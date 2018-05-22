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Borsada günün ilk yarısı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.220,00 -2,43 İş Bankası (C) 6,33 1,77 -5,24 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 4,47 -1,76 200,00 İş Girişim 1,81 -1,09 4,02 İş GMYO 1,09 0,00 -10,92 İş Y. Men. Değ. 2,19 -0,45 2,70 İş Yat. Ort. 0,81 1,25 2,66 İşbir Holding 185,00 -0,54 -0,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 -6,90 -32,50 İttifak Holding 3,09 0,32 32,62 İz Hayvancılık Tarım 1,99 -0,50 4,74 İzmir Demir Çelik 2,22 0,45 -31,48 İzmir Fırça 8,00 0,25 -13,51 İzocam 23,40 0,86 -11,50 Jantsa Jant Sanayi 24,38 2,27 -20,71 Kafein Yazılım 5,21 0,97 Kapital Yat. Holding 2,74 0,74 120,97 Kaplamin 3,60 0,56 -8,16 Kardemir (A) 3,86 0,52 30,85 Kardemir (B) 3,87 1,04 32,08 Kardemir (D) 5,08 -0,97 58,26 Karel Elektronik 6,27 1,79 7,92 Karsan Otomotiv 1,72 0,58 10,26 Karsu Tekstil 1,10 -1,79 -44,44 Karsusan Su Ürünleri San. 5,93 19,80 Kartonsan 255,20 0,43 -8,28 Katmerciler Ekipman 8,03 1,01 -32,86 Kent Gıda 132,00 0,00 -3,30 Kerevitaş Gıda 66,30 2,95 -43,96 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43 Kiler GMYO 2,15 0,00 -41,26 Kipa Ticaret 1,97 1,03 -23,64 Klimasan Klima 5,39 -0,74 -7,86 Koç Holding 13,50 -0,59 -25,37 Konfrut Gıda 22,20 0,36 55,24 Konya Çimento 208,00 -2,99 -18,43 Kordsa Teknik Tekstil 6,89 1,62 -6,16 Koza Altın 46,00 0,35 20,42 Koza Madencilik 7,10 1,28 10,25 Körfez GMYO 1,30 1,56 -21,69 Kristal Kola 1,53 -0,65 -15,00 Kron Telekomünikasyon 11,31 -0,62 -38,86 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,50 -2,23 -15,66 Kütahya Porselen 5,40 0,00 -24,69 Lider Faktoring 3,86 0,00 -12,47 Link Bilgisayar 8,94 0,68 -37,31 Logo Yazılım 49,16 -0,89 -16,32 Lokman Hekim Sağlık 5,83 1,04 -5,36 Lüks Kadife 3,99 0,76 -15,29 Makina Takım 1,38 1,47 -31,00 Mardin Çimento 4,26 -0,70 -0,70 Marka Yatırım Holding 1,17 -0,85 -30,77 Marmaris Altınyunus 14,95 0,47 -21,32 Marshall 60,45 0,00 16,70 Martı GMYO 0,76 0,00 -64,15 Martı Otel 0,78 0,00 -15,22 Mavi Giyim 45,50 -0,66 -21,55 Mazhar Zorlu Holding 5,97 -3,71 49,62 MCT Danışmanlık 11,22 1,08 87,00 Mega Polietilen 1,75 3,55 53,51 Menderes Tekstil 0,75 0,00 -9,64 Merit Turizm 5,75 0,00 -2,38 Merko Gıda 0,97 2,11 -27,07 Metal Gayrimenkul 1,10 0,00 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,25 0,81 -15,54 Metro Holding 1,07 -1,83 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,06 0,98 -25,09 Metro Yatırım Ortaklığı 2,12 1,44 -1,40 Migros Ticaret 19,29 1,53 -30,01 Milpa 1,38 0,00 -36,11 Mistral GMYO 5,26 -0,38 -28,82 MLP Sağlık 16,54 -0,24 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,31 0,00 -5,76 Mondi Tire Kutsan 1,61 5,92 -11,05 Net Holding 1,83 1,10 -17,19 Netaş Telekom. 