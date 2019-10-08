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Borsada günün ilk yarısı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.488,90 -0,91 471,50 İş Bankası (C) 5,88 -2,81 29,80 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,11 -2,76 -54,43 İş Girişim 2,47 -3,89 21,08 İş GMYO 0,93 -3,12 -13,89 İş Y. Men. Değ. 3,88 -1,52 110,09 İş Yat. Ort. 1,28 -0,78 73,42 İşbir Holding 360,00 -2,70 162,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 -4,44 -48,81 İttifak Holding 5,34 2,69 158,39 İz Hayvancılık Tarım 5,80 -3,97 -11,99 İzmir Demir Çelik 2,28 -3,80 37,35 İzmir Fırça 1,85 -3,14 -10,63 Jantsa Jant Sanayi 42,54 -1,98 64,81 Kafein Yazılım 6,36 -4,36 -7,66 Kapital Yat. Holding 2,81 -4,75 -2,09 Kaplamin 4,15 -4,16 15,28 Kardemir (A) 2,07 -2,36 20,94 Kardemir (B) 2,09 -1,88 21,44 Kardemir (D) 2,11 -2,31 2,64 Karel Elektronik 9,95 -2,26 138,61 Karsan Otomotiv 1,14 -3,39 -10,94 Karsu Tekstil 1,89 -4,55 51,20 Karsusan Su Ürünleri San. 5,15 -1,90 39,19 Kartonsan 323,00 -3,58 1,26 Katmerciler Ekipman 2,92 -4,26 -2,95 Kent Gıda 115,70 -2,12 -2,77 Kerevitaş Gıda 2,42 -3,59 34,44 Kervansaray Yat. Holding 0,35 0,00 0,00 Kiler GMYO 1,86 -4,12 6,29 Klimasan Klima 10,37 -4,69 167,27 Koç Holding 19,00 -0,52 37,20 Konfrut Gıda 39,30 -3,34 64,57 Konya Çimento 213,40 -1,66 19,89 Kordsa Teknik Tekstil 12,29 -2,77 29,90 Koza Altın 67,20 -0,52 30,99 Koza Madencilik 9,44 0,85 30,75 Körfez GMYO 1,42 -3,40 16,39 Kristal Kola 1,09 -4,39 3,81 Kron Telekomünikasyon 9,37 -2,40 7,70 Kuştur Kuşadası Turizm 21,20 1,05 54,63 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,22 -4,69 7,96 Kütahya Porselen 5,04 -2,14 10,77 Lider Faktoring 2,65 -1,49 17,78 Link Bilgisayar 10,50 -3,49 26,20 Logo Yazılım 38,12 -2,80 40,46 Lokman Hekim Sağlık 3,70 -3,39 -17,78 Lüks Kadife 6,13 -1,92 26,39 Makina Takım 1,41 -2,76 -8,44 Mardin Çimento 5,28 14,78 90,13 Marka Yatırım Holding 0,79 -4,82 27,42 Marmaris Altınyunus 22,60 1,99 28,70 Marshall 30,18 -4,73 19,67 Martı GMYO 0,73 -5,19 12,31 Martı Otel 0,78 -6,02 34,48 Mavi Giyim 44,14 -3,62 37,00 Mazhar Zorlu Holding 5,81 0,87 52,49 Mega Polietilen 1,96 -4,39 -3,92 Menderes Tekstil 0,77 -3,75 6,94 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 11,70 -1,76 95,33 Merko Gıda 0,78 -3,70 -22,77 Metal Gayrimenkul 0,74 1,37 -14,94 Metemtur Otelcilik 1,54 -1,28 46,67 Metro Holding 1,98 -1,00 160,53 Metro Petrol ve Tesisleri 1,34 -2,19 21,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,15 -4,96 -2,54 Migros Ticaret 20,30 -2,78 36,24 Milpa 1,90 -2,56 32,93 Mistral GMYO 1,31 -3,68 -14,38 MLP Sağlık 14,56 0,00 36,07 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,97 -1,02 -11,82 Mondi Tire Kutsan 1,59 -2,45 -14,52 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,70 -0,59 Net Holding 1,76 -1,12 -10,20 Netaş Telekom. 