayrimenkul0,82-1,20-12,72İhlas Gazetecilik2,37 288,52İhlas Holding0,48-2,0450,00İhlas Yayın Holding0,79-1,25139,39İndeks Bilgisayar6,66-2,9219,60Info Yatırım5,5014,58433,98İntema6,47-1,077,89İpek Doğal Enerji5,84-5,198,75İskenderun Demir Çelik5,99-0,6627,76(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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