FİNANS

Borsada günün ilk yarısı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 13:22 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.399,50 -0,54 501,25 İş Bankası (C) 6,09 1,00 34,44 İş Bankası (Kur.) 151.000,00 210,69 İş Fin.Kir. 2,15 0,00 -53,56 İş Girişim 2,66 0,00 30,39 İş GMYO 0,95 -1,04 -12,04 İş Y. Men. Değ. 3,91 -1,26 111,71 İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35 İşbir Holding 340,20 -5,50 147,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -55,95 İttifak Holding 6,44 0,63 107,74 İz Hayvancılık Tarım 5,34 8,98 -18,97 İzmir Demir Çelik 1,74 -0,57 4,82 İzmir Fırça 1,81 -1,09 -12,56 İzocam 20,16 0,00 -5,88 Jantsa Jant Sanayi 41,74 5,94 61,71 Kafein Yazılım 7,15 0,14 3,81 Kapital Yat. Holding 1,82 -36,59 Kaplamin 5,88 -1,51 63,33 Kardemir (A) 2,17 -0,91 26,78 Kardemir (B) 2,18 0,00 26,67 Kardemir (D) 2,26 -0,44 9,93 Karel Elektronik 8,87 0,23 112,71 Karsan Otomotiv 1,18 0,00 -7,81 Karsu Tekstil 2,02 -0,98 61,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,09 37,57 Kartonsan 312,60 0,35 -2,00 Katmerciler Ekipman 2,87 2,14 -4,61 Kent Gıda 115,00 -0,09 -3,36 Kerevitaş Gıda 2,40 0,42 33,33 Kervansaray Yat. Holding 0,42 10,53 20,00 Kiler GMYO 2,04 0,99 16,57 Klimasan Klima 11,05 -0,36 184,80 Koç Holding 18,35 -1,13 32,50 Konfrut Gıda 35,22 0,17 47,49 Konya Çimento 184,50 -1,07 3,65 Kordsa Teknik Tekstil 12,19 1,75 28,84 Koza Altın 63,50 -0,78 23,78 Koza Madencilik 7,95 0,13 10,11 Körfez GMYO 1,62 -1,82 32,79 Kristal Kola 1,08 0,00 2,86 Kron Telekomünikasyon 8,78 -1,35 0,92 Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 -1,69 53,17 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 -2,44 6,19 Kütahya Porselen 5,25 -0,38 15,38 Lider Faktoring 2,37 -0,84 5,33 Link Bilgisayar 10,55 -2,22 26,80 Logo Yazılım 38,92 -1,02 43,40 Lokman Hekim Sağlık 3,93 -1,01 -12,67 Lüks Kadife 5,40 -0,55 11,34 Makina Takım 1,53 -1,29 -0,65 Mardin Çimento 2,96 1,37 6,59 Marka Yatırım Holding 0,77 -1,28 24,19 Marmaris Altınyunus 21,30 -0,56 21,30 Marshall 33,60 1,20 33,23 Martı GMYO 0,75 1,35 15,38 Martı Otel 0,75 1,35 29,31 Mavi Giyim 38,64 -0,26 19,93 Mazhar Zorlu Holding 5,80 8,41 52,23 Mega Polietilen 1,94 -1,52 -4,90 Menderes Tekstil 0,76 1,33 5,56 Mensa 0,19 0,00 35,71 Merit Turizm 11,46 -0,35 91,32 Merko Gıda 0,81 0,00 -19,80 Metal Gayrimenkul 0,74 1,37 -14,94 Metemtur Otelcilik 1,47 -1,34 40,00 Metro Holding 1,52 0,00 100,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,33 0,76 20,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,49 -0,67 26,27 Migros Ticaret 19,96 -1,67 33,96 Milpa 1,52 0,00 6,34 Mistral GMYO 1,48 -1,99 -3,27 MLP Sağlık 13,30 0,08 24,30 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,73 -1,14 -6,99 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,42 -0,16 Net Holding 1,74 1,75 -11,22 Netaş Telekom. 