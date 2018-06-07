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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 1.473.311.441 Garanti Bankası 1.173.943.541 Türk Hava Yolları 908.466.969 Kardemir (D) 646.612.979 İpek Doğal Enerji 502.134.406 Akbank 444.041.807 Petkim 351.169.129 Halkbank 308.157.068 Sasa Polyester 300.219.675 Koza Madencilik 296.293.397 Tüpraş 275.221.302 Koza Altın 264.145.761 Yapı ve Kredi Bank. 230.880.909 Flap Kongre Toplantı Hiz. 163.794.165 İş Bankası (C) 124.735.978 Ereğli Demir Çelik 109.576.348 Koç Holding 101.581.595 Turkcell 96.098.851 Bim Mağazalar 93.137.413 Vakıflar Bankası 87.125.935(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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