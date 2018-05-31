Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.144.254.758 Türk Hava Yolları 865.787.560 Sasa Polyester 661.842.585 Petkim 495.200.146 Kardemir (D) 456.492.703 Türk Telekom 406.468.582 İpek Doğal Enerji 314.048.821 Akbank 284.033.371 Halkbank 278.052.866 Koza Madencilik 258.097.649 Turkcell 247.342.385 İş Bankası (C) 228.529.861 Tüpraş 220.110.868 Koç Holding 216.497.764 Ereğli Demir Çelik 216.332.807 Emlak Konut GMYO 146.805.991 Vakıflar Bankası 140.934.803 Koza Altın 132.229.908 Yapı ve Kredi Bank. 121.897.707 Fenerbahçe Futbol 117.039.528(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