9,74 1,99 -38,51 Niğbaş Niğde Beton 1,16 -3,33 23,40 Nuh Çimento 10,39 0,68 4,21 Nurol GMYO 3,64 0,28 -23,37 Odaş Elektrik 4,76 0,21 -20,67 Olmuksan-IP 4,14 -0,24 -9,49 Orge Enerji Elektrik 2,99 2,40 -26,06 Orma Orman Mahsulleri 1,06 -6,19 Osmanlı Menkul 2,57 -0,39 -18,15 Ostim Endüstriyel Yat 1,27 0,79 -22,09 Otokar 76,35 2,14 -36,75 Oyak Yat. Ort. 0,92 0,00 -8,91 Oylum Sınai Yatırımlar 1,52 0,00 -10,59 Özak GMYO 3,02 3,07 29,06 Özbal Çelik Boru 1,33 -4,32 -50,58 Özderici GMYO 12,10 -0,82 675,64 Özerden Plastik 3,54 -0,56 18,79 Panora GMYO 4,61 0,22 2,28 Park Elek.Madencilik 3,06 1,66 -26,62 Parsan 16,20 1,31 38,46 Pegasus 27,10 -0,51 -19,82 Peker GMYO 5,50 -0,72 Penguen Gıda 1,40 1,45 -37,22 Pera GMYO 0,74 -5,13 -15,91 Pergamon Dış Ticaret 6,14 0,33 60,32 Petkim 4,89 1,03 -33,76 Petrokent Turizm 49,10 -1,01 3,41 Pınar Et Ve Un 8,66 0,23 -5,92 Pınar Su 1,53 1,32 -15,00 Pınar Süt 10,00 0,20 -17,46 Plastikkart 2,28 0,44 -21,11 Polisan Holding 6,35 0,00 -26,50 Politeknik Metal 39,58 0,20 18,86 Prizma Press Matbaacılık 1,68 0,00 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 2,82 QNB Finansbank 4,94 1,02 -10,18 Ral Yatırım Holding 1,53 0,00 -6,13 Ray Sigorta 1,07 0,00 -40,88 Reysaş GMYO 1,27 -1,55 0,00 Reysaş Lojistik 0,91 0,00 -28,91 Rhea Girişim 0,69 1,47 -38,39 Rodrigo Tekstil 1,35 0,00 -54,85 Royal Halı 0,85 -1,16 -6,59 RTA Laboratuvarları 1,79 0,56 -35,14 Sabancı Holding 9,72 -0,72 -10,01 Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 -3,00 Salix Yatırım Holding 4,22 -45,90 Sanel Mühendislik 1,41 0,00 -17,54 Sanifoam Sünger 1,56 -0,64 -7,14 Sanko Pazarlama 3,40 -1,73 7,16 Saray Matbaacılık 1,12 0,90 4,67 Sarkuysan 3,31 -0,30 0,30 Sasa Polyester 9,70 -0,51 23,82 Say Reklamcılık 1,19 0,00 -28,74 Sekuro Plastik 7,84 8,89 -8,84 Selçuk Ecza Deposu 3,90 0,26 11,36 Selçuk Gıda 0,50 -1,96 78,57 Senkron Güvenlik 1,16 0,00 -37,63 Serve Kırtasiye 1,16 1,75 87,10 Servet GMYO 2,96 1,72 -2,63 Seyitler Kimya 7,72 -1,66 -14,03 Silverline Endüstri 1,61 1,26 -26,48 Sinpaş GMYO 0,65 -1,52 -15,58 Soda Sanayii 5,39 0,37 6,94 Sodaş Sodyum Sanayii 4,50 32,02 Söktaş 1,33 1,53 -19,88 Sönmez Filament 