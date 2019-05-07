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Borsada günün ilk yarısı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 13:22 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 18.687,90 20,00 510,68 İş Bankası (C) 5,12 -2,48 13,02 İş Bankası (Kur.) 159.999,90 229,20 İş Fin.Kir. 7,65 -4,37 65,23 İş Girişim 2,79 -1,41 36,76 İş GMYO 0,94 -1,05 -12,96 İş Y. Men. Değ. 2,71 -0,73 46,74 İş Yat. Ort. 0,83 0,00 12,45 İşbir Holding 240,00 -0,99 73,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 16,67 -50,00 İttifak Holding 6,85 -2,56 120,97 İz Hayvancılık Tarım 5,85 -4,88 -11,23 İzmir Demir Çelik 1,69 0,00 1,81 İzmir Fırça 1,66 -1,19 -19,81 İzocam 19,23 -1,13 -10,22 Jantsa Jant Sanayi 27,14 -1,24 5,15 Kafein Yazılım 6,61 -0,75 -4,03 Kapital Yat. Holding 1,67 -0,60 -41,81 Kaplamin 3,21 -0,93 -10,83 Kardemir (A) 2,13 -1,84 17,03 Kardemir (B) 2,11 -1,86 15,30 Kardemir (D) 2,14 -1,38 -1,83 Karel Elektronik 6,90 1,32 65,47 Karsan Otomotiv 1,36 -0,73 6,25 Karsu Tekstil 1,23 -1,60 -1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 48,65 Kartonsan 300,40 -0,07 -5,82 Katmerciler Ekipman 3,76 -1,05 -35,95 Kent Gıda 127,20 0,32 6,89 Kerevitaş Gıda 1,46 -2,01 -18,89 Kervansaray Yat. Holding 0,25 0,00 -28,57 Kiler GMYO 1,87 -0,53 6,86 Klimasan Klima 6,97 -0,43 76,01 Koç Holding 15,77 -2,47 13,87 Konfrut Gıda 27,00 1,73 13,07 Konya Çimento 177,40 -0,34 -0,34 Kordsa Teknik Tekstil 11,60 0,26 22,61 Koza Altın 43,04 1,80 -16,10 Koza Madencilik 5,44 0,37 -24,65 Körfez GMYO 1,27 -0,78 4,10 Kristal Kola 0,78 -2,50 -25,71 Kron Telekomünikasyon 8,24 -0,84 -5,29 Kuştur Kuşadası Turizm 18,80 37,13 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 -5,74 1,77 Kütahya Porselen 4,16 -1,19 -8,57 Lider Faktoring 2,14 -1,38 -4,89 Link Bilgisayar 12,10 -0,74 45,43 Logo Yazılım 38,32 1,91 41,19 Lokman Hekim Sağlık 4,10 -1,91 -8,89 Lüks Kadife 3,95 -0,25 -18,56 Makina Takım 1,27 0,00 -17,53 Mardin Çimento 2,90 -0,68 4,43 Marka Yatırım Holding 0,61 -1,61 -1,61 Marmaris Altınyunus 17,32 -2,42 -1,37 Marshall 26,06 -1,66 3,33 Martı GMYO 0,61 -3,17 -6,15 Martı Otel 0,63 1,61 8,62 Mavi Giyim 34,96 -3,37 8,50 Mazhar Zorlu Holding 3,46 -1,70 -9,19 Mega Polietilen 1,87 -1,06 -8,33 Menderes Tekstil 0,65 -1,52 -9,72 Mensa 0,15 -6,25 7,14 Merit Turizm 8,50 41,90 Merko Gıda 0,65 0,00 -35,64 Metal Gayrimenkul 0,72 -1,37 -17,24 Metemtur Otelcilik 0,99 -1,98 -5,71 Metro Holding 0,79 -2,47 3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 -0,88 1,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 -1,55 7,63 Migros Ticaret 12,77 -2,82 -14,30 Milpa 1,35 -2,88 -5,55 Mistral GMYO 1,13 0,00 -26,14 MLP Sağlık 10,77 -1,64 0,65 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 0,96 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,54 -1,91 -17,20 Net Holding 1,65 0,00 -15,82 Netaş Telekom. 6,79 -2,30 5,11 Niğbaş Niğde Beton 7,07 0,57 76,75 Nuh Çimento 7,00 -0,43 -9,56 Nurol GMYO 2,04 -0,49 -2,86 Odaş Elektrik 1,42 -2,07 0,85 Olmuksan-IP 3,81 -0,26 13,06 Orge Enerji Elektrik 2,94 -2,97 -5,77 Orma Orman Mahsulleri 1,13 -5,83 -5,83 Osmanlı Menkul 1,50 -1,96 -12,79 Ostim Endüstriyel Yat 1,04 -1,89 -3,70 Otokar 109,70 -1,35 27,72 Oyak Yat. Ort. 1,07 -1,83 -34,36 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 -0,94 2,94 Özak GMYO 2,47 -0,80 17,06 Özbal Çelik Boru 1,08 -1,82 -21,74 Özderici GMYO 0,77 -2,53 -67,23 Özerden Plastik 3,16 -0,63 26,40 Panora GMYO 4,07 -0,25 8,90 Park Elek.Madencilik 2,11 -1,40 -12,45 Parsan 11,67 -0,51 33,22 Pegasus 30,26 -0,85 32,02 Peker GMYO 3,73 4,19 -54,65 Penguen Gıda 1,34 -2,90 24,07 Pera GMYO 0,53 -1,85 -31,17 Pergamon Dış Ticaret 6,50 -2,84 6,43 Petkim 4,38 -0,90 -13,10 Petrokent Turizm 68,00 -0,29 -1,02 Pınar Et Ve Un 5,48 -2,66 23,51 Pınar Su 1,23 -1,60 -1,60 Pınar Süt 6,19 0,16 -0,43 Plastikkart 3,27 6,17 21,11 Polisan Holding 3,08 0,33 2,16 Politeknik Metal 42,00 -0,62 19,77 Prizma Press Matbaacılık 1,64 -1,20 5,81 QNB Finans Fin. Kir. 4,25 0,00 -37,50 QNB Finansbank 6,34 -1,55 -29,63 Ral Yatırım Holding 4,30 0,47 133,70 Ray Sigorta 2,01 -0,99 44,60 Reysaş GMYO 0,78 0,00 13,04 Reysaş Lojistik 0,70 -1,41 -5,41 Rhea Girişim 0,69 -1,43 4,55 Rodrigo Tekstil 2,17 0,93 14,21 Royal Halı 1,45 0,00 46,46 RTA Laboratuvarları 1,29 -1,53 -25,86 Sabancı Holding 7,15 -3,64 -1,14 Safkar Ege Soğutmacılık 1,61 -1,23 3,86 Salix Yatırım Holding 2,98 -0,67 -22,60 Sanel Mühendislik 2,56 -6,57 17,43 Sanifoam Sünger 1,74 -2,79 39,20 Sanko Pazarlama 2,24 0,45 -3,03 Saray Matbaacılık 1,05 2,94 5,00 Sarkuysan 3,13 -0,63 -8,21 Sasa Polyester 5,90 -1,34 -1,17 Say Reklamcılık 0,85 2,41 -9,57 Sekuro Plastik 2,66 -0,75 -10,14 Selçuk Ecza Deposu 3,88 -1,02 42,73 Selçuk Gıda 1,52 1,33 14,29 Senkron Güvenlik 5,51 0,36 451,00 Serve Film Prodüksiyon 2,66 6,40 36,41 Servet GMYO 3,89 1,57 -17,23 Seyitler Kimya 3,57 -0,83 -7,27 Silverline Endüstri 1,12 -0,88 -16,42 Sinpaş GMYO 0,43 10,26 16,22 Soda Sanayii 8,06 0,62 13,52 Sodaş Sodyum Sanayii 6,87 9,92 23,82 Söktaş 1,43 -0,69 12,60 Sönmez Filament 