7,30 0,83 13,00 Niğbaş Niğde Beton 16,31 1,81 307,75 Nuh Çimento 6,70 0,60 -3,32 Nurol GMYO 2,64 6,88 25,71 Odaş Elektrik 1,77 -3,28 25,71 Olmuksan-IP 3,62 0,00 7,42 Orge Enerji Elektrik 3,44 -1,71 10,26 Orma Orman Mahsulleri 1,22 0,00 1,67 Osmanlı Menkul 1,42 0,71 -17,44 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 0,00 2,78 Otokar 129,60 -1,07 50,89 Oyak Yat. Ort. 1,62 -3,57 2,32 Oylum Sınai Yatırımlar 2,01 -1,47 97,06 Özak GMYO 1,64 -1,20 13,17 Özbal Çelik Boru 1,24 -5,34 -10,14 Özderici GMYO 1,08 0,93 -54,04 Özerden Plastik 2,77 0,73 13,64 Panora GMYO 4,60 3,60 25,11 Park Elek.Madencilik 3,59 1,13 48,96 Parsan 14,09 0,36 60,84 Pegasus 63,65 -2,53 177,71 Peker GMYO 3,27 0,31 -60,24 Penguen Gıda 1,56 0,65 44,44 Pera GMYO 0,65 0,00 -15,58 Pergamon Dış Ticaret 6,30 0,00 3,15 Petkim 3,65 0,55 -7,30 Petrokent Turizm 77,50 -1,27 12,81 Pınar Et Ve Un 6,68 0,15 50,56 Pınar Su 1,46 -1,35 16,80 Pınar Süt 7,85 0,00 26,27 Plastikkart 3,39 -1,74 25,56 Polisan Holding 2,42 -5,47 -19,73 Politeknik Metal 80,00 0,13 128,14 Prizma Press Matbaacılık 3,87 0,52 149,68 QNB Finans Fin. Kir. 4,53 -1,31 -33,38 QNB Finansbank 11,00 -0,45 22,09 Ral Yatırım Holding 6,82 0,89 270,65 Ray Sigorta 2,31 -0,86 66,19 Reysaş GMYO 1,33 0,76 92,75 Reysaş Lojistik 1,08 0,93 45,95 Rhea Girişim 0,75 2,74 13,64 Rodrigo Tekstil 6,16 -0,96 224,21 Royal Halı 0,85 -1,16 -14,14 RTA Laboratuvarları 1,30 -1,52 -19,92 Sabancı Holding 9,19 0,00 27,06 Safkar Ege Soğutmacılık 1,70 -0,58 9,66 Salix Yatırım Holding 3,70 -3,90 Sanel Mühendislik 5,27 -0,38 141,74 Sanifoam Sünger 2,02 -1,94 61,60 Sanko Pazarlama 2,64 -0,75 33,06 Saray Matbaacılık 1,23 0,00 23,00 Sarkuysan 3,54 0,57 12,64 Sasa Polyester 6,25 -1,11 8,77 Say Reklamcılık 1,20 -1,64 27,66 Sekuro Plastik 3,05 -1,29 3,04 Selçuk Ecza Deposu 5,28 2,52 94,23 Selçuk Gıda 1,63 1,87 22,56 Senkron Güvenlik 2,13 0,00 113,00 Serve Film Prodüksiyon 1,84 -0,54 -5,64 Servet GMYO 4,38 5,29 -6,81 Seyitler Kimya 4,80 7,87 24,68 Silverline Endüstri 1,41 -0,70 5,22 Sinpaş GMYO 0,78 0,00 110,81 Smartiks Yazılım 2,61 0,00 Soda Sanayii 5,89 1,03 -12,94 Sodaş Sodyum Sanayii 7,19 -1,51 29,58 Söktaş 1,65 0,00 29,92 Sönmez Filament 4,40 0,69 41,03 Sönmez Pamuklu 3,66 0,00 17,31 Sumaş Suni Tahta 6,20 0,00 -7,40 Şeker Fin. Kir. 3,68 0,00 30,50 Şekerbank 0,98 -1,01 -10,91 Şişe Cam 4,59 0,22 -16,28 Şok Marketler 10,53 -0,38 -2,05 T. Halk Bankası 6,53 0,77 -6,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 15,74 -2,84 -7,41 T.S.K.B. 0,91 -1,09 12,35 T.Tuborg 8,16 0,00 2,85 Taç Tarım Ürünleri 4,01 9,86 -20,75 Tat Gıda 4,94 0,61 29,32 TAV Havalimanları 23,46 -0,85 6,68 Taze Kuru Gıda 5,52 -0,18 -18,82 Tek-Art Turizm 0,77 -2,53 -9,41 Tekfen Holding 