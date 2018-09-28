FİNANS

Borsada günün ilk yarısı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 -12,31 İş Bankası (B) 1.229,90 -1,64 İş Bankası (C) 4,45 0,91 -33,38 İş Bankası (Kur.) 7.300,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,18 0,46 56,43 İş Girişim 1,51 -0,66 -13,22 İş GMYO 0,89 -1,11 -27,27 İş Y. Men. Değ. 2,13 0,00 -0,11 İş Yat. Ort. 0,81 1,25 2,66 İşbir Holding 192,00 4,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,00 -42,50 İttifak Holding 3,50 -0,57 50,21 İz Hayvancılık Tarım 2,77 -1,07 45,79 İzmir Demir Çelik 2,08 0,48 -35,80 İzmir Fırça 1,78 -0,56 -80,76 İzocam 22,38 -1,24 -15,36 Jantsa Jant Sanayi 27,26 0,44 -11,35 Kafein Yazılım 8,09 -3,69 Kapital Yat. Holding 1,50 0,00 20,97 Kaplamin 3,43 -0,87 -12,50 Kardemir (A) 2,89 -1,03 -2,03 Kardemir (B) 2,88 -1,37 -1,71 Kardemir (D) 4,09 -0,49 27,41 Karel Elektronik 5,24 2,14 -9,81 Karsan Otomotiv 1,43 1,42 -8,33 Karsu Tekstil 1,15 -1,71 -41,92 Karsusan Su Ürünleri San. 4,55 -8,08 Kartonsan 332,80 -0,39 19,60 Katmerciler Ekipman 7,67 0,66 -35,87 Kent Gıda 120,80 -0,49 -11,50 Kerevitaş Gıda 2,09 -2,34 -51,06 Kervansaray Yat. Holding 0,26 0,00 -25,71 Kiler GMYO 1,70 0,00 -53,55 Klimasan Klima 4,72 0,85 -2,69 Koç Holding 16,98 -0,47 -6,13 Konfrut Gıda 23,38 2,10 63,50 Konya Çimento 202,90 0,20 -20,43 Kordsa Teknik Tekstil 9,51 -1,96 29,53 Koza Altın 51,30 0,10 34,29 Koza Madencilik 6,32 1,61 -1,86 Körfez GMYO 1,15 0,00 -30,72 Kristal Kola 1,55 0,00 -13,89 Kron Telekomünikasyon 12,26 4,25 -33,73 Kuştur Kuşadası Turizm 12,20 -2,40 28,30 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,48 -1,33 -64,34 Kütahya Porselen 5,58 -0,36 -22,18 Lider Faktoring 3,87 2,38 -5,01 Link Bilgisayar 9,35 -0,53 -34,43 Logo Yazılım 34,38 1,18 -41,48 Lokman Hekim Sağlık 4,88 -1,41 -19,06 Lüks Kadife 4,66 0,43 -1,06 Makina Takım 1,24 0,00 -38,00 Mardin Çimento 3,57 0,28 -7,27 Marka Yatırım Holding 0,70 -1,41 -58,58 Marmaris Altınyunus 16,59 0,73 -12,68 Marshall 39,22 -0,20 -24,29 Martı GMYO 0,65 -1,52 -69,34 Martı Otel 0,66 -1,49 -28,26 Mavi Giyim 35,82 2,05 -37,56 Mazhar Zorlu Holding 3,89 -2,51 MCT Danışmanlık 25,46 1,03 324,33 Mega Polietilen 3,21 -5,31 181,58 Menderes Tekstil 0,71 1,43 -14,46 Merit Turizm 6,50 10,36 Merko Gıda 0,88 -2,22 -33,83 Metal Gayrimenkul 0,85 -1,16 -34,62 Metemtur Otelcilik 1,23 0,00 -16,89 Metro Holding 0,85 0,00 -14,14 Metro Petrol ve Tesisleri 1,64 1,86 -40,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,12 1,82 -47,91 Migros Ticaret 16,24 1,88 -43,07 Milpa 1,43 -5,30 -33,80 Mistral GMYO 2,22 -0,45 -39,92 MLP Sağlık 11,69 2,10 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 1,98 -25,90 Mondi Tire Kutsan 2,43 0,83 34,25 Net Holding 2,08 -0,48 -5,88 Netaş Telekom. 