FİNANS

Borsada günün ilk yarısı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 13:47 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 123,63 İş Bankası (B) 3.499,50 -2,79 179,88 İş Bankası (C) 4,05 0,00 -39,37 İş Bankası (Kur.) 59.996,00 675,57 İş Fin.Kir. 3,26 0,00 133,93 İş Girişim 2,01 11,67 15,52 İş GMYO 0,91 2,25 -25,63 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,98 -3,39 İş Yat. Ort. 0,85 0,00 7,73 İşbir Holding 163,00 0,00 -11,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 2,78 -7,50 İttifak Holding 3,82 3,80 63,95 İz Hayvancılık Tarım 6,52 -13,18 243,16 İzmir Demir Çelik 1,70 1,19 -47,53 İzmir Fırça 1,51 -1,95 -83,68 İzocam 22,70 -0,35 -14,15 Jantsa Jant Sanayi 24,62 -0,16 -19,93 Kafein Yazılım 6,78 0,59 Kapital Yat. Holding 2,08 0,00 67,74 Kaplamin 3,04 -0,33 -22,45 Kardemir (A) 2,01 0,00 -31,86 Kardemir (B) 2,01 0,50 -31,40 Kardemir (D) 2,56 0,39 -20,25 Karel Elektronik 4,26 -0,23 -26,68 Karsan Otomotiv 1,29 0,00 -17,31 Karsu Tekstil 1,03 0,98 -47,98 Karsusan Su Ürünleri San. 4,21 0,72 -14,95 Kartonsan 340,30 5,26 22,30 Katmerciler Ekipman 5,66 0,71 -52,68 Kent Gıda 117,00 -1,02 -14,29 Kerevitaş Gıda 1,87 -1,06 -56,22 Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 11,43 Kiler GMYO 2,15 1,90 -41,26 Klimasan Klima 4,34 0,00 -10,52 Koç Holding 14,11 -0,07 -22,00 Konfrut Gıda 21,98 -1,35 53,71 Konya Çimento 183,00 1,10 -28,24 Kordsa Teknik Tekstil 9,76 -0,81 32,93 Koza Altın 52,20 2,35 36,65 Koza Madencilik 7,38 6,34 14,60 Körfez GMYO 1,41 -2,76 -15,06 Kristal Kola 1,11 -0,89 -38,33 Kron Telekomünikasyon 9,12 -0,98 -50,70 Kuştur Kuşadası Turizm 13,60 43,02 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,41 -3,42 -66,02 Kütahya Porselen 4,74 -0,21 -33,89 Lider Faktoring 4,18 -1,65 2,60 Link Bilgisayar 8,23 -0,36 -42,29 Logo Yazılım 28,10 -0,85 -52,17 Lokman Hekim Sağlık 4,50 1,58 -25,36 Lüks Kadife 4,20 -0,47 -10,83 Makina Takım 1,27 -3,79 -36,50 Mardin Çimento 2,97 1,02 -22,86 Marka Yatırım Holding 0,67 3,08 -60,36 Marmaris Altınyunus 18,69 1,47 -1,63 Marshall 24,60 0,00 -52,51 Martı GMYO 0,62 0,00 -70,75 Martı Otel 0,55 -1,79 -40,22 Mavi Giyim 34,84 0,99 -39,26 Mazhar Zorlu Holding 3,70 0,00 -7,27 Mega Polietilen 2,76 0,36 142,11 Menderes Tekstil 0,60 1,69 -27,71 Merit Turizm 6,00 1,87 Merko Gıda 0,89 2,30 -33,08 Metal Gayrimenkul 0,71 1,43 -45,38 Metemtur Otelcilik 0,97 -1,02 -34,46 Metro Holding 0,80 0,00 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,41 0,71 -48,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,42 2,16 -31,51 Migros Ticaret 15,03 2,80 -47,31 Milpa 1,60 2,56 -25,93 Mistral GMYO 2,17 -0,46 -41,27 MLP Sağlık 11,68 -0,85 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 5,26 -28,06 Mondi Tire Kutsan 1,98 2,06 9,39 Net Holding 2,08 1,46 -5,88 Netaş Telekom. 