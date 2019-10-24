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Borsada günün ilk yarısı (1)

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 14:22 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,58 1,28 -18,97 Acıpayam Selüloz 4,54 1,11 42,11 Adana Çimento (A) 6,65 -1,92 39,81 Adana Çimento (B) 5,22 -1,69 61,83 Adana Çimento (C) 1,92 -3,52 55,96 Adel Kalemcilik 11,62 -0,34 13,11 Adese Alışveriş Ticaret 2,07 2,48 -11,54 Afyon Çimento 4,51 0,89 -1,74 Ak Enerji 0,62 1,64 -1,59 Akbank 7,30 1,39 24,05 Akçansa 6,82 2,10 4,25 Akdenız Güvenlık Hız. 1,40 1,45 -30,35 Akfen GMYO 2,32 -0,85 40,61 Akın Tekstil 10,40 1,46 14,73 Akiş GMYO 2,71 5,86 18,91 Akmerkez GMYO 21,16 0,76 46,60 Aksa 9,96 -0,10 50,12 Aksa Enerji 2,58 1,18 -3,73 Aksigorta 4,91 0,61 56,40 Aksu Enerji 9,74 -0,61 26,17 Alarko Carrıer 37,54 2,46 -4,62 Alarko GMYO 50,40 1,00 19,36 Alarko Holding 4,52 -0,44 131,76 Albaraka Türk 1,26 -3,82 3,28 Alcatel Lucent Teletaş 8,43 0,84 46,35 Alkim Kağıt 4,11 0,49 14,35 Alkim Kimya 29,98 0,87 39,18 Altınyağ 0,43 0,00 -2,27 Altınyunus Çeşme 6,72 -0,15 116,68 Anadolu Cam 3,29 -0,30 28,28 Anadolu Efes 20,10 1,01 0,13 Anadolu Grubu Holding 14,95 2,26 47,52 Anadolu Hayat Emek. 5,28 0,00 -7,28 Anadolu Isuzu 8,93 3,96 44,50 Anadolu Sigorta 4,22 0,24 7,50 Anel Elektrik 2,00 1,01 23,46 Arçelik 18,67 0,21 18,24 Arena Bilgisayar 5,03 -0,98 14,06 Armada Bilgisayar 10,23 0,29 10,12 Arsan Tekstil 2,26 1,35 39,51 Artı Yatırım Holding 0,79 0,00 -9,20 Aselsan 18,44 1,54 -23,01 Aslan Çimento 28,20 0,50 0,14 Ata GMYO 3,96 0,00 -1,25 Atakule GMYO 1,28 0,79 -2,72 Atlantis Yatırım Holding 0,72 2,86 300,00 Atlas Yat. Ort. 1,03 1,98 19,77 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,82 0,46 46,24 Avrasya GMYO 1,17 1,74 32,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,38 0,00 27,78 Avrasya Stratejik GMYF 1.279,10 0,01 2,63 Avrupa Yatırım Holding 1,91 3,80 -21,40 Ayen Enerji 2,19 0,46 21,62 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 -1,13 27,24 Aygaz 11,03 -0,09 10,92 Bagfaş 11,47 1,15 137,97 Bak Ambalaj 5,77 -0,17 22,55 Balatacılar Balatacılık 0,32 0,00 -3,03 Bantaş Ambalaj 1,80 1,12 43,43 Banvit 12,58 2,61 16,59 Baştaş Başkent Çimento 2,00 0,00 -0,99 Batı Çimento 2,81 0,72 16,60 Batısöke Çimento 1,02 0,99 -6,42 Bera Holding 2,34 0,86 13,59 Berkosan Yalıtım 1,93 0,52 6,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 0,60 3,70 Beyaz Filo 3,29 0,92 20,51 Beymen Perakende Yat. 12,36 20,00 213,71 Bilici Yatırım 2,71 1,12 114,30 Bim Mağazalar 47,66 0,38 11,26 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,91 1,11 -22,22 Bizim Mağazaları 9,27 1,20 36,32 Bolu Çimento 2,78 -0,36 -9,97 Bomonti Elektrik 2,03 1,50 322,92 Borusan Mannesmann 9,15 1,22 30,54 Borusan Yat. Paz. 34,56 1,05 -4,60 Bosch Fren Sistemleri 216,00 -4,59 41,39 Bossa 4,84 1,89 15,12 Brisa 5,92 1,20 -6,48 Burçelik 3,90 1,04 21,50 Burçelik Vana 4,68 -1,27 216,22 Bursa Çimento 4,60 0,88 4,55 Carrefoursa 3,59 1,70 3,16 Ceo Event Medya 7,66 0,52 Coca Cola İçecek 32,76 2,18 10,80 Cosmos Yat. Holding 1,27 0,00 30,93 Credıtwest Faktorıng 1,99 0,00 91,35 Çelebi 103,70 1,87 77,73 Çelik Halat 4,98 0,61 -7,83 Çemaş Döküm 1,22 9,91 60,53 Çemtaş 5,58 0,00 -6,43 Çimbeton 29,90 1,29 4,55 Çimentaş 11,76 0,51 -7,40 Çimsa 7,72 