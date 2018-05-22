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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.029.121.753 Türk Hava Yolları 665.442.471 Kardemir (D) 647.190.436 Halkbank 568.441.026 Akbank 278.378.339 Petkim 266.093.036 Koza Altın 202.334.059 Sasa Polyester 188.960.586 Emlak Konut GMYO 158.896.432 İş Bankası (C) 151.044.831 Tüpraş 146.956.488 Türk Telekom 143.854.298 Koza Madencilik 140.224.302 Turkcell 120.619.061 Yapı ve Kredi Bank. 113.175.715 İpek Doğal Enerji 112.110.735 Ereğli Demir Çelik 109.659.887 Koç Holding 103.978.592 Sabancı Holding 92.121.066 Global Yat. Holding 88.927.761(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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