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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 18:49 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 717.476.507 Garanti Bankası 572.084.986 ASELSAN 401.443.272 Akbank 291.737.870 Kardemir (D) 232.599.049 Petkim 198.180.689 Yapı ve Kredi Bank. 152.102.642 İş Bankası (C) 149.134.144 Koza Altın 136.810.005 Koç Holding 135.882.116 Tüpraş 131.460.180 Sasa Polyester 128.465.950 Ereğli Demir Çelik 112.990.707 Halkbank 110.034.747 Koza Madencilik 104.397.197 Turkcell 88.801.567 Bim Mağazalar 82.400.421 İpek Doğal Enerji 78.701.587 Afyon Çimento 68.809.612 Vakıflar Bankası 66.891.746(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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