3,30 -0,30 5,77 Sönmez Pamuklu 3,30 0,30 5,77 Sumaş Suni Tahta 7,20 2,86 Şeker Fin. Kir. 3,16 -1,25 12,06 Şekerbank 0,96 -2,04 -12,73 Şişe Cam 5,87 -2,49 3,53 Şok Marketler 9,00 -0,55 -16,28 T. Halk Bankası 5,57 -2,11 -20,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 14,75 -2,25 -13,23 T.S.K.B. 0,71 -2,74 -12,35 T.Tuborg 8,38 -0,95 5,62 Taç Tarım Ürünleri 4,88 -1,81 -3,56 Tat Gıda 4,02 -1,23 5,24 TAV Havalimanları 24,60 -0,73 11,86 Taze Kuru Gıda 5,64 -3,75 -17,06 Tek-Art Turizm 0,68 -1,45 -20,00 Tekfen Holding 25,20 -1,18 28,37 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,23 -1,76 -24,92 Temapol Polimer Plastik 2,75 -1,08 -10,13 TGS Dış Ticaret 3,02 -0,66 28,51 Tofaş Oto. Fab. 17,78 -4,66 14,63 Torunlar GMYO 2,15 -0,92 42,38 Trabzon Liman 8,96 -0,11 6,79 Trabzonspor Sportif 1,01 -1,94 -26,60 Trakya Cam 2,99 -1,32 -1,32 Trend GMYO 1,24 -1,59 -2,36 TSKB GMYO 0,73 0,00 -10,98 Tuğçelik 2,03 -1,46 -4,69 Tukaş 3,90 -1,02 134,94 Turcas Petrol 1,33 -1,48 -5,67 Turkcell 11,51 -4,08 -5,42 Tümosan Motor ve Traktör 4,28 -1,61 -4,89 Tüpraş 121,10 -1,54 16,07 Türk Hava Yolları 13,62 -1,30 -15,46 Türk Prysmian Kablo 1,78 -1,66 3,21 Türk Telekom 3,94 -2,72 1,03 Türk Traktör 26,36 -1,57 -24,47 Türker Proje Gayrimenkul 25,84 -0,62 -19,60 Ufuk Yatırım 1,09 -0,91 -4,39 Ulaşlar Turizm Yat. 1,24 -2,36 8,77 Ulusoy Elektrik 20,74 0,68 29,95 Ulusoy Un Sanayi 2,21 -0,90 6,25 Umpaş Holding 0,40 -27,27 Uşak Seramik 0,98 -1,01 -11,71 Utopya Turizm 3,00 0,00 -26,83 Uzertaş Boya 0,95 0,00 58,33 Ülker Bisküvi 17,89 -3,40 21,95 Ünye Çimento 2,83 -3,41 -18,44 Vakıf Fin. Kir. 1,28 -2,29 -28,09 Vakıf GMYO 1,68 -2,89 -15,58 Vakıf Yat. Ort. 1,15 0,88 -24,34 Vakıflar Bankası 3,86 -1,78 -1,03 Vakko Tekstil 2,88 -1,37 10,41 Vanet Gıda 1,54 -2,53 18,46 Verusa Holding 18,24 0,05 9,88 Verusaturk Girisim 2,96 -1,33 -10,57 Vestel 11,57 7,63 108,47 Vestel Beyaz Eşya 15,47 1,44 28,70 Viking Kağıt 1,07 1,90 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,40 -2,78 -18,60 Yapı ve Kredi Bank. 1,98 -2,94 23,75 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 0,00 -7,53 Yataş 4,08 -3,09 -8,72 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,78 1,30 -17,02 Yeni Gimat GMYO 7,74 -0,13 7,79 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 8,13 -2,17 -15,58 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.750,10 1,07 25,06 Yonga Mobilya 5,51 -7,55 -16,52 Yünsa 3,84 -6,11 -8,02 Zorlu Enerji 1,17 -2,50 -4,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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