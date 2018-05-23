FİNANS

Borsada günün ilk yarısı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.230,00 -1,63 İş Bankası (C) 6,30 -0,47 -5,68 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 5,25 6,92 252,35 İş Girişim 1,81 0,00 4,02 İş GMYO 1,07 -1,83 -12,55 İş Y. Men. Değ. 2,17 -1,36 1,77 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12 İşbir Holding 180,00 -2,70 -2,76 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,00 -35,00 İttifak Holding 3,07 0,99 31,76 İz Hayvancılık Tarım 1,96 -2,97 3,16 İzmir Demir Çelik 2,20 -0,90 -32,10 İzmir Fırça 8,12 0,37 -12,22 İzocam 22,70 -1,56 -14,15 Jantsa Jant Sanayi 24,08 -0,82 -21,69 Kafein Yazılım 5,10 -0,58 Kapital Yat. Holding 2,81 -0,35 126,61 Kaplamin 3,45 -3,63 -11,99 Kardemir (A) 3,73 -0,80 26,44 Kardemir (B) 3,74 -1,84 27,65 Kardemir (D) 4,94 -1,79 53,89 Karel Elektronik 6,09 -2,56 4,82 Karsan Otomotiv 1,70 -1,16 8,97 Karsu Tekstil 1,11 0,91 -43,94 Karsusan Su Ürünleri San. 5,80 17,17 Kartonsan 253,50 -0,74 -8,89 Katmerciler Ekipman 7,77 -2,75 -35,03 Kent Gıda 130,30 -1,06 -4,54 Kerevitaş Gıda 64,80 -2,34 -45,22 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 8,57 Kiler GMYO 2,10 -2,33 -42,62 Kipa Ticaret 1,94 -2,02 -24,81 Klimasan Klima 5,21 -2,07 -10,94 Koç Holding 13,53 0,00 -25,20 Konfrut Gıda 21,08 -2,59 47,41 Konya Çimento 207,60 0,44 -18,59 Kordsa Teknik Tekstil 6,86 -2,00 -6,56 Koza Altın 46,28 0,09 21,15 Koza Madencilik 7,09 0,00 10,09 Körfez GMYO 1,25 -2,34 -24,70 Kristal Kola 1,47 -3,29 -18,33 Kron Telekomünikasyon 10,66 -3,53 -42,38 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,70 -3,90 -10,84 Kütahya Porselen 5,27 -2,41 -26,50 Lider Faktoring 3,82 -1,04 -13,38 Link Bilgisayar 8,66 -2,81 -39,27 Logo Yazılım 48,98 -0,57 -16,63 Lokman Hekim Sağlık 5,70 -1,89 -7,47 Lüks Kadife 3,97 0,25 -15,71 Makina Takım 1,33 -2,21 -33,50 Mardin Çimento 4,22 -1,86 -1,63 Marka Yatırım Holding 1,14 -3,39 -32,54 Marmaris Altınyunus 14,90 -0,07 -21,58 Marshall 59,85 -1,32 15,54 Martı GMYO 0,72 -4,00 -66,04 Martı Otel 0,77 -1,28 -16,30 Mavi Giyim 45,54 -1,00 -21,48 Mazhar Zorlu Holding 5,85 -2,82 46,62 MCT Danışmanlık 11,35 1,34 89,17 Mega Polietilen 1,78 0,00 56,14 Menderes Tekstil 0,73 -2,67 -12,05 Merit Turizm 5,69 -3,40 Merko Gıda 0,94 -3,09 -29,32 Metal Gayrimenkul 1,14 0,00 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,20 -2,44 -18,92 Metro Holding 1,05 -2,78 6,06 Metro Petrol ve Tesisleri 1,98 -2,94 -28,00 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 -2,84 -4,65 Migros Ticaret 18,84 -1,62 -31,64 Milpa 1,36 -1,45 -37,04 Mistral GMYO 5,11 -2,67 -30,85 MLP Sağlık 16,31 -2,28 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,30 -0,76 -6,47 Mondi Tire Kutsan 1,63 -2,40 -9,94 Net Holding 1,78 -1,66 -19,46 Netaş Telekom. 