Borsada ilk yarıda en fazla hizmetler sektörüne dahil şirketlerin karı arttı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Borsada, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla hizmetler sektörüne dahil şirketlerin karı artış kaydetti.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da işlem gören ana sektör endeksleri arasında hizmetler sektörüne dahil şirketlerin karı, 2019 yılının ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 235,15 arttı. Hizmetler sektörüne dahil şirketlerin geçen yılın ilk yarısında 1 milyar 73 milyon 719 bin 252 lira olan karı, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 598 milyon 585 bin 937 liraya yükseldi.

Geçen yılın ilk yarısında 1 milyar 41 milyon 109 bin 356 lira kar elde eden teknoloji sektörüne dahil şirketlerin karı ise yüzde 30,44 artışla bu yılın aynı döneminde 1 milyar 358 milyon 59 bin 715 liraya ulaştı. Söz konusu dönemde sanayi şirketlerinin ve mali sektöre dahil şirketlerin karı azaldı.

Geçen yılın ilk altı ayında 14 milyar 339 milyon 590 bin 231 lira kar elde eden sanayi şirketlerinin karı, bu yılın ilk altı ayında yüzde 7,56 azalarak 13 milyar 255 milyon 496 bin 104 liraya geriledi. Mali sektöre dahil şirketlerin karı ise yüzde 24,38 gerileyerek 30 milyar 441 milyon 244 bin 354 liradan 23 milyar 18 milyon 776 bin 567 liraya indi.