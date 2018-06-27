Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi (TL) Türk Hava Yolları 1.390.167.561 Garanti Bankası 870.969.806 Aselsan 704.664.310 Akbank 315.369.119 Tüpraş 300.788.678 Kardemir (D) 282.237.749 İş Bankası (C) 265.332.959 Yapı ve Kredi Bank. 241.563.788 Petkim 229.708.050 Koza Altın 209.015.345 T. Halk Bankası 183.343.142 İhlas Gayrimenkul 176.049.734 Sasa Polyester 160.256.844 Koza Madencilik 146.234.711 Ereğli Demir Çelik 138.915.964 Vakıflar Bankası 135.306.392 Doğan Holding 115.577.225 Turkcell 115.006.888 İpek Doğal Enerji 91.747.147 Koç Holding 91.699.976(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

