Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)16.000,00 -5,84İş Bankası (B)1.230,000,00-1,63İş Bankası (C)6,411,75-4,04İş Bankası (Kur.)7.200,00 -6,92İş Fin.Kir.5,04-3,63238,26İş Girişim1,801,123,45İş GMYO1,090,93-10,92İş Y. Men. Değ.2,231,364,58İş Yat. Ort.0,800,001,39İşbir Holding180,000,56-2,76Işıklar Enerji Yapı Hol.0,264,00-35,00İttifak Holding3,133,6434,33İz Hayvancılık Tarım1,940,522,11İzmir Demir Çelik2,201,38-32,10İzmir Fırça8,100,62-12,43İzocam22,901,51-13,39Jantsa Jant Sanayi24,160,42-21,43Kafein Yazılım5,315,15 Kapital Yat. Holding2,67-2,20115,32Kaplamin3,470,87-11,48Kardemir (A)3,721,3626,10Kardemir (B)3,721,3626,96Kardemir (D)4,972,6954,83Karel Elektronik6,041,683,96Karsan Otomotiv1,691,208,33Karsu Tekstil1,060,95-46,46Karsusan Su Ürünleri San.5,800,0017,17Kartonsan255,200,24-8,28Katmerciler Ekipman7,68-0,90-35,79Kent Gıda130,300,54-4,54Kerevitaş Gıda64,950,31-45,10Kervansaray Yat. Holding0,390,0011,43Kiler GMYO2,111,44-42,35Kipa Ticaret1,960,51-24,03Klimasan Klima5,150,19-11,97Koç Holding13,792,22-23,77Konfrut Gıda21,362,3049,37Konya Çimento204,500,94-19,80Kordsa Teknik Tekstil6,950,14-5,34Koza Altın47,943,1925,50Koza Madencilik7,908,8222,67Körfez GMYO1,4111,90-15,06Kristal Kola1,430,00-20,56Kron Telekomünikasyon10,86-1,09-41,30Kuştur Kuşadası Turizm11,70 23,04Kuyumcukent Gayrimenkul3,55-4,05-14,46Kütahya Porselen5,280,38-26,36Lider Faktoring3,781,89-14,29Link Bilgisayar8,871,84-37,80Logo Yazılım49,000,00-16,60Lokman Hekim Sağlık5,680,35-7,79Lüks Kadife3,941,03-16,35Makina Takım1,342,29-33,00Mardin Çimento4,230,00-1,40Marka Yatırım Holding1,15-1,71-31,95Marmaris Altınyunus15,201,60-20,00Marshall59,700,6715,25Martı GMYO0,731,39-65,57Martı Otel0,771,32-16,30Mavi Giyim45,84-1,08-20,97Mazhar Zorlu Holding5,983,1049,87MCT Danışmanlık12,653,77110,83Mega Polietilen1,861,6463,16Menderes Tekstil0,691,47-16,87Merit Turizm5,690,00-3,40Merko Gıda0,930,00-30,08Metal Gayrimenkul1,14 -12,31Metemtur Otelcilik1,200,84-18,92Metro Holding1,061,927,07Metro Petrol ve Tesisleri1,980,51-28,00Metro Yatırım Ortaklığı2,101,45-2,33Migros Ticaret19,001,44-31,06Milpa1,340,75-37,96Mistral GMYO5,191,96-29,77MLP Sağlık16,390,99 MMC San. Ve Tic. Yat.1,303,17-6,47Mondi Tire Kutsan1,682,44-7,18Net Holding1,780,56-19,46Netaş Telekom.9,450,43-40,34Niğbaş Niğde Beton1,06-4,5012,77Nuh Çimento9,600,525,41Nurol GMYO3,570,85-24,84Odaş Elektrik4,450,68-25,83Olmuksan-IP4,10-0,49-10,36Orge Enerji Elektrik2,931,38-27,55Orma Orman Mahsulleri1,01-0,98-10,62Osmanlı Menkul2,51-1,18-20,06Ostim Endüstriyel Yat1,231,65-24,54Otokar76,650,13-36,50Oyak Yat. Ort.0,870,00-13,86Oylum Sınai Yatırımlar1,500,00-11,76Özak GMYO3,00-0,9928,21Özbal Çelik Boru1,28-2,29-52,44Özderici GMYO13,00-2,26733,33Özerden Plastik3,430,0015,10Panora GMYO4,64-0,222,95Park Elek.Madencilik2,961,72-29,02Parsan15,00-0,4628,21Pegasus25,560,39-24,38Peker GMYO5,641,62 Penguen Gıda1,382,99-38,12Pera GMYO0,66-4,35-25,00Pergamon Dış Ticaret6,081,3358,75Petkim4,711,29-36,20Petrokent Turizm48,002,081,10Pınar Et Ve Un8,50-0,35-7,66Pınar Su1,520,66-15,56Pınar Süt9,85-0,51-18,70Plastikkart2,251,81-22,15Polisan