2,66 2,25 Çuhadaroğlu Metal 2,61 1,16 46,63 Dagi Giyim 1,84 2,22 48,39 Dagi Yatırım Holding 1,61 2,55 59,41 Dardanel 1,62 3,85 47,27 Datagate Bilgisayar 6,10 1,67 42,52 Demısaş Döküm 2,62 1,95 14,03 Denge Holding 1,77 2,31 52,59 Deniz GMYO 3,43 0,29 12,83 Denizbank 21,16 -0,19 10,79 Denizli Cam 5,75 0,70 10,41 Derimod 3,67 1,38 30,64 Derlüks Deri 2,02 2,02 Desa Deri 2,55 1,19 47,40 Despec Bilgisayar 3,40 -1,16 24,47 Deva Holding 7,48 1,08 127,36 Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 0,00 14,10 Ditaş Doğan 6,54 3,32 27,76 DO-CO 543,40 0,44 14,66 Doğan Burda 3,33 0,00 10,63 Doğan Holding 1,72 0,58 84,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 1,87 -10,66 Doğusan 1,50 0,00 -30,70 Doğuş GMYO 2,94 1,38 39,34 Doğuş Otomotiv 8,70 0,58 100,46 Döktaş Dökümcülük 38,52 5,53 372,64 Duran Doğan Basım 9,92 2,06 94,51 Dyo Boya 3,63 0,83 25,17 Eczacıbaşı İlaç 3,17 0,63 30,69 Eczacıbaşı Yatırım 8,50 0,95 32,76 Edip Gayrimenkul 0,91 1,11 18,18 Ege Endüstri 495,00 2,19 59,09 Ege Gübre 39,60 0,35 91,43 Ege Profil 9,33 0,11 11,10 Ege Seramik 3,14 3,29 6,04 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 0,00 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 5,39 -0,19 40,36 Ekiz Kimya 0,43 4,88 30,30 Emek Elektrik 1,25 -0,79 27,55 Eminiş Ambalaj 1,16 1,75 -0,85 Emlak Konut GMYO 1,25 1,63 -14,19 Enerjisa Enerji 6,25 1,63 32,74 Enka İnşaat 5,66 1,25 27,36 Erbosan 20,98 4,90 37,99 Ereğli Demir Çelik 6,68 1,21 9,48 Ersu Gıda 1,47 0,00 59,78 Escort Teknoloji 0,84 1,20 10,53 Etiler Gıda 3,59 -1,37 68,54 Euro Kapital Yat. Ort. 1,31 2,34 86,08 Euro Trend Yat. Ort. 1,05 7,14 65,37 Euro Yat. Ort. 0,97 5,43 54,80 Euro Yatırım Holding 1,31 2,34 138,18 Fenerbahçe Futbol 12,73 2,25 83,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,01 1,35 13,16 F-M İzmit Piston 22,12 -0,27 43,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,04 0,66 97,53 Ford Otosan 62,40 2,30 31,34 Formet Çelik Kapı 4,33 0,46 328,44 Frigo Pak Gıda 9,60 -4,00 464,71 Galatasaray Sportif 1,54 0,00 24,19 Garanti Bankası 9,83 2,40 23,49 Garanti Faktoring 3,91 0,00 97,47 Garanti Yat. Ort. 0,96 1,05 31,08 Gedik Y. Men. Değ. 4,94 14,35 61,79 Gedik Yatırım Holding 5,46 15,92 132,34 Gediz Ambalaj 5,70 1,79 40,94 Gentaş 1,59 1,27 15,84 Gersan Elektrik 2,26 0,00 -7,39 Global Men. Değ. 1,05 0,00 123,40 Global Yat. Holding 4,00 2,30 33,78 Good-Year 2,80 0,72 -15,62 Göltaş Çimento 13,80 2,45 12,70 Gözde Girişim 3,58 2,29 34,08 GSD Denizcilik 1,93 1,05 67,83 GSD Holding 0,94 2,17 17,50 Gübre Fabrik. 5,24 -0,19 77,03 Güler Yat. Holding 1,77 1,14 65,42 Güneş Sigorta 1,77 0,57 26,23 Halk GMYO 0,94 1,08 46,12 Halk Sigorta 1,50 0,00 69,97 Hatay Tekstil 4,18 -0,24 21,22 Hedef Girişim 1,70 0,00 46,55 Hektaş 15,80 0,00 70,44 HUB Girişim 6,17 9,98 228,19 Hürriyet Gzt. 0,81 -1,22 -12,90 ICBC Turkey Bank 4,41 1,85 -10,55 İdealist Danışmanlık 4,13 1,23 -29,34 İdealist GMYO 2,77 0,36 69,94 İhlas Ev Aletleri 1,99 19,88 509,26 İhlas Gayrimenkul 0,87 -1,14 -7,40 İhlas Gazetecilik 2,39 4,82 291,80 İhlas Holding 0,53 1,92 65,63 İhlas Yayın Holding 0,90 4,65 172,73 İndeks Bilgisayar 7,43 -0,40 33,43 Info Yatırım 5,30 -3,64 414,56 İntema 6,80 0,89 13,40 İpek Doğal Enerji 6,30 2,44 17,32 İskenderun Demir Çelik 6,46 1,25 37,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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