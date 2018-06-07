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Borsada günün ilk yarısı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.399,40 -15,26 İş Bankası (B) 1.188,90 -4,92 İş Bankası (C) 5,84 0,69 -12,57 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 2,59 -0,38 85,85 İş Girişim 1,65 -0,60 -5,17 İş GMYO 0,95 1,06 -22,36 İş Y. Men. Değ. 2,21 0,91 3,64 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12 İşbir Holding 170,00 -8,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00 İttifak Holding 2,96 0,68 27,04 İz Hayvancılık Tarım 1,95 2,09 2,63 İzmir Demir Çelik 2,41 -4,74 -25,62 İzmir Fırça 8,80 0,34 -4,86 İzocam 22,82 0,88 -13,69 Jantsa Jant Sanayi 23,70 0,94 -22,92 Kafein Yazılım 5,41 2,27 Kapital Yat. Holding 2,55 -0,78 105,65 Kaplamin 3,50 -0,28 -10,71 Kardemir (A) 3,47 1,46 17,63 Kardemir (B) 3,43 0,29 17,06 Kardemir (D) 4,42 0,91 37,69 Karel Elektronik 5,73 -1,04 -1,38 Karsan Otomotiv 1,43 -0,69 -8,33 Karsu Tekstil 1,06 0,95 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 5,60 0,00 13,13 Kartonsan 245,60 0,53 -11,73 Katmerciler Ekipman 7,39 0,14 -38,21 Kent Gıda 153,80 4,63 12,67 Kerevitaş Gıda 2,11 -2,76 -50,60 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43 Kiler GMYO 2,02 0,50 -44,81 Kipa Ticaret 1,95 -0,51 -24,42 Klimasan Klima 4,88 0,00 -16,58 Koç Holding 13,86 0,43 -23,38 Konfrut Gıda 20,10 -0,30 40,56 Konya Çimento 187,20 -0,43 -26,59 Kordsa Teknik Tekstil 6,67 0,45 -9,15 Koza Altın 50,40 3,70 31,94 Koza Madencilik 8,52 3,65 32,30 Körfez GMYO 1,26 -0,79 -24,10 Kristal Kola 1,23 0,82 -31,67 Kron Telekomünikasyon 10,79 -0,92 -41,68 Kuştur Kuşadası Turizm 10,45 9,89 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,78 -2,46 -33,01 Kütahya Porselen 5,04 0,20 -29,71 Lider Faktoring 3,82 0,00 -13,38 Link Bilgisayar 8,41 0,96 -41,02 Logo Yazılım 46,88 -0,04 -20,20 Lokman Hekim Sağlık 5,58 -1,59 -9,42 Lüks Kadife 3,85 0,52 -18,26 Makina Takım 1,29 -0,77 -35,50 Mardin Çimento 4,04 0,00 -5,83 Marka Yatırım Holding 1,02 -0,97 -39,64 Marmaris Altınyunus 15,80 0,83 -16,84 Marshall 54,20 1,31 4,63 Martı GMYO 0,66 0,00 -68,87 Martı Otel 0,75 -1,32 -18,48 Mavi Giyim 43,50 -1,36 -24,17 Mazhar Zorlu Holding 5,27 1,74 32,08 MCT Danışmanlık 23,18 -0,52 286,33 Mega Polietilen 2,47 3,35 116,67 Menderes Tekstil 0,66 1,54 -20,48 Merit Turizm 5,78 -1,87 Merko Gıda 0,87 -1,14 -34,59 Metal Gayrimenkul 1,15 0,00 -11,54 Metemtur Otelcilik 1,17 