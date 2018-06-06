Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.085.177.087 Türk Hava Yolları 882.798.431 Kardemir (D) 676.639.675 Petkim 361.840.568 İpek Doğal Enerji 361.384.955 Sasa Polyester 334.542.689 Akbank 302.174.844 Koza Altın 292.844.884 Koza Madencilik 285.502.491 Halkbank 276.314.281 İş Bankası (C) 177.579.851 Yapı ve Kredi Bank. 162.789.853 Tüpraş 145.934.104 Ereğli Demir Çelik 145.868.035 Turkcell 144.317.515 Koç Holding 104.279.813 Flap Kongre Toplantı Hiz. 99.732.155 Emlak Konut GMYO 94.479.095 ASELSAN 81.152.512 Bim Mağazalar 80.625.667(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

