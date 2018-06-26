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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi (TL) Türk Hava Yolları 902.941.414 Aselsan 800.472.519 Garanti Bankası 736.271.105 Kardemir (D) 377.015.010 Petkim 284.691.687 Akbank 283.696.048 İş Bankası (C) 229.733.973 Koza Altın 215.656.744 Sasa Polyester 198.177.101 Yapı ve Kredi Bank. 183.608.145 T. Halk Bankası 130.817.468 Koza Madencilik 121.859.391 İhlas Gayrimenkul 119.850.485 Ereğli Demir Çelik 103.359.685 İpek Doğal Enerji 93.742.991 Turkcell 89.789.003 Tüpraş 86.806.477 Koç Holding 77.883.063 Vakıflar Bankası 68.672.608 Vestel 64.752.502(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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