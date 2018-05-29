Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 801.678.721 Türk Hava Yolları 659.356.079 Kardemir (D) 479.219.826 Halkbank 441.932.820 İpek Doğal Enerji 439.193.755 Fenerbahçe Futbol 360.396.622 Koza Madencilik 356.623.935 Petkim 276.613.929 Koza Altın 242.451.449 Tüpraş 179.323.748 Sasa Polyester 175.272.124 Akbank 173.405.405 Ereğli Demir Çelik 155.917.246 Koç Holding 155.674.059 İş Bankası (C) 137.146.903 Turkcell 93.572.654 Yapı ve Kredi Bank. 89.271.390 Pegasus 83.764.633 ASELSAN 81.152.512 Vestel 73.569.569(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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