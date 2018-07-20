Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)14.213,20 -16,35İş Bankası (B)1.247,10 -0,26İş Bankası (C)4,831,26-27,69İş Bankası (Kur.)6.761,00 -12,60İş Fin.Kir.2,67-0,3791,59İş Girişim1,721,18-1,15İş GMYO0,922,22-24,81İş Y. Men. Değ.2,120,95-0,58İş Yat. Ort.0,791,280,12İşbir Holding189,00-0,372,11Işıklar Enerji Yapı Hol.0,287,69-30,00İttifak Holding3,101,9733,05İz Hayvancılık Tarım1,940,522,11İzmir Demir Çelik2,501,21-22,84İzmir Fırça3,32-0,30-64,11İzocam22,860,53-13,54Jantsa Jant Sanayi25,720,47-16,35Kafein Yazılım5,651,80 Kapital Yat. Holding2,696,75116,94Kaplamin3,60-0,83-8,16Kardemir (A)3,22-0,629,15Kardemir (B)3,230,3110,24Kardemir (D)4,280,7133,33Karel Elektronik6,630,4514,11Karsan Otomotiv1,661,226,41Karsu Tekstil1,221,67-38,38Karsusan Su Ürünleri San.4,60 -7,07Kartonsan275,600,47-0,95Katmerciler Ekipman8,871,49-25,84Kent Gıda131,100,31-3,96Kerevitaş Gıda2,444,72-42,87Kervansaray Yat. Holding0,35-2,780,00Kiler GMYO2,3613,46-35,52Kipa Ticaret2,3819,60-7,75Klimasan Klima4,782,14-18,29Koç Holding12,97-0,61-28,30Konfrut Gıda20,941,4546,43Konya Çimento189,601,66-25,65Kordsa Teknik Tekstil7,21-0,55-1,80Koza Altın41,681,519,11Koza Madencilik6,181,81-4,04Körfez GMYO1,474,26-11,45Kristal Kola1,64-1,20-8,89Kron Telekomünikasyon10,728,50-42,05Kuştur Kuşadası Turizm11,01 15,78Kuyumcukent Gayrimenkul2,943,16-29,16Kütahya Porselen5,300,57-26,08Lider Faktoring3,800,53-6,73Link Bilgisayar10,268,92-28,05Logo Yazılım38,021,28-35,29Lokman Hekim Sağlık5,831,39-5,36Lüks Kadife4,240,00-9,98Makina Takım1,351,50-32,50Mardin Çimento3,660,83-4,93Marka Yatırım Holding0,88-1,12-47,93Marmaris Altınyunus15,63-0,38-17,74Marshall57,101,1510,23Martı GMYO0,721,41-66,04Martı Otel0,79-1,25-14,13Mavi Giyim34,341,84-40,14Mazhar Zorlu Holding4,89 22,56MCT Danışmanlık31,240,06420,67Mega Polietilen4,002,56250,88Menderes Tekstil0,720,00-13,25Merit Turizm5,94 0,85Merko Gıda0,862,38-35,34Metal Gayrimenkul1,100,00-15,38Metemtur Otelcilik1,290,00-12,84Metro Holding0,960,00-3,03Metro Petrol ve Tesisleri1,840,00-33,09Metro Yatırım Ortaklığı1,292,38-40,00Migros Ticaret19,262,45-30,12Milpa1,721,18-20,37Mistral GMYO2,52-0,40-31,80MLP Sağlık12,840,63 MMC San. Ve Tic. Yat.1,200,00-13,67Mondi Tire Kutsan1,691,20-6,63Net Holding1,742,35-21,27Netaş Telekom.9,510,42-39,96Niğbaş Niğde Beton0,98-1,014,26Nuh Çimento8,90-0,34-2,28Nurol GMYO3,522,03-25,89Odaş Elektrik4,920,41-18,00Olmuksan-IP3,961,80-13,42Orge Enerji Elektrik2,682,29-33,73Orma Orman Mahsulleri1,02 -9,73Osmanlı Menkul2,56-1,54-18,47Ostim Endüstriyel Yat1,323,94-19,02Otokar70,500,79-41,60Oyak Yat. Ort.0,851,19-14,15Oylum Sınai Yatırımlar1,271,60-25,29Özak GMYO2,420,833,42Özbal Çelik Boru2,21-1,78-17,88Özderici GMYO5,19-4,77402,18Özerden Plastik3,150,3214,29Panora GMYO4,50-0,441,89Park Elek.Madencilik3,121,63-25,18Parsan14,500,6923,93Pegasus27,220,15-19,47Peker GMYO6,818,44 Penguen Gıda1,482,78-33,63Pera GMYO0,570,00-35,23Pergamon Dış Ticaret6,061,8558,23Petkim4,320,23-35,63Petrokent Turizm54,00-1,1913,73Pınar Et Ve Un7,280,69-20,91Pınar Su1,520,66-15,56Pınar