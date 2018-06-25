Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi (TL) Garanti Bankası 1.460.526.514 Türk Hava Yolları 1.326.273.524 Aselsan 828.834.346 Akbank 484.013.588 Kardemir (D) 465.196.102 Petkim 387.114.069 Sasa Polyester 324.092.416 İş Bankası (C) 273.738.313 T. Halk Bankası 269.518.847 Koza Altın 227.532.569 Yapı ve Kredi Bank. 220.501.438 Tüpraş 181.712.902 Turkcell 164.857.143 Koç Holding 125.108.063 Vakıflar Bankası 115.957.370 İpek Doğal Enerji 114.037.714 Ereğli Demir Çelik 113.867.488 Koza Madencilik 109.016.498 Sabancı Holding 83.249.639 Emlak Konut GMYO 79.715.624(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