9,51 -2,16 -39,96 Niğbaş Niğde Beton 1,12 -4,27 19,15 Nuh Çimento 9,60 1,05 5,41 Nurol GMYO 3,58 -1,38 -24,63 Odaş Elektrik 4,41 -5,36 -26,50 Olmuksan-IP 4,09 -1,45 -10,58 Orge Enerji Elektrik 2,90 -4,29 -28,29 Orma Orman Mahsulleri 1,05 -7,08 Osmanlı Menkul 2,52 0,00 -19,75 Ostim Endüstriyel Yat 1,24 -2,36 -23,93 Otokar 74,70 -1,06 -38,12 Oyak Yat. Ort. 0,88 -2,22 -12,87 Oylum Sınai Yatırımlar 1,50 -1,96 -11,76 Özak GMYO 3,01 -0,33 28,63 Özbal Çelik Boru 1,32 -0,75 -50,95 Özderici GMYO 11,40 -6,56 630,77 Özerden Plastik 3,50 -0,57 17,45 Panora GMYO 4,58 -0,43 1,61 Park Elek.Madencilik 2,95 -1,99 -29,26 Parsan 15,40 -1,91 31,62 Pegasus 25,88 -2,63 -23,43 Peker GMYO 5,47 -2,67 Penguen Gıda 1,36 -1,45 -39,01 Pera GMYO 0,70 -7,89 -20,45 Pergamon Dış Ticaret 5,87 -3,45 53,27 Petkim 4,70 -2,89 -36,34 Petrokent Turizm 47,00 -4,08 -1,01 Pınar Et Ve Un 8,52 -1,50 -7,44 Pınar Su 1,51 -1,31 -16,11 Pınar Süt 9,85 -1,20 -18,70 Plastikkart 2,22 -1,77 -23,18 Polisan Holding 6,46 0,00 -25,23 Politeknik Metal 38,76 -1,87 16,40 Prizma Press Matbaacılık 1,66 -1,19 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,20 4,74 7,69 QNB Finansbank 4,88 -1,61 -11,27 Ral Yatırım Holding 1,40 -8,50 -14,11 Ray Sigorta 1,07 0,00 -40,88 Reysaş GMYO 1,27 -3,79 0,00 Reysaş Lojistik 0,89 -2,20 -30,47 Rhea Girişim 0,69 -1,43 -38,39 Rodrigo Tekstil 1,33 -2,21 -55,52 Royal Halı 0,86 -1,15 -5,49 RTA Laboratuvarları 1,72 -3,37 -37,68 Sabancı Holding 9,67 -0,21 -10,47 Safkar Ege Soğutmacılık 1,79 -8,21 Salix Yatırım Holding 4,24 -45,64 Sanel Mühendislik 1,37 -2,14 -19,88 Sanifoam Sünger 1,52 -1,94 -9,52 Sanko Pazarlama 3,28 -3,53 3,38 Saray Matbaacılık 1,09 -1,80 1,87 Sarkuysan 3,27 -1,51 -0,91 Sasa Polyester 9,48 -2,27 21,01 Say Reklamcılık 1,14 -4,20 -31,74 Sekuro Plastik 8,43 1,32 -1,98 Selçuk Ecza Deposu 3,82 -1,29 9,08 Selçuk Gıda 0,50 0,00 78,57 Senkron Güvenlik 1,14 -1,72 -38,71 Serve Kırtasiye 1,30 -4,41 109,68 Servet GMYO 2,93 0,00 -3,62 Seyitler Kimya 7,60 -3,43 -15,37 Silverline Endüstri 1,56 -1,89 -28,77 Sinpaş GMYO 0,65 0,00 -15,58 Soda Sanayii 5,46 0,37 8,33 Sodaş Sodyum Sanayii 4,50 32,02 Söktaş 1,30 -0,76 -21,69 Sönmez Filament 3,29 -1,20 -20,72 Sönmez Pamuklu 3,70 0,82 -6,57 Sumaş Suni Tahta 6,24 0,32 Şeker Fin. Kir. 2,44 -1,61 -5,06 Şekerbank 1,36 0,00 -25,68 Şişe Cam 4,23 -1,63 -10,00 Şok Marketler 10,17 -0,59 T. Halk Bankası 7,98 1,27 -25,97 T. Kalkınma Bank. 3,99 -2,21 -27,98 T.S.K.B. 1,22 -1,61 -13,09 T.Tuborg 10,76 -2,27 6,53 Taç Tarım Ürünleri 1,53 -6,71 -37,04 Tat Gıda 4,11 -1,67 -19,97 TAV Havalimanları 21,10 -1,22 -1,68 Taze Kuru Gıda 7,20 -5,26 -11,66 Tek-Art Turizm 0,69 0,00 -8,32 Tekfen Holding 15,57 -0,38 -4,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,28 -2,96 -36,31 Temapol Polimer Plastik 3,14 -2,48 -34,17 TGS Dış Ticaret 5,35 0,00 47,38 Tofaş Oto. Fab. 23,42 -2,42 -24,81 Torunlar GMYO 2,64 -2,22 -20,72 Trabzon Liman 12,41 -0,96 