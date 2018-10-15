Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A) 28.800,10 0,78

-9,55İş Bankası (B)2.246,4020,0079,66İş Bankası (C)4,181,70-37,42İş Bankası (Kur.)31.508,4050,00307,31İş Fin.Kir.2,111,4451,41İş Girişim1,512,03-13,22İş GMYO0,890,00-27,27İş Y. Men. Değ.2,05-0,49-3,86İş Yat. Ort.0,790,000,12İşbir Holding189,605,333,30Işıklar Enerji Yapı Hol.0,250,00-37,50İttifak Holding3,830,7964,38İz Hayvancılık Tarım3,311,8574,21İzmir Demir Çelik1,901,60-41,36İzmir Fırça1,591,27-82,81İzocam21,860,37-17,32Jantsa Jant Sanayi26,761,44-12,97Kafein Yazılım7,472,05 Kapital Yat. Holding1,660,6133,87Kaplamin3,141,29-19,90Kardemir (A)2,662,31-9,83Kardemir (B)2,652,71-9,56Kardemir (D)3,972,8523,68Karel Elektronik4,442,30-23,58Karsan Otomotiv1,312,34-16,03Karsu Tekstil1,070,00-45,96Karsusan Su Ürünleri San.4,50-0,22-9,09Kartonsan335,800,8420,68Katmerciler Ekipman6,671,06-44,23Kent Gıda117,301,91-14,07Kerevitaş Gıda1,961,55-54,11Kervansaray Yat. Holding0,313,33-11,43Kiler GMYO1,571,95-57,10Klimasan Klima4,64-0,22-4,34Koç Holding16,59-0,18-8,29Konfrut Gıda22,700,8958,74Konya Çimento184,402,96-27,69Kordsa Teknik Tekstil10,20-0,5838,93Koza Altın55,552,4945,42Koza Madencilik6,373,41-1,09Körfez GMYO1,060,95-36,14Kristal Kola1,442,13-20,00Kron Telekomünikasyon11,501,50-37,84Kuştur Kuşadası Turizm12,77 34,29Kuyumcukent Gayrimenkul1,302,36-68,67Kütahya Porselen4,991,22-30,40Lider Faktoring4,115,120,88Link Bilgisayar8,972,28-37,10Logo Yazılım32,160,50-45,26Lokman Hekim Sağlık4,950,41-17,90Lüks Kadife4,371,86-7,22Makina Takım1,140,00-43,00Mardin Çimento3,400,89-11,69Marka Yatırım Holding0,651,56-61,54Marmaris Altınyunus18,191,17-4,26Marshall33,241,53-35,83Martı GMYO0,591,72-72,17Martı Otel0,581,75-36,96Mavi Giyim36,524,64-36,34Mazhar Zorlu Holding3,74-0,80-6,27MCT Danışmanlık18,48-19,16208,00Mega Polietilen3,66-1,88221,05Menderes Tekstil0,640,00-22,89Merit Turizm6,47 9,85Merko Gıda0,852,41-36,09Metal Gayrimenkul0,800,00-38,46Metemtur Otelcilik1,151,77-22,30Metro Holding0,812,53-18,18Metro Petrol ve Tesisleri1,551,31-43,64Metro Yatırım Ortaklığı1,081,89-49,77Migros Ticaret15,412,80-45,98Milpa1,492,76-31,02Mistral GMYO1,981,02-46,41MLP Sağlık13,684,51 MMC San. Ve Tic. Yat.1,00-1,96-28,06Mondi Tire Kutsan2,371,2830,94Net Holding2,031,50-8,14Netaş Telekom.7,962,05-49,75Niğbaş Niğde Beton0,660,00-29,79Nuh Çimento8,700,12-4,47Nurol GMYO2,781,46-41,47Odaş Elektrik3,585,29-40,33Olmuksan-IP3,700,54-19,11Orge Enerji Elektrik3,372,12-16,67Orma Orman Mahsulleri0,84-4,55-25,66Osmanlı Menkul1,713,01-45,54Ostim Endüstriyel Yat1,06-3,64-34,97Otokar78,200,26-35,22Oyak Yat. Ort.0,971,04-2,03Oylum Sınai Yatırımlar1,030,00-39,41Özak GMYO2,490,816,41Özbal Çelik Boru1,471,38-45,38Özderici GMYO5,90-0,34709,91Özerden Plastik2,82-0,703,67Panora GMYO4,111,48-6,94Park Elek.Madencilik2,691,89-35,49Parsan21,880,6487,01Pegasus25,362,18-24,97Peker GMYO12,410,49 Penguen Gıda1,350,75-39,46Pera GMYO0,530,00-39,77Pergamon Dış Ticaret10,420,19172,07Petkim5,603,90-16,56Petrokent Turizm50,502,026,36Pınar Et Ve Un5,482,24-40,47Pınar Su1,341,52-25,56Pınar