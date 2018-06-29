Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 758.877.104 Garanti Bankası 573.218.682 Aselsan 453.886.090 Kardemir (D) 436.642.989 Petkim 336.168.280 Akbank 287.012.226 Turkcell 193.200.538 Tüpraş 162.439.036 Yapı ve Kredi Bank. 158.535.029 İş Bankası (C) 150.605.003 T. Halk Bankası 149.603.725 Sasa Polyester 145.321.632 Koza Altın 145.009.766 Ereğli Demir Çelik 125.523.656 Koza Madencilik 108.932.492 İpek Doğal Enerji 107.766.916 Koç Holding 103.857.444 Ayen Enerji 101.365.475 Vakıflar Bankası 97.732.053 Arçelik 83.730.302(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

