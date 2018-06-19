Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 1.090.102.709 Türk Hava Yolları 900.023.350 Garanti Bankası 639.179.083 Petkim 451.018.031 Sasa Polyester 375.957.776 Kardemir (D) 273.904.782 Akbank 233.219.066 Koza Madencilik 168.885.871 Halkbank 168.330.248 Koza Altın 164.738.829 Yapı ve Kredi Bank. 148.276.006 Ereğli Demir Çelik 145.018.933 Turkcell 125.603.169 İpek Doğal Enerji 120.801.266 Tüpraş 112.810.728 İş Bankası (C) 111.399.333 Koç Holding 91.771.295 Sabancı Holding 78.303.479 Emlak Konut GMYO 77.879.136 Bim Mağazalar 61.484.485(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