8,69 0,23 -45,14 Niğbaş Niğde Beton 0,70 -1,41 -25,53 Nuh Çimento 8,94 0,34 -1,84 Nurol GMYO 3,06 0,33 -35,58 Odaş Elektrik 3,77 -1,57 -37,17 Olmuksan-IP 3,80 0,00 -16,92 Orge Enerji Elektrik 2,80 0,00 -30,76 Orma Orman Mahsulleri 0,88 1,15 -22,12 Osmanlı Menkul 2,00 -0,99 -36,31 Ostim Endüstriyel Yat 1,16 0,00 -28,83 Otokar 82,20 -1,20 -31,91 Oyak Yat. Ort. 1,08 0,00 9,08 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 0,98 -39,41 Özak GMYO 2,42 2,54 3,42 Özbal Çelik Boru 1,54 -2,53 -42,78 Özderici GMYO 5,00 -2,53 586,36 Özerden Plastik 2,86 -1,72 5,14 Panora GMYO 4,26 2,16 -3,54 Park Elek.Madencilik 2,85 -1,72 -31,65 Parsan 18,26 0,61 56,07 Pegasus 27,28 -2,08 -19,29 Peker GMYO 11,09 1,09 Penguen Gıda 1,37 0,74 -38,57 Pera GMYO 0,53 3,92 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 10,46 -0,76 173,11 Petkim 5,41 -0,55 -19,39 Petrokent Turizm 48,00 -2,04 1,10 Pınar Et Ve Un 6,03 -0,33 -34,49 Pınar Su 1,46 1,39 -18,89 Pınar Süt 8,16 0,25 -32,65 Plastikkart 2,28 0,00 -21,11 Polisan Holding 7,41 2,77 -14,24 Politeknik Metal 41,70 0,53 25,23 Prizma Press Matbaacılık 1,71 0,59 5,56 QNB Finans Fin. Kir. 3,77 0,00 -3,33 QNB Finansbank 5,25 0,00 -3,89 Ral Yatırım Holding 1,69 0,00 3,68 Ray Sigorta 1,43 -7,74 -20,99 Reysaş GMYO 0,77 0,00 -39,37 Reysaş Lojistik 0,82 -1,20 -35,94 Rhea Girişim 0,64 3,23 -42,86 Rodrigo Tekstil 2,05 0,49 -31,44 Royal Halı 0,80 -3,61 -12,09 RTA Laboratuvarları 2,03 0,50 -26,45 Sabancı Holding 7,63 1,06 -29,36 Safkar Ege Soğutmacılık 2,00 1,01 Salix Yatırım Holding 4,95 -0,40 -36,54 Sanel Mühendislik 1,57 0,00 -8,19 Sanifoam Sünger 1,28 -1,54 -23,81 Sanko Pazarlama 2,51 -1,18 -11,00 Saray Matbaacılık 0,99 0,00 -7,48 Sarkuysan 3,61 -0,28 15,17 Sasa Polyester 10,12 -0,49 29,18 Say Reklamcılık 1,03 0,98 -38,32 Sekuro Plastik 4,17 -6,92 -51,51 Selçuk Ecza Deposu 3,31 -0,60 -5,49 Selçuk Gıda 0,51 -1,92 82,14 Senkron Güvenlik 1,70 -2,86 -8,60 Serve Kırtasiye 2,43 1,67 291,94 Servet GMYO 2,66 -2,21 -12,50 Seyitler Kimya 4,05 -1,46 -21,48 Silverline Endüstri 1,34 -0,74 -22,89 Sinpaş GMYO 0,44 2,33 -42,86 Soda Sanayii 6,94 -1,00 60,41 Sodaş Sodyum Sanayii 5,53 -1,07 62,24 Söktaş 1,32 0,76 -20,48 Sönmez Filament 3,53 0,57 -14,94 Sönmez Pamuklu 3,61 -0,28 -8,84 Sumaş Suni Tahta 7,73 0,39 Şeker Fin. Kir. 2,10 0,00 -13,29 Şekerbank 1,11 2,78 -39,34 Şişe Cam 6,04 -1,47 32,77 Şok Marketler 8,93 -0,78 T. Halk Bankası 6,81 2,71 -35,24 T. Kalkınma Bank. 11,51 16,97 107,76 T.S.K.B. 0,87 2,35 -27,69 T.Tuborg 9,57 0,10 -3,44 Taç Tarım Ürünleri 2,63 0,00 8,23 Tat Gıda 4,52 2,73 -11,98 TAV Havalimanları 30,52 -0,46 42,22 Taze Kuru Gıda 8,20 -2,26 0,61 Tek-Art Turizm 0,80 1,27 6,30 Tekfen Holding 21,32 -3,27 30,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,75 -0,42 -7,77 Temapol Polimer Plastik 3,20 0,00 -32,91 TGS Dış Ticaret 5,63 -0,18 55,87 Tofaş Oto. Fab. 21,72 -0,73 -30,27 Torunlar GMYO 1,77 2,31 -45,88 Trabzon Liman 9,90 -2,94 Trabzonspor Sportif 1,30 0,00 -40,91 Trakya Cam 4,36 -1,58 8,30 Trend GMYO 1,55 0,00 TSKB GMYO 0,64 0,00 -12,33 Tuğçelik 2,33 -0,85 -26,73 Tukaş 1,53 1,32 -31,39 Turcas Petrol 