Süt8,990,67-25,80Plastikkart2,181,40-24,57Polisan Holding7,150,70-17,24Politeknik Metal38,00-1,0414,11Prizma Press Matbaacılık1,681,203,70QNB Finans Fin. Kir.3,85-6,10-1,28QNB Finansbank4,460,68-18,36Ral Yatırım Holding1,82-2,6711,66Ray Sigorta1,110,00-38,67Reysaş GMYO1,000,00-21,26Reysaş Lojistik0,913,41-28,91Rhea Girişim0,720,00-35,71Rodrigo Tekstil1,710,00-42,81Royal Halı0,91-1,090,00RTA Laboratuvarları1,772,31-35,87Sabancı Holding8,12-0,73-24,82Safkar Ege Soğutmacılık2,35-3,29 Salix Yatırım Holding3,730,27-52,18Sanel Mühendislik1,48-3,90-13,45Sanifoam Sünger1,460,69-13,10Sanko Pazarlama2,61-0,76-7,45Saray Matbaacılık1,1812,3810,28Sarkuysan3,190,631,77Sasa Polyester9,882,4926,12Say Reklamcılık1,191,71-28,74Sekuro Plastik5,350,00-37,79Selçuk Ecza Deposu3,791,348,22Selçuk Gıda0,39-2,5039,29Senkron Güvenlik1,622,53-12,90Serve Kırtasiye1,655,77166,13Servet GMYO2,711,12-10,86Seyitler Kimya7,36-0,27-18,04Silverline Endüstri1,390,72-20,02Sinpaş GMYO0,581,75-24,68Soda Sanayii5,790,7033,83Sodaş Sodyum Sanayii4,95 45,22Söktaş1,710,003,01Sönmez Filament3,57-0,28-13,98Sönmez Pamuklu3,670,00-7,32Sumaş Suni Tahta6,05-0,82 Şeker Fin. Kir.2,45-2,78-4,67Şekerbank1,201,69-34,43Şişe Cam4,730,213,97Şok Marketler8,510,71 T. Halk Bankası6,491,41-39,80T. Kalkınma Bank.4,42-0,23-20,22T.S.K.B.0,872,35-27,69T.Tuborg9,71-0,21-3,86Taç Tarım Ürünleri2,780,3614,40Tat Gıda4,130,73-19,58TAV Havalimanları27,220,0726,84Taze Kuru Gıda6,85-0,29-15,95Tek-Art Turizm0,81-1,227,63Tekfen Holding18,882,2215,26Teknosa İç ve Dış Ticaret4,68-1,68-9,13Temapol Polimer Plastik3,88-1,27-18,66TGS Dış Ticaret6,773,6886,50Tofaş Oto. Fab.22,301,00-28,41Torunlar GMYO2,380,85-27,22Trabzon Liman10,310,59 Trabzonspor Sportif1,350,75-38,64Trakya Cam4,702,175,54Trend GMYO1,280,79 TSKB GMYO0,580,00-20,55Tuğçelik2,551,59-19,81Tukaş1,690,00-24,22Turcas Petrol1,724,24-31,59Turkcell11,36-0,96-24,75Tümosan Motor ve Traktör5,461,68-28,06Tüpraş100,600,80-6,72Türk Hava Yolları16,100,192,61Türk Prysmian Kablo1,800,56-28,09Türk Telekom4,951,85-23,14Türk Traktör48,920,45-30,60Türker Proje Gayrimenkul30,060,27-19,97Ufuk Yatırım1,661,84-45,93Ulaşlar Turizm Yat.1,370,00-19,88Ulusoy Elektrik10,471,1612,22Ulusoy Un Sanayi1,940,52-30,22Umpaş Holding0,541,89-14,29Uşak Seramik1,910,53-22,04Utopya Turizm3,10-0,32-30,96Uzertaş Boya0,90 -21,05Ülker Bisküvi18,231,84-7,32Ünye Çimento4,02-0,509,13Vakıf Fin. Kir.1,501,35-7,37Vakıf GMYO1,851,09-26,39Vakıf Yat. Ort.1,380,73-2,82Vakıflar Bankası4,011,52-40,77Vakko Tekstil2,942,44-0,17Vanet Gıda2,89-2,36-9,69Verusa Holding21,862,15-4,62Verusaturk Girisim3,330,6041,10Vestel8,440,9611,49Vestel Beyaz Eşya10,570,6724,65Viking Kağıt1,28-1,546,67Yapı Kredi Koray GMYO1,613,21-30,60Yapı ve Kredi Bank.2,162,37-22,77Yaprak Süt ve Besi Çift.1,990,00-18,66Yataş4,581,10-43,36Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,512,7243,84Yeni Gimat GMYO8,060,75-3,30Yeşil GMYO0,520,00-17,46Yeşil Yapı0,60-1,64-41,18Yeşil Yatırım Holding21,84-4,6336,50Yibitaş İnşaat Malzeme1.910,90 5,91Yonga Mobilya6,80-1,45127,71Yünsa9,400,21108,89Zorlu Enerji1,491,36-5,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