2,63 -20,95 Metro Holding 1,11 0,00 12,12 Metro Petrol ve Tesisleri 1,87 0,54 -32,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 -2,46 -44,65 Migros Ticaret 19,16 1,97 -30,48 Milpa 1,18 -0,84 -45,37 Mistral GMYO 5,12 -1,54 -30,72 MLP Sağlık 13,92 -1,28 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,26 0,00 -9,35 Mondi Tire Kutsan 1,56 1,96 -13,81 Net Holding 1,68 0,60 -23,98 Netaş Telekom. 8,83 -1,34 -44,26 Niğbaş Niğde Beton 0,83 0,00 -11,70 Nuh Çimento 9,41 -0,21 3,32 Nurol GMYO 3,45 0,29 -27,37 Odaş Elektrik 4,22 -0,47 -29,67 Olmuksan-IP 3,81 0,00 -16,70 Orge Enerji Elektrik 2,54 -1,17 -37,19 Orma Orman Mahsulleri 1,03 3,00 -8,85 Osmanlı Menkul 2,65 0,76 -15,61 Ostim Endüstriyel Yat 1,16 0,87 -28,83 Otokar 73,65 -1,67 -38,99 Oyak Yat. Ort. 0,82 -2,38 -17,18 Oylum Sınai Yatırımlar 1,41 0,00 -17,06 Özak GMYO 2,76 0,73 17,95 Özbal Çelik Boru 1,28 -0,78 -52,44 Özderici GMYO 6,00 2,04 480,55 Özerden Plastik 3,37 -0,30 13,09 Panora GMYO 4,80 -1,64 8,68 Park Elek.Madencilik 2,71 -0,37 -35,01 Parsan 13,93 4,50 19,06 Pegasus 25,62 -1,39 -24,20 Peker GMYO 6,22 0,32 Penguen Gıda 1,34 0,00 -39,91 Pera GMYO 0,58 -1,69 -34,09 Pergamon Dış Ticaret 5,59 0,18 45,96 Petkim 4,37 0,00 -40,81 Petrokent Turizm 46,02 -0,17 -3,07 Pınar Et Ve Un 7,65 -0,39 -16,89 Pınar Su 1,48 0,00 -17,78 Pınar Süt 9,14 0,44 -24,56 Plastikkart 2,18 -0,46 -24,57 Polisan Holding 6,22 2,13 -28,01 Politeknik Metal 40,58 4,05 21,86 Prizma Press Matbaacılık 1,78 2,30 9,88 QNB Finans Fin. Kir. 4,07 0,00 4,36 QNB Finansbank 4,39 -0,68 -20,18 Ral Yatırım Holding 1,49 2,76 -8,59 Ray Sigorta 1,08 0,00 -40,33 Reysaş GMYO 1,14 0,00 -10,24 Reysaş Lojistik 0,80 0,00 -37,50 Rhea Girişim 0,65 -1,52 -41,96 Rodrigo Tekstil 1,37 0,74 -54,18 Royal Halı 0,81 2,53 -10,99 RTA Laboratuvarları 1,65 0,61 -40,22 Sabancı Holding 8,99 1,24 -16,77 Safkar Ege Soğutmacılık 1,82 -1,62 Salix Yatırım Holding 4,13 -47,05 Sanel Mühendislik 1,38 0,00 -19,30 Sanifoam Sünger 1,50 1,35 -10,71 Sanko Pazarlama 3,21 0,31 1,18 Saray Matbaacılık 1,20 16,50 12,15 Sarkuysan 3,25 -0,31 3,68 Sasa Polyester 10,40 -1,05 32,75 Say Reklamcılık 1,10 0,00 -34,13 Sekuro Plastik 5,99 -0,50 -30,35 Selçuk Ecza Deposu 3,74 0,27 6,79 Selçuk Gıda 0,41 -2,38 46,43 Senkron Güvenlik 1,05 -0,94 -43,55 Serve Kırtasiye 1,18 1,72 90,32 Servet GMYO 2,57 -1,53 -15,46 Seyitler Kimya 7,12 -0,70 -20,71 Silverline Endüstri 1,52 2,01 -30,59 Sinpaş GMYO 0,60 0,00 -22,08 Soda Sanayii 5,44 2,26 13,17 Sodaş Sodyum Sanayii 4,77 1,71 39,94 Söktaş 1,27 0,00 -23,49 Sönmez