1,71 0,00 -31,98 Turkcell 11,59 0,96 -21,20 Tümosan Motor ve Traktör 5,18 -0,58 -31,75 Tüpraş 134,20 -0,96 24,43 Türk Hava Yolları 19,19 0,47 22,31 Türk Prysmian Kablo 1,87 0,00 -25,30 Türk Telekom 3,70 0,27 -42,55 Türk Traktör 47,84 0,13 -32,13 Türker Proje Gayrimenkul 29,10 0,00 -22,52 Ufuk Yatırım 1,39 -4,14 -54,72 Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 0,00 -33,92 Ulusoy Elektrik 11,62 0,69 28,23 Ulusoy Un Sanayi 2,06 0,49 -25,90 Umpaş Holding 0,40 -36,51 Uşak Seramik 1,58 -8,14 -35,51 Utopya Turizm 3,77 -1,31 -16,04 Uzertaş Boya 0,81 -28,95 Ülker Bisküvi 16,69 -1,82 -15,15 Ünye Çimento 3,92 -0,25 6,42 Vakıf Fin. Kir. 1,40 0,72 -13,55 Vakıf GMYO 1,78 0,56 -29,18 Vakıf Yat. Ort. 1,25 0,81 -11,97 Vakıflar Bankası 3,83 3,23 -42,62 Vakko Tekstil 3,25 -0,31 10,36 Vanet Gıda 2,66 -1,12 -16,88 Verusa Holding 27,90 -16,17 21,80 Verusaturk Girisim 4,86 -19,93 105,93 Vestel 8,28 1,22 9,38 Vestel Beyaz Eşya 10,23 2,30 20,64 Viking Kağıt 1,34 0,75 11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 0,00 -37,07 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 5,03 -32,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,08 -1,42 -14,98 Yataş 4,40 13,99 -45,58 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,09 -2,68 3,83 Yeni Gimat GMYO 8,24 1,35 -1,14 Yeşil GMYO 0,27 3,85 -57,14 Yeşil Yapı 0,25 4,17 -75,49 Yeşil Yatırım Holding 11,21 -1,23 -29,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.000,00 66,27 Yonga Mobilya 12,38 8,69 314,57 Yünsa 7,43 1,36 65,11 Zorlu Enerji 1,34 -0,74 -15,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

PARTNER Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike
McAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam ettiMcAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam etti
IC Çeşme Marina’ya “Yeşil Dünya 2018” ödülüIC Çeşme Marina’ya “Yeşil Dünya 2018” ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günün ilk yarısı (2)

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir

Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir

Memura ödül ve performans sistemi

Memura ödül ve performans sistemi

Dijital para uyarısı! Bitcoin efsanesi bitiyor mu?

Dijital para uyarısı! Bitcoin efsanesi bitiyor mu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TMO Genel Müdürü Güldal: 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz

TMO Genel Müdürü Güldal: 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz

Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor

Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor

McAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam etti

McAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam etti

IC Çeşme Marina’ya “Yeşil Dünya 2018” ödülü

IC Çeşme Marina’ya “Yeşil Dünya 2018” ödülü

ENKA Systems hedef büyüttü

ENKA Systems hedef büyüttü

Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı (2)

Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.