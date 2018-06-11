Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.717.650.899 ASELSAN 1.031.811.559 Garanti Bankası 669.553.566 Kardemir (D) 658.412.695 Petkim 336.266.601 Akbank 325.927.624 Sasa Polyester 302.500.414 İpek Doğal Enerji 239.194.843 Halkbank 233.898.277 Yapı ve Kredi Bank. 205.594.975 Ereğli Demir Çelik 195.611.632 Koza Madencilik 193.743.642 İş Bankası (C) 173.636.531 Tüpraş 159.676.435 Turkcell 148.600.239 Koza Altın 141.982.798 Koç Holding 131.872.377 Sabancı Holding 108.915.043 Bim Mağazalar 98.559.756 Şok Marketler 85.724.910(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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