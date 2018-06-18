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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 19:32 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 642.980.529 Türk Hava Yolları 475.684.831 Garanti Bankası 451.383.250 Kardemir (D) 324.315.167 Sasa Polyester 246.306.079 Koza Altın 205.018.687 Koza Madencilik 189.018.747 Akbank 167.441.665 Tüpraş 155.114.484 İpek Doğal Enerji 139.779.100 Petkim 122.501.511 Yapı ve Kredi Bank. 121.855.223 Turkcell 118.255.109 Halkbank 115.225.571 Ereğli Demir Çelik 111.650.140 İş Bankası (C) 108.896.483 Bim Mağazalar 107.636.625 Sabancı Holding 91.695.970 Koç Holding 67.736.104 Vakıflar Bankası 66.364.100(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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