Filament 3,17 -0,94 -23,61 Sönmez Pamuklu 3,38 -1,46 -14,65 Sumaş Suni Tahta 8,15 Şeker Fin. Kir. 2,38 1,28 -7,39 Şekerbank 1,18 0,00 -35,52 Şişe Cam 4,06 -0,49 -10,76 Şok Marketler 9,68 2,33 T. Halk Bankası 7,34 1,24 -31,91 T. Kalkınma Bank. 3,45 -0,29 -37,73 T.S.K.B. 1,02 0,00 -15,23 T.Tuborg 10,15 -1,46 0,50 Taç Tarım Ürünleri 1,56 0,65 -35,80 Tat Gıda 3,99 0,00 -22,30 TAV Havalimanları 22,70 1,25 5,78 Taze Kuru Gıda 7,02 -13,87 Tek-Art Turizm 0,74 1,37 -1,68 Tekfen Holding 15,07 0,74 -8,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,47 0,87 -32,62 Temapol Polimer Plastik 3,30 -0,60 -30,82 TGS Dış Ticaret 5,17 -1,52 42,42 Tofaş Oto. Fab. 23,96 1,96 -23,08 Torunlar GMYO 2,71 -0,37 -18,62 Trabzon Liman 10,65 -0,56 Trabzonspor Sportif 1,32 -0,75 -40,00 Trakya Cam 3,98 0,51 -10,63 Trend GMYO 1,28 -3,76 TSKB GMYO 0,58 -1,69 -20,55 Tuğçelik 2,44 -0,41 -23,27 Tukaş 1,52 0,66 -31,84 Turcas Petrol 1,70 -0,58 -28,57 Turkcell 11,78 1,29 -23,90 Tümosan Motor ve Traktör 4,87 0,21 -35,84 Tüpraş 108,60 1,50 0,69 Türk Hava Yolları 15,11 -1,05 -3,70 Türk Prysmian Kablo 1,64 -0,61 -34,48 Türk Telekom 5,25 -1,50 -18,48 Türk Traktör 51,85 -1,24 -26,44 Türker Proje Gayrimenkul 35,20 -0,28 -6,28 Ufuk Yatırım 1,88 -0,53 -38,76 Ulaşlar Turizm Yat. 1,27 0,79 -25,73 Ulusoy Elektrik 8,30 4,80 -11,04 Ulusoy Un Sanayi 1,90 0,53 -31,65 Umpaş Holding 0,48 0,00 -23,81 Uşak Seramik 1,71 -0,58 -30,20 Utopya Turizm 2,93 -0,68 -34,74 Uzertaş Boya 0,99 -13,16 Ülker Bisküvi 17,34 3,77 -11,85 Ünye Çimento 4,70 0,21 12,98 Vakıf Fin. Kir. 1,90 0,00 -8,65 Vakıf GMYO 1,83 0,00 -29,62 Vakıf Yat. Ort. 1,11 0,00 -21,83 Vakıflar Bankası 5,29 0,38 -21,86 Vakko Tekstil 2,46 -0,40 -16,47 Vanet Gıda 2,23 -0,45 -30,31 Verusa Holding 23,54 0,51 2,71 Verusaturk Girisim 2,95 0,00 25,00 Vestel 8,84 -0,56 16,78 Vestel Beyaz Eşya 10,45 -0,29 23,23 Viking Kağıt 1,30 0,78 8,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 0,00 -38,36 Yapı ve Kredi Bank. 2,47 2,49 -11,68 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,01 0,50 -17,84 Yataş 22,70 -1,05 -19,79 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,57 0,00 49,55 Yeni Gimat GMYO 12,90 0,39 3,18 Yeşil GMYO 0,44 0,00 -30,16 Yeşil Yapı 0,47 0,00 -53,92 Yeşil Yatırım Holding 12,47 -0,80 -22,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.856,00 -0,21 2,86 Yonga Mobilya 7,45 0,00 149,48 Yünsa 6,37 -1,70 41,56 Zorlu Enerji 1,43 0,00 -9,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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