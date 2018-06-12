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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 19:33 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.064.225.038 ASELSAN 673.696.038 Garanti Bankası 485.382.822 Kardemir (D) 478.486.238 Petkim 256.958.634 Koza Madencilik 228.242.833 Yapı ve Kredi Bank. 186.940.382 Sasa Polyester 176.575.178 Akbank 162.968.509 Ereğli Demir Çelik 139.718.423 Halkbank 138.584.572 Ayen Enerji 131.306.659 İpek Doğal Enerji 120.188.939 Koza Altın 114.713.491 İş Bankası (C) 106.777.023 Koç Holding 92.818.142 Emlak Konut GMYO 88.848.660 Turkcell 79.166.577 Tüpraş 73.531.917 Bim Mağazalar 64.865.941(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

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