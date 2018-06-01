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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.161.829.017 Kardemir (D) 754.614.180 Türk Hava Yolları 545.420.313 Akbank 430.841.423 İpek Doğal Enerji 376.003.763 Sasa Polyester 318.238.751 Petkim 263.662.914 T. Halk Bankası 243.777.756 Turkcell 215.332.520 Koza Madencilik 212.400.555 İş Bankası (C) 201.264.229 Koç Holding 184.979.128 Ereğli Demir Çelik 166.499.874 Emlak Konut GMYO 146.573.879 Yapı ve Kredi Bank. 134.762.278 Fenerbahçe Futbol 133.913.807 Türk Telekom 113.057.559 Koza Altın 112.945.410 Tüpraş 106.642.956 Vakıflar Bankası 99.187.153(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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