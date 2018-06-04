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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.144.137.969 Türk Hava Yolları 540.938.379 Kardemir (D) 515.763.971 Sasa Polyester 503.784.845 İpek Doğal Enerji 461.055.018 Koza Madencilik 326.911.842 Halkbank 269.333.574 Fenerbahçe Futbol 262.763.555 Akbank 243.736.476 Koza Altın 238.227.797 Petkim 198.664.049 İş Bankası (C) 147.886.745 Tüpraş 125.424.826 Koç Holding 120.025.120 Ereğli Demir Çelik 113.545.362 Turkcell 101.042.794 ASELSAN 81.152.512 Yapı ve Kredi Bank. 80.414.699 Emlak Konut GMYO 75.573.425 Vakıflar Bankası 70.265.539(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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