6,97 0,72 -56,00 Niğbaş Niğde Beton 1,20 -1,64 27,66 Nuh Çimento 8,08 -0,12 -11,28 Nurol GMYO 2,27 1,79 -52,21 Odaş Elektrik 2,54 -2,31 -57,67 Olmuksan-IP 3,64 1,96 -20,42 Orge Enerji Elektrik 2,90 0,00 -28,29 Orma Orman Mahsulleri 1,14 10,68 0,88 Osmanlı Menkul 1,65 -1,20 -47,45 Ostim Endüstriyel Yat 1,21 11,01 -25,77 Otokar 82,35 1,35 -31,78 Oyak Yat. Ort. 0,97 0,00 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,95 4,40 -44,12 Özak GMYO 2,33 1,30 -0,43 Özbal Çelik Boru 1,48 -3,90 -45,01 Özderici GMYO 5,90 0,68 709,91 Özerden Plastik 2,71 -0,37 -0,37 Panora GMYO 4,18 -0,95 -5,36 Park Elek.Madencilik 2,68 0,00 -35,73 Parsan 15,59 -3,59 33,25 Pegasus 23,32 3,28 -31,01 Peker GMYO 17,23 0,53 Penguen Gıda 1,30 0,00 -41,70 Pera GMYO 0,52 8,33 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 8,87 0,23 131,60 Petkim 5,22 0,58 -22,22 Petrokent Turizm 64,45 1,50 35,74 Pınar Et Ve Un 5,20 0,39 -43,51 Pınar Su 1,28 0,00 -28,89 Pınar Süt 6,82 0,59 -43,71 Plastikkart 2,30 0,00 -20,42 Polisan Holding 6,11 0,49 -29,28 Politeknik Metal 37,08 0,22 11,35 Prizma Press Matbaacılık 1,72 -1,71 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 3,70 0,00 -5,13 QNB Finansbank 5,01 0,00 -8,29 Ral Yatırım Holding 1,22 -1,61 -39,06 Ray Sigorta 1,55 -1,27 -14,36 Reysaş GMYO 0,60 -3,23 -52,76 Reysaş Lojistik 0,68 -2,86 -46,88 Rhea Girişim 0,63 1,61 -43,75 Rodrigo Tekstil 1,97 0,51 -34,11 Royal Halı 0,96 2,13 5,49 RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65 Sabancı Holding 7,50 -0,92 -30,56 Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 0,00 Salix Yatırım Holding 3,85 -1,53 -50,64 Sanel Mühendislik 2,66 2,31 55,56 Sanifoam Sünger 1,35 0,75 -19,64 Sanko Pazarlama 2,65 1,15 -6,03 Saray Matbaacılık 0,93 -1,06 -13,08 Sarkuysan 3,20 1,27 2,09 Sasa Polyester 9,05 0,44 15,52 Say Reklamcılık 0,96 20,00 -42,51 Sekuro Plastik 3,39 2,73 -60,58 Selçuk Ecza Deposu 2,87 0,35 -18,05 Selçuk Gıda 1,17 0,00 55,02 Senkron Güvenlik 1,35 0,75 -27,42 Serve Film Prodüksiyon 1,99 -0,50 220,97 Servet GMYO 3,40 0,89 11,84 Seyitler Kimya 3,87 0,52 -24,97 Silverline Endüstri 1,26 0,00 -27,50 Sinpaş GMYO 0,31 -3,13 -54,81 Soda Sanayii 7,04 -0,56 62,72 Sodaş Sodyum Sanayii 5,90 -5,45 73,09 Söktaş 1,07 0,94 -35,54 Sönmez Filament 3,23 0,00 -22,17 Sönmez Pamuklu 3,30 -0,30 -16,67 Sumaş Suni Tahta 7,29 -0,14 Şeker Fin. Kir. 2,34 0,86 -3,38 Şekerbank 1,18 0,00 -35,52 Şişe Cam 5,13 0,79 12,76 Şok Marketler 10,55 1,54 T. Halk Bankası 6,99 0,00 -33,53 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,90 -0,25 476,00 T.S.K.B. 0,77 0,00 -36,01 T.Tuborg 9,87 0,20 -0,41 Taç Tarım