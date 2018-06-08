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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 19:06 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.410.920.817 ASELSAN 968.854.589 Kardemir (D) 665.912.911 Garanti Bankası 623.446.243 Sasa Polyester 431.113.058 Petkim 377.838.982 İpek Doğal Enerji 274.459.790 Akbank 252.327.971 Yapı ve Kredi Bank. 208.786.626 Koza Madencilik 207.061.711 Halkbank 186.575.946 Koza Altın 164.169.840 Tüpraş 161.548.228 Ereğli Demir Çelik 139.641.686 İş Bankası (C) 103.889.219 Turkcell 100.124.390 Emlak Konut GMYO 92.163.248 Koç Holding 88.063.525 Bim Mağazalar 69.976.464 Vakıflar Bankası 52.733.214(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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