Trabzonspor Sportif 1,40 -0,71 -36,36 Trakya Cam 4,19 -0,95 -9,31 Trend GMYO 1,29 -2,27 TSKB GMYO 0,60 0,00 -17,81 Tuğçelik 2,56 -2,29 -19,50 Tukaş 1,50 -1,96 -32,74 Turcas Petrol 1,89 -2,58 -20,59 Turkcell 12,44 -4,38 -19,64 Tümosan Motor ve Traktör 5,18 -2,45 -31,75 Tüpraş 99,75 -1,92 -7,51 Türk Hava Yolları 16,64 -0,66 6,05 Türk Prysmian Kablo 1,76 -2,76 -29,69 Türk Telekom 6,14 -0,81 -4,66 Türk Traktör 53,45 -1,02 -24,17 Türker Proje Gayrimenkul 36,14 -2,54 -3,78 Ufuk Yatırım 1,91 -37,79 Ulaşlar Turizm Yat. 1,34 -4,29 -21,64 Ulusoy Elektrik 8,23 -2,14 -11,79 Ulusoy Un Sanayi 1,98 -1,98 -28,78 Umpaş Holding 0,56 -11,11 Uşak Seramik 1,81 -3,21 -26,12 Utopya Turizm 2,99 -6,56 -33,41 Uzertaş Boya 0,70 -38,60 Ülker Bisküvi 18,04 -1,53 -8,29 Ünye Çimento 4,62 0,22 11,06 Vakıf Fin. Kir. 1,99 -1,49 -4,33 Vakıf GMYO 2,02 -1,94 -22,31 Vakıf Yat. Ort. 1,16 -3,33 -18,31 Vakıflar Bankası 5,99 1,53 -11,52 Vakko Tekstil 2,78 -3,14 -5,60 Vanet Gıda 2,38 -3,25 -25,63 Verusa Holding 24,98 -0,40 8,99 Verusaturk Girisim 2,56 0,39 8,47 Vestel 9,10 -0,44 20,21 Vestel Beyaz Eşya 9,39 -2,19 10,73 Viking Kağıt 1,20 -2,44 0,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 -1,29 -34,05 Yapı ve Kredi Bank. 4,02 -0,25 -7,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 -4,76 -18,25 Yataş 25,50 -1,16 -9,89 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,62 -1,82 54,32 Yeni Gimat GMYO 12,74 -0,08 1,90 Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -23,81 Yeşil Yapı 0,49 -2,00 -51,96 Yeşil Yatırım Holding 12,60 -3,45 -21,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.899,90 -2,57 5,30 Yonga Mobilya 13,13 0,00 339,68 Yünsa 7,30 3,40 62,22 Zorlu Enerji 1,49 -1,97 -5,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
TURQUALITY kapsamına alınan ilk eğitim kurumu BAUTURQUALITY kapsamına alınan ilk eğitim kurumu BAU
Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurduTahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günün ilk yarısı (2)

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Gram altının fiyatı rekor kırdı

Gram altının fiyatı rekor kırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bucak'ta, 31 konutun kura çekimi yapıldı

Bucak'ta, 31 konutun kura çekimi yapıldı

Zeybekci: Doğru hamlenin doğru zamanda yapılacağına güvenimiz tam

Zeybekci: Doğru hamlenin doğru zamanda yapılacağına güvenimiz tam

Zeybekci: İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip

Zeybekci: İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip

TURQUALITY kapsamına alınan ilk eğitim kurumu BAU

TURQUALITY kapsamına alınan ilk eğitim kurumu BAU

Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu

Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu

Protestolu senetlerin ortala tutarı yüzde 17.4 yükseldi

Protestolu senetlerin ortala tutarı yüzde 17.4 yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.