3,36 0,60 -19,04 Sönmez Pamuklu 3,69 -0,54 -6,82 Sumaş Suni Tahta 6,45 -3,59 Şeker Fin. Kir. 2,53 1,61 -1,56 Şekerbank 1,38 1,47 -24,59 Şişe Cam 4,31 1,89 -8,30 Şok Marketler 10,19 0,99 T. Halk Bankası 7,80 1,96 -27,64 T. Kalkınma Bank. 4,09 0,00 -26,17 T.S.K.B. 1,24 2,48 -11,67 T.Tuborg 11,30 -1,14 11,88 Taç Tarım Ürünleri 1,71 -0,58 -29,63 Tat Gıda 4,19 0,48 -18,41 TAV Havalimanları 21,30 1,04 -0,74 Taze Kuru Gıda 7,52 -0,40 -7,73 Tek-Art Turizm 0,70 2,94 -6,99 Tekfen Holding 15,46 1,11 -5,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,36 0,30 -34,76 Temapol Polimer Plastik 3,24 0,31 -32,08 TGS Dış Ticaret 5,33 -0,37 46,83 Tofaş Oto. Fab. 24,30 0,66 -21,98 Torunlar GMYO 2,74 2,62 -17,72 Trabzon Liman 12,47 -0,16 Trabzonspor Sportif 1,43 2,88 -35,00 Trakya Cam 4,24 0,95 -8,23 Trend GMYO 1,31 0,00 TSKB GMYO 0,61 0,00 -16,44 Tuğçelik 2,64 0,76 -16,98 Tukaş 1,56 1,30 -30,04 Turcas Petrol 1,94 1,57 -18,49 Turkcell 12,99 0,15 -16,09 Tümosan Motor ve Traktör 5,34 1,33 -29,64 Tüpraş 101,80 1,90 -5,61 Türk Hava Yolları 16,86 -0,24 7,46 Türk Prysmian Kablo 1,80 -1,10 -28,09 Türk Telekom 5,99 4,54 -6,99 Türk Traktör 53,90 0,19 -23,53 Türker Proje Gayrimenkul 37,00 0,27 -1,49 Ufuk Yatırım 1,89 -38,44 Ulaşlar Turizm Yat. 1,43 0,00 -16,37 Ulusoy Elektrik 8,45 -0,47 -9,43 Ulusoy Un Sanayi 2,02 1,51 -27,34 Umpaş Holding 0,55 -1,79 -12,70 Uşak Seramik 1,89 -1,05 -22,86 Utopya Turizm 3,25 1,88 -27,62 Uzertaş Boya 0,86 -24,56 Ülker Bisküvi 18,30 0,44 -6,96 Ünye Çimento 4,61 0,00 10,82 Vakıf Fin. Kir. 2,01 0,50 -3,37 Vakıf GMYO 2,08 0,48 -20,00 Vakıf Yat. Ort. 1,21 0,00 -14,79 Vakıflar Bankası 5,79 2,66 -14,48 Vakko Tekstil 2,88 -0,69 -2,21 Vanet Gıda 2,50 0,81 -21,88 Verusa Holding 25,00 0,81 9,08 Verusaturk Girisim 2,57 2,80 8,90 Vestel 9,21 0,66 21,66 Vestel Beyaz Eşya 9,57 0,10 12,85 Viking Kağıt 1,26 3,28 5,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 1,96 -32,76 Yapı ve Kredi Bank. 4,02 2,55 -7,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,14 0,94 -12,52 Yataş 25,96 1,41 -8,27 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,60 1,91 52,41 Yeni Gimat GMYO 12,65 -0,39 1,18 Yeşil GMYO 0,50 4,17 -20,63 Yeşil Yapı 0,52 1,96 -49,02 Yeşil Yatırım Holding 13,51 10,92 -15,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.950,00 0,00 8,07 Yonga Mobilya 16,00 4,01 435,79 Yünsa 7,11 2,45 58,00 Zorlu Enerji 1,54 0,65 -2,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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