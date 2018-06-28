Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.301.349.651 Aselsan 849.257.775 Garanti Bankası 592.474.073 Kardemir (D) 474.349.411 Sasa Polyester 328.024.412 Yapı ve Kredi Bank. 260.336.706 Akbank 229.059.348 İş Bankası (C) 219.622.314 Petkim 205.030.112 Koza Madencilik 194.561.328 T. Halk Bankası 179.715.850 Koza Altın 176.561.545 Turkcell 143.598.359 Tüpraş 136.666.641 İpek Doğal Enerji 130.835.190 Ereğli Demir Çelik 124.055.900 Vakıflar Bankası 92.749.765 Koç Holding 75.632.069 İhlas Gayrimenkul 73.893.306 Karsan Otomotiv 67.140.023(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