Süt6,800,89-43,87Plastikkart2,221,37-23,18Polisan Holding6,661,52-22,92Politeknik Metal39,880,4519,76Prizma Press Matbaacılık1,851,6514,20QNB Finans Fin. Kir.3,79-0,26-2,82QNB Finansbank5,011,01-8,29Ral Yatırım Holding1,86-1,0614,11Ray Sigorta1,791,13-1,10Reysaş GMYO0,721,41-43,31Reysaş Lojistik0,781,30-39,06Rhea Girişim0,550,00-50,89Rodrigo Tekstil2,37-1,25-20,74Royal Halı0,871,16-4,40RTA Laboratuvarları1,990,51-27,90Sabancı Holding7,702,26-28,71Safkar Ege Soğutmacılık1,821,11 Salix Yatırım Holding4,700,00-39,74Sanel Mühendislik1,511,34-11,70Sanifoam Sünger1,212,54-27,98Sanko Pazarlama2,291,33-18,80Saray Matbaacılık0,972,11-9,35Sarkuysan3,391,198,15Sasa Polyester10,143,8929,43Say Reklamcılık0,962,13-42,51Sekuro Plastik4,130,73-51,98Selçuk Ecza Deposu3,180,63-9,20Selçuk Gıda1,200,0058,99Senkron Güvenlik1,520,66-18,28Serve Kırtasiye2,153,86246,77Servet GMYO2,53-1,17-16,78Seyitler Kimya3,95-1,25-23,42Silverline Endüstri1,351,50-22,32Sinpaş GMYO0,420,00-45,45Soda Sanayii6,790,8956,94Sodaş Sodyum Sanayii5,55-1,7762,82Söktaş1,223,39-26,51Sönmez Filament3,452,68-16,87Sönmez Pamuklu3,412,10-13,89Sumaş Suni Tahta8,03-0,86 Şeker Fin. Kir.2,160,00-10,81Şekerbank1,031,98-43,72Şişe Cam5,300,7616,50Şok Marketler9,854,79 T. Halk Bankası7,283,26-30,77T. Kalkınma Bank.25,92-20,00367,87T.S.K.B.0,82-1,20-31,85T.Tuborg9,00-0,33-9,19Taç Tarım Ürünleri2,651,159,05Tat Gıda4,232,42-17,63TAV Havalimanları28,041,0130,66Taze Kuru Gıda8,601,185,52Tek-Art Turizm0,741,37-1,68Tekfen Holding22,66-1,6538,34Teknosa İç ve Dış Ticaret4,460,90-13,40Temapol Polimer Plastik3,081,65-35,43TGS Dış Ticaret5,721,0658,36Tofaş Oto. Fab.22,762,61-26,93Torunlar GMYO1,620,62-50,46Trabzon Liman9,691,68 Trabzonspor Sportif1,250,81-43,18Trakya Cam3,890,78-3,37Trend GMYO1,492,05 TSKB GMYO0,650,00-10,96Tuğçelik2,261,35-28,93Tukaş1,501,35-32,74Turcas Petrol1,601,27-36,36Turkcell10,740,85-26,98Tümosan Motor ve Traktör4,762,81-37,29Tüpraş137,800,2227,77Türk Hava Yolları17,691,1412,75Türk Prysmian Kablo1,812,84-27,69Türk Telekom3,572,29-44,57Türk Traktör44,70-2,06-36,58Türker Proje Gayrimenkul26,741,21-28,81Ufuk Yatırım1,281,59-58,31Ulaşlar Turizm Yat.1,112,78-35,09Ulusoy Elektrik11,202,1023,60Ulusoy Un Sanayi2,041,49-26,62Umpaş Holding0,597,27-6,35Uşak Seramik1,54-0,65-37,14Utopya Turizm3,842,13-14,48Uzertaş Boya0,79 -30,70Ülker Bisküvi16,520,30-16,01Ünye Çimento3,86-1,034,79Vakıf Fin. Kir.1,320,76-18,49Vakıf GMYO1,701,80-32,36Vakıf Yat. Ort.1,131,80-20,42Vakıflar Bankası3,953,95-40,82Vakko Tekstil3,062,003,91Vanet Gıda2,953,87-7,81Verusa Holding28,801,4825,73Verusaturk Girisim3,33-0,3041,10Vestel7,302,10-3,57Vestel Beyaz Eşya9,931,1217,10Viking Kağıt1,261,615,00Yapı Kredi Koray GMYO1,472,08-36,64Yapı ve Kredi Bank.1,721,78-38,50Yaprak Süt ve Besi Çift.2,080,97-14,98Yataş4,132,23-48,92Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,101,854,78Yeni Gimat GMYO8,020,25-3,78Yeşil GMYO0,32-3,03-49,21Yeşil Yapı0,31-6,06-69,61Yeşil Yatırım Holding11,82-0,34-26,13Yibitaş İnşaat Malzeme2.678,00 48,42Yonga Mobilya11,706,46291,80Yünsa6,700,4548,89Zorlu Enerji1,273,25-19,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Bitti)

