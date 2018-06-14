Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 415.643.780 Garanti Bankası 345.043.414 ASELSAN 251.183.907 Kardemir (D) 148.176.966 Petkim 132.623.502 Akbank 124.284.595 Koza Altın 120.858.795 Sasa Polyester 113.850.780 Ereğli Demir Çelik 113.576.166 Turkcell 103.499.424 Tüpraş 100.567.534 Koza Madencilik 91.936.160 İpek Doğal Enerji 78.055.746 Yapı ve Kredi Bank. 77.736.919 Vakıflar Bankası 66.998.230 Halkbank 66.034.209 Koç Holding 64.451.480 İş Bankası (C) 60.382.215 Bim Mağazalar 55.877.561 Sabancı Holding 48.450.956(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