Ürünleri 2,89 1,05 18,93 Tat Gıda 3,72 1,36 -27,56 TAV Havalimanları 24,18 -0,08 12,68 Taze Kuru Gıda 7,80 0,00 -4,29 Tek-Art Turizm 0,74 2,78 -1,68 Tekfen Holding 20,34 -1,17 24,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,31 1,85 -35,73 Temapol Polimer Plastik 3,51 -0,85 -26,42 TGS Dış Ticaret 4,94 -0,80 36,77 Tofaş Oto. Fab. 17,27 0,52 -44,55 Torunlar GMYO 1,57 0,00 -51,99 Trabzon Liman 8,98 0,11 Trabzonspor Sportif 1,21 0,00 -45,00 Trakya Cam 3,06 0,66 -23,99 Trend GMYO 1,47 2,80 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,29 0,44 -27,99 Tukaş 1,42 -0,70 -36,32 Turcas Petrol 1,53 -0,65 -39,14 Turkcell 12,21 1,33 -16,98 Tümosan Motor ve Traktör 4,57 0,00 -39,79 Tüpraş 124,30 0,40 15,25 Türk Hava Yolları 16,45 0,98 4,84 Türk Prysmian Kablo 1,75 -1,13 -30,09 Türk Telekom 3,74 0,27 -41,93 Türk Traktör 35,20 0,40 -50,06 Türker Proje Gayrimenkul 27,02 0,30 -28,06 Ufuk Yatırım 1,16 0,00 -62,21 Ulaşlar Turizm Yat. 1,12 -1,75 -34,50 Ulusoy Elektrik 13,35 0,00 47,32 Ulusoy Un Sanayi 2,32 0,00 -16,55 Umpaş Holding 0,74 17,46 Uşak Seramik 1,53 -0,65 -37,55 Utopya Turizm 3,74 1,08 -16,70 Uzertaş Boya 0,65 -2,99 -42,98 Ülker Bisküvi 14,94 -0,07 -24,05 Ünye Çimento 3,44 0,29 -6,61 Vakıf Fin. Kir. 1,36 0,74 -16,02 Vakıf GMYO 1,98 3,66 -21,22 Vakıf Yat. Ort. 1,19 4,39 -16,20 Vakıflar Bankası 3,65 0,27 -45,31 Vakko Tekstil 3,02 0,33 2,55 Vanet Gıda 2,75 -2,48 -14,06 Verusa Holding 14,86 -0,27 -35,13 Verusaturk Girisim 3,42 0,88 44,92 Vestel 6,29 1,78 -16,91 Vestel Beyaz Eşya 12,49 -0,72 47,29 Viking Kağıt 1,12 -0,88 -6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 0,00 -32,76 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 -0,60 -41,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,20 0,00 -10,07 Yataş 3,78 0,27 -53,25 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,99 2,06 -5,70 Yeni Gimat GMYO 7,95 0,00 -4,62 Yeşil GMYO 0,28 -3,45 -55,56 Yeşil Yapı 0,29 0,00 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,91 -0,55 -31,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.931,00 7,02 Yonga Mobilya 9,30 2,20 211,43 Yünsa 4,96 -1,98 10,22 Zorlu Enerji 1,29 -0,77 -18,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

PARTNERJoker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek! Joker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek!
Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 AğustosYeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos
Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldıBereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günün ilk yarısı (2)

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz

Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.