9,23 -3,85 42,88 Niğbaş Niğde Beton 7,70 6,94 92,50 Nuh Çimento 7,85 -1,38 13,27 Nurol GMYO 2,53 -1,56 20,48 Odaş Elektrik 1,66 -4,05 17,89 Olmuksan-IP 3,93 -1,75 16,62 Orge Enerji Elektrik 3,47 -2,80 11,22 Orma Orman Mahsulleri 3,69 -1,86 207,50 Osmanlı Menkul 1,63 -5,23 Ostim Endüstriyel Yat 1,10 -4,35 1,85 Otokar 135,20 -1,89 57,41 Oyak Yat. Ort. 1,75 -0,57 10,53 Oylum Sınai Yatırımlar 2,37 1,72 132,35 Özak GMYO 1,61 -3,01 11,10 Özbal Çelik Boru 1,27 -2,31 -7,97 Özderici GMYO 1,04 -4,59 -55,74 Özerden Plastik 2,20 -3,08 9,56 Panora GMYO 4,51 -0,88 22,66 Park Elek.Madencilik 3,71 -12,09 53,94 Parsan 12,46 -3,04 42,24 Pegasus 59,20 -3,90 158,29 Peker GMYO 2,92 -3,95 -64,50 Penguen Gıda 1,56 -3,70 44,44 Pera GMYO 0,71 -2,74 -7,79 Pergamon Dış Ticaret 6,21 -2,20 1,68 Petkim 3,44 -2,27 -12,63 Petrokent Turizm 95,95 -9,91 39,67 Pınar Et Ve Un 6,52 -1,21 46,95 Pınar Su 1,52 -3,80 21,60 Pınar Süt 8,96 -1,86 44,12 Plastikkart 4,33 6,13 60,37 Polisan Holding 2,77 -4,48 -8,12 Politeknik Metal 78,30 -1,63 123,29 Prizma Press Matbaacılık 4,83 -3,98 211,61 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.105,40 0,20 QNB Finans Fin. Kir. 19,94 -0,40 193,24 QNB Finansbank 15,19 -3,98 68,59 Ral Yatırım Holding 7,80 323,91 Ray Sigorta 2,38 2,15 71,22 Reysaş GMYO 1,29 -2,27 86,96 Reysaş Lojistik 1,03 -0,96 39,19 Rhea Girişim 0,75 -5,06 13,64 Rodrigo Tekstil 2,49 -0,40 31,05 Royal Halı 1,00 0,00 1,01 RTA Laboratuvarları 1,33 -2,92 -18,07 Sabancı Holding 9,06 -1,95 25,27 Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 -3,35 11,60 Salix Yatırım Holding 5,04 1,61 30,91 Sanel Mühendislik 6,36 2,25 191,74 Sanifoam Sünger 2,08 -2,80 66,40 Sanko Pazarlama 3,05 0,33 53,72 Saray Matbaacılık 1,05 -3,67 5,00 Sarkuysan 3,52 -1,68 12,00 Sasa Polyester 6,06 -2,42 5,47 Say Reklamcılık 1,14 -1,72 21,28 Sekuro Plastik 3,01 -1,63 1,69 Selçuk Ecza Deposu 4,98 -0,40 83,19 Selçuk Gıda 1,60 -1,23 20,30 Senkron Güvenlik 3,05 -4,39 205,00 Serve Film Prodüksiyon 1,80 -0,55 -7,69 Servet GMYO 5,34 -1,84 13,62 Seyitler Kimya 5,00 -3,85 29,87 Silverline Endüstri 1,35 -3,57 0,75 Sinpaş GMYO 0,90 -2,17 143,24 Smartiks Yazılım 2,55 -3,41 Soda Sanayii 5,74 -0,69 -15,16 Sodaş Sodyum Sanayii 7,43 -0,80 33,91 Söktaş 1,57 -5,42 23,62 Sönmez Filament 4,07 -2,86 30,45 Sönmez Pamuklu 3,56 -3,26 14,10 Sumaş Suni Tahta 7,30 -3,57 9,03 Şeker Fin. Kir. 3,87 -2,27 37,23 Şekerbank 1,00 -2,91 -9,09 Şişe Cam 4,31 -2,49 -21,38 Şok Marketler 10,69 -1,29 -0,56 T. Halk Bankası 5,95 -3,88 -15,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,00 -5,88 41,18 T.S.K.B. 0,88 -3,30 8,64 T.Tuborg 8,16 -1,92 2,85 Taç Tarım Ürünleri 3,77 -3,58 -25,49 Tat Gıda 4,79 -1,24 25,39 TAV Havalimanları 23,84 0,34 8,41 Taze Kuru Gıda 7,60 -6,75 11,76 Tek-Art Turizm 0,74 -3,90 -12,94 Tekfen Holding 17,82 -3,83 -9,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,60 -4,06 -12,46 Temapol Polimer Plastik 3,84 -4,00 25,49 TGS Dış Ticaret 3,25 -4,13 38,30 Tofaş Oto. Fab. 21,80 -3,28 40,54 Torunlar GMYO 1,74 -4,40 15,23 Trabzon Liman 7,94 -4,68 15,43 Trabzonspor Sportif 1,27 -3,79 -7,71 Trakya Cam 2,90 1,40 0,39 Trend GMYO 1,53 -3,16 20,47 TSKB GMYO 0,86 -2,27 4,88 Tuğçelik 3,03 6,69 42,25 Tukaş 6,34 0,16 281,93 Turcas Petrol 1,84 -2,65 30,50 Turkcell 13,04 0,46 7,15 Tümosan Motor ve Traktör 4,66 -5,48 3,56 Tüpraş 139,40 -1,41 33,61 Türk Hava Yolları 11,62 -3,01 -27,87 Türk Prysmian Kablo 2,01 -3,37 16,54 Türk Telekom 5,37 -1,47 37,69 Türk Traktör 42,08 -0,99 20,57 Türker Proje Gayrimenkul 26,28 -3,31 -18,23 Ufuk Yatırım 1,85 -1,60 62,28 Ulaşlar Turizm Yat. 1,65 -2,37 44,74 Ulusoy Elektrik 25,04 -1,42 56,89 Ulusoy Un Sanayi 2,90 -3,33 39,42 Umpaş Holding 0,50 0,00 -9,09 Uşak Seramik 1,28 -2,29 15,32 Utopya Turizm 3,38 -2,31 -17,56 Uzertaş Boya 1,13 -2,59 88,33 Ülker Bisküvi 19,45 -4,28 32,58 Ünye Çimento 3,18 6,00 -4,95 Vakıf Fin. Kir. 1,31 -2,96 -8,01 Vakıf GMYO 1,81 -3,21 -7,02 Vakıf Yat. Ort. 1,88 -3,09 23,68 Vakıflar Bankası 4,56 -4,00 16,92 Vakko Tekstil 3,86 -3,02 47,99 Vanet Gıda 1,53 -3,77 17,69 Verusa Holding 16,08 -3,60 -2,93 Verusaturk Girisim 3,25 -2,40 5,43 Vestel 9,69 -1,42 74,59 Vestel Beyaz Eşya 14,45 -2,82 47,94 Viking Kağıt 1,14 -1,72 3,64 Yapı Kredi Koray GMYO 2,00 -3,85 16,28 Yapı ve Kredi Bank. 2,27 -2,16 41,88 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,90 -10,14 39,78 Yataş 6,30 -2,33 40,94 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 -3,23 -4,26 Yeni Gimat GMYO 10,00 -1,86 39,27 Yeşil GMYO 0,38 -5,00 40,74 Yeşil Yapı 0,37 -2,63 42,31 Yeşil Yatırım Holding 9,84 -4,47 2,18 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.619,00 -10,77 19,10 Yonga Mobilya 7,11 0,00 9,54 Yünsa 4,79 -3,23 14,73 Zorlu Enerji 1,23 -3,15 0,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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