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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 890.400.887 Garanti Bankası 631.889.068 ASELSAN 520.099.502 Kardemir (D) 370.222.027 Koza Altın 248.539.441 Yapı ve Kredi Bank. 188.543.598 Sasa Polyester 170.446.967 İpek Doğal Enerji 153.164.458 Ereğli Demir Çelik 152.816.140 Petkim 149.003.669 Halkbank 148.548.943 Koza Madencilik 146.943.625 Akbank 145.821.479 Turkcell 108.721.437 Tüpraş 105.904.962 İş Bankası (C) 97.367.905 Koç Holding 76.697.926 Bim Mağazalar 69.911.161 Sabancı Holding 68.419.596 Emlak Konut GMYO 61.217.816(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

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