20,74 1,77 5,65 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,66 -1,48 -10,44 Temapol Polimer Plastik 3,23 -3,00 5,56 TGS Dış Ticaret 3,54 0,00 50,64 Tofaş Oto. Fab. 19,45 -0,05 25,39 Torunlar GMYO 1,85 -0,54 22,52 Trabzon Liman 7,46 -0,93 8,45 Trabzonspor Sportif 1,53 0,66 11,19 Trakya Cam 2,73 0,37 -5,50 Trend GMYO 1,60 -2,44 25,98 TSKB GMYO 0,91 -1,09 10,98 Tuğçelik 2,45 0,82 15,02 Tukaş 4,28 0,71 157,83 Turcas Petrol 1,87 2,19 32,62 Turkcell 13,16 -1,50 8,13 Tümosan Motor ve Traktör 4,38 0,46 -2,67 Tüpraş 135,20 1,35 29,58 Türk Hava Yolları 12,11 -0,57 -24,83 Türk Prysmian Kablo 2,15 0,00 24,66 Türk Telekom 5,55 1,09 42,31 Türk Traktör 38,12 -2,31 9,23 Türker Proje Gayrimenkul 28,08 1,37 -12,63 Ufuk Yatırım 2,19 1,86 92,11 Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 0,00 47,37 Ulusoy Elektrik 26,20 -1,13 64,16 Ulusoy Un Sanayi 2,55 0,79 22,60 Umpaş Holding 0,42 0,00 -23,64 Uşak Seramik 1,40 -0,71 26,13 Utopya Turizm 3,37 -0,88 -17,80 Uzertaş Boya 1,07 78,33 Ülker Bisküvi 19,89 1,48 35,58 Ünye Çimento 2,89 3,21 -13,62 Vakıf Fin. Kir. 1,40 1,45 -1,69 Vakıf GMYO 2,03 2,53 4,28 Vakıf Yat. Ort. 2,17 15,43 42,76 Vakıflar Bankası 5,11 1,59 31,03 Vakko Tekstil 3,84 -1,54 47,22 Vanet Gıda 1,79 -1,65 37,69 Verusa Holding 14,92 0,13 -10,12 Verusaturk Girisim 3,43 1,48 3,63 Vestel 11,00 -1,35 98,20 Vestel Beyaz Eşya 15,57 -1,08 59,41 Viking Kağıt 0,99 -1,00 -10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 2,01 -0,50 16,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 0,79 60,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 -3,23 Yataş 5,94 -0,50 32,89 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,93 -1,06 -1,06 Yeni Gimat GMYO 9,86 3,03 37,32 Yeşil GMYO 0,30 0,00 11,11 Yeşil Yapı 0,29 3,57 11,54 Yeşil Yatırım Holding 9,72 -0,61 0,93 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.249,80 2,31 Yonga Mobilya 6,60 0,92 1,68 Yünsa 5,23 -0,57 25,27 Zorlu Enerji 1,22 0,00 -0,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

PARTNER Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor! Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor!
İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcuİstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu
Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar krediÇin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günün ilk yarısı (2)

En Çok Okunan Haberler

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

Türkiye'de ikinci olacak! 2020'de tamamlanacak

Türkiye'de ikinci olacak! 2020'de tamamlanacak

82 milyonu ilgilendiriyor! Bakan yeni planı açıkladı

82 milyonu ilgilendiriyor! Bakan yeni planı açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi

Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.