Holding6,591,23-23,73Politeknik Metal38,24-1,7014,83Prizma Press Matbaacılık1,680,603,70QNB Finans Fin. Kir.4,272,649,49QNB Finansbank4,870,41-11,45Ral Yatırım Holding1,523,40-6,75Ray Sigorta1,100,00-39,23Reysaş GMYO1,29-1,531,57Reysaş Lojistik0,891,14-30,47Rhea Girişim0,680,00-39,29Rodrigo Tekstil1,331,53-55,52Royal Halı0,861,18-5,49RTA Laboratuvarları1,730,00-37,32Sabancı Holding9,69-0,10-10,29Safkar Ege Soğutmacılık1,77-1,67 Salix Yatırım Holding4,230,00-45,77Sanel Mühendislik1,380,73-19,30Sanifoam Sünger1,570,64-6,55Sanko Pazarlama3,16-1,25-0,40Saray Matbaacılık1,091,871,87Sarkuysan3,290,61-0,30Sasa Polyester9,522,5921,52Say Reklamcılık1,227,02-26,95Sekuro Plastik8,820,922,56Selçuk Ecza Deposu3,860,0010,22Selçuk Gıda0,502,0478,57Senkron Güvenlik1,141,79-38,71Serve Kırtasiye1,462,82135,48Servet GMYO2,84-0,70-6,58Seyitler Kimya7,64-2,55-14,92Silverline Endüstri1,570,64-28,31Sinpaş GMYO0,663,13-14,29Soda Sanayii5,581,8210,71Sodaş Sodyum Sanayii4,305,6526,15Söktaş1,312,34-21,08Sönmez Filament3,302,17-20,48Sönmez Pamuklu3,771,34-4,80Sumaş Suni Tahta6,330,48 Şeker Fin. Kir.2,45-0,81-4,67Şekerbank1,361,49-25,68Şişe Cam4,16-0,24-11,49Şok Marketler10,363,70 T. Halk Bankası8,081,25-25,05T. Kalkınma Bank.4,021,52-27,44T.S.K.B.1,240,81-11,67T.Tuborg10,80-1,826,93Taç Tarım Ürünleri1,551,31-36,21Tat Gıda4,100,74-20,16TAV Havalimanları21,121,34-1,58Taze Kuru Gıda7,190,14-11,78Tek-Art Turizm0,701,45-6,99Tekfen Holding15,39-0,19-6,04Teknosa İç ve Dış Ticaret3,341,52-35,15Temapol Polimer Plastik3,161,28-33,75TGS Dış Ticaret5,350,7547,38Tofaş Oto. Fab.24,163,60-22,43Torunlar GMYO2,65-1,49-20,42Trabzon Liman12,370,41 Trabzonspor Sportif1,390,72-36,82Trakya Cam4,18-0,48-9,52Trend GMYO1,29-1,53 TSKB GMYO0,600,00-17,81Tuğçelik2,540,00-20,13Tukaş1,501,35-32,74Turcas Petrol1,901,06-20,17Turkcell13,112,90-15,31Tümosan Motor ve Traktör5,171,17-31,88Tüpraş100,30-0,79-7,00Türk Hava Yolları16,57-0,545,61Türk Prysmian Kablo1,780,56-28,89Türk Telekom6,394,41-0,78Türk Traktör55,501,37-21,26Türker Proje Gayrimenkul36,14-0,39-3,78Ufuk Yatırım1,84 -40,07Ulaşlar Turizm Yat.1,381,47-19,30Ulusoy Elektrik8,23-1,32-11,79Ulusoy Un Sanayi2,012,03-27,70Umpaş Holding0,55 -12,70Uşak Seramik1,821,11-25,71Utopya Turizm2,81-3,77-37,42Uzertaş Boya0,9620,00-15,79Ülker Bisküvi17,790,74-9,56Ünye Çimento4,590,0010,34Vakıf Fin. Kir.2,011,52-3,37Vakıf GMYO2,030,50-21,92Vakıf Yat. Ort.1,190,00-16,20Vakıflar Bankası5,942,41-12,26Vakko Tekstil2,800,72-4,92Vanet Gıda2,400,84-25,00Verusa Holding25,040,169,25Verusaturk Girisim2,560,398,47Vestel9,070,6719,82Vestel Beyaz Eşya9,400,1110,85Viking Kağıt1,231,652,50Yapı Kredi Koray GMYO1,531,32-34,05Yapı ve Kredi Bank.4,123,78-5,07Yaprak Süt ve Besi Çift.2,061,98-15,79Yataş25,300,40-10,60Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,653,7757,17Yeni Gimat GMYO12,902,543,18Yeşil GMYO0,480,00-23,81Yeşil Yapı0,502,04-50,98Yeşil Yatırım Holding12,631,12-21,06Yibitaş İnşaat Malzeme1.895,00-0,155,03Yonga Mobilya11,9310,26299,50Yünsa7,51-2,4766,89Zorlu Enerji 1,52 2,01 -3,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

