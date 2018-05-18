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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 573.669.703 Garanti Bankası 379.193.527 Halkbank 354.821.224 Sasa Polyester 326.276.520 Türk Hava Yolları 300.388.091 Petkim 299.161.992 ASELSAN 237.566.897 Koza Altın 210.117.138 İş Bankası (C) 173.308.334 Emlak Konut GMYO 160.829.417 Koç Holding 154.747.233 Akbank 129.807.792 Koza Madencilik 128.699.426 Turkcell 109.809.103 Ereğli Demir Çelik 105.633.408 Tüpraş 97.999.347 Sabancı Holding 65.980.537 Galatasaray Sportif 64.067.045 Yapı ve Kredi Bank. 55.184.921 Vakıflar Bankası 50.597.383(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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