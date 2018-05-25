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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.205.087.224 Garanti Bankası 839.567.050 Kardemir (D) 648.430.416 Petkim 394.127.219 Koza Altın 315.606.836 Koza Madencilik 315.419.859 Halkbank 291.413.328 Akbank 266.989.150 İpek Doğal Enerji 243.188.274 Sasa Polyester 196.759.572 Tüpraş 160.569.789 Ereğli Demir Çelik 159.630.962 Turkcell 150.856.140 Koç Holding 137.949.148 İş Bankası (C) 128.626.353 Yapı ve Kredi Bank. 126.602.177 Emlak Konut GMYO 110.509.008 Sabancı Holding 94.684.133 Vakıflar Bankası 85.230.251 ASELSAN 81.152.512(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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