Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 732.312.027 Kardemir (D) 581.586.050 Türk Hava Yolları 463.965.899 Koza Altın 441.869.036 Sasa Polyester 427.871.000 İpek Doğal Enerji 264.957.396 Petkim 256.839.344 Halkbank 206.276.093 Koza Madencilik 202.655.833 Akbank 153.271.881 İş Bankası (C) 133.189.874 Tüpraş 132.636.276 Vestel 129.840.836 Turkcell 128.079.214 Emlak Konut GMYO 119.556.806 Ereğli Demir Çelik 93.121.986 Flap Kongre Toplantı Hiz. 88.283.942 Fenerbahçe Futbol 82.558.102 ASELSAN 81.152.512 Koç